A szlovákok óvatoskodnak: nem tudják, belépjenek-e a Béketanácsba

Európa vezető hatalma kimondta: nem érdekli őket a béke, sőt!
Döntésüket a nemzetközi jog iránti elkötelezettséggel összhangban hozták meg.
A szlovák pártok máris hajba kaptak a csatlakozás kérdésén.
Szlovákia is meghívást kapott az úgynevezett Béketanácsba, amelyet Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére hoztak létre a davosi Világgazdasági Fórum idején. A pozsonyi külügyminisztérium jelenleg jogi és politikai szempontból vizsgálja a felkérést, miközben a szlovák belpolitikában máris komoly vita bontakozott ki arról, hogy az ország csatlakozhat-e, illetve csatlakozzon-e egyáltalán az új nemzetközi testülethez.
Juraj Blanár szlovák külügyminiszter közlése szerint Szlovákiát az Egyesült Államok pozsonyi nagykövetségén keresztül keresték meg. A tárca jelenleg az alapító dokumentumokat elemzi, elsősorban abból a szempontból, hogy a Béketanács működése összhangban áll-e Szlovákia alkotmányos rendjével és nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Blanár hangsúlyozta:
Pozsony elvi szinten támogat minden olyan kezdeményezést, amely valódi békeerőfeszítésekhez vezethet.
A Donald Trump által aláírt alapító charta szerint a testületbe mintegy 60 ország kapott meghívást. A kezdeményezés céljaként az amerikai elnök a globális konfliktusok megelőzését és a békefolyamatok támogatását jelölte meg, hangsúlyozva, hogy az új fórum együttműködne az ENSZ-szel is.
Szlovákiában azonban korántsem egységes a fogadtatás. Tibor Gašpar, a parlament alelnöke óvatosságra intett, mondván:
nem világos, hogy az ország alkotmányjogi szempontból egyáltalán csatlakozhat-e egy ilyen testülethez.
Ezt is ajánljuk a témában
Döntésüket a nemzetközi jog iránti elkötelezettséggel összhangban hozták meg.
Szerinte fennáll annak a veszélye, hogy a Béketanács később „ernyőként” szolgálhat vitatott politikai döntések igazolására.
Robert Kaliňák védelmi miniszter szintén a jogi keretek tisztázását sürgette, hangsúlyozva, hogy a feszült nemzetközi helyzetben minden ilyen lépést rendkívüli körültekintéssel kell mérlegelni. Az ellenzéki Kereszténydemokrata Mozgalom vezetője, Milan Majerský arra figyelmeztetett, hogy Szlovákia számára továbbra is az Európai Unió és a NATO jelenti az elsődleges szövetségi keretet.
A leghatározottabban a Szlovák Nemzeti Párt utasítja el a csatlakozás lehetőségét. A párt szerint az állandó tagság akár egymilliárd dolláros költséggel is járhatna, és a kezdeményezés megkerülné a már létező nemzetközi intézményeket.
Ezzel szemben Magyarország az alapító országok között van. Orbán Viktor szerint Magyarország azért csatlakozott a Béketanácshoz, mert békére van szüksége. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a háború inflációt, szankciókat és gazdasági hanyatlást hoz, ezért minden olyan nemzetközi kezdeményezést támogatni kell, amely a konfliktusok megelőzését és a biztonság erősítését szolgálja.
Szlovákiában a vita egyelőre nyitott: a kormányzat jogi elemzése után dőlhet el, hogy Pozsony végül elfogadja-e a meghívást, vagy elutasítja a Trump-féle kezdeményezést.
Ezt is ajánljuk a témában
Hivatalosan is megalapították a Béketanácsot Davosban.
***
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP