A szlovákok óvatoskodnak: nem tudják, belépjenek-e a Béketanácsba

A leghatározottabban a Szlovák Nemzeti Párt utasítja el a csatlakozás lehetőségét. A párt szerint az állandó tagság akár egymilliárd dolláros költséggel is járhatna, és a kezdeményezés megkerülné a már létező nemzetközi intézményeket.

Ezzel szemben Magyarország az alapító országok között van. Orbán Viktor szerint Magyarország azért csatlakozott a Béketanácshoz, mert békére van szüksége. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a háború inflációt, szankciókat és gazdasági hanyatlást hoz, ezért minden olyan nemzetközi kezdeményezést támogatni kell, amely a konfliktusok megelőzését és a biztonság erősítését szolgálja.

Szlovákiában a vita egyelőre nyitott: a kormányzat jogi elemzése után dőlhet el, hogy Pozsony végül elfogadja-e a meghívást, vagy elutasítja a Trump-féle kezdeményezést.