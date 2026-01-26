Ft
Juraj Blanár Béketanács Magyarország Donald Trump Orbán Viktor Szlovákia Egyesült Államok

A szlovákok óvatoskodnak: nem tudják, belépjenek-e a Béketanácsba

2026. január 26. 22:21

A szlovák pártok máris hajba kaptak a csatlakozás kérdésén.

2026. január 26. 22:21
null

Szlovákia is meghívást kapott az úgynevezett Béketanácsba, amelyet Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére hoztak létre a davosi Világgazdasági Fórum idején. A pozsonyi külügyminisztérium jelenleg jogi és politikai szempontból vizsgálja a felkérést, miközben a szlovák belpolitikában máris komoly vita bontakozott ki arról, hogy az ország csatlakozhat-e, illetve csatlakozzon-e egyáltalán az új nemzetközi testülethez.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter közlése szerint Szlovákiát az Egyesült Államok pozsonyi nagykövetségén keresztül keresték meg. A tárca jelenleg az alapító dokumentumokat elemzi, elsősorban abból a szempontból, hogy a Béketanács működése összhangban áll-e Szlovákia alkotmányos rendjével és nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Blanár hangsúlyozta:

Pozsony elvi szinten támogat minden olyan kezdeményezést, amely valódi békeerőfeszítésekhez vezethet.

A Donald Trump által aláírt alapító charta szerint a testületbe mintegy 60 ország kapott meghívást. A kezdeményezés céljaként az amerikai elnök a globális konfliktusok megelőzését és a békefolyamatok támogatását jelölte meg, hangsúlyozva, hogy az új fórum együttműködne az ENSZ-szel is.

Szlovákiában azonban korántsem egységes a fogadtatás. Tibor Gašpar, a parlament alelnöke óvatosságra intett, mondván:

nem világos, hogy az ország alkotmányjogi szempontból egyáltalán csatlakozhat-e egy ilyen testülethez.

Szerinte fennáll annak a veszélye, hogy a Béketanács később „ernyőként” szolgálhat vitatott politikai döntések igazolására.

Robert Kaliňák védelmi miniszter szintén a jogi keretek tisztázását sürgette, hangsúlyozva, hogy a feszült nemzetközi helyzetben minden ilyen lépést rendkívüli körültekintéssel kell mérlegelni. Az ellenzéki Kereszténydemokrata Mozgalom vezetője, Milan Majerský arra figyelmeztetett, hogy Szlovákia számára továbbra is az Európai Unió és a NATO jelenti az elsődleges szövetségi keretet.

A leghatározottabban a Szlovák Nemzeti Párt utasítja el a csatlakozás lehetőségét. A párt szerint az állandó tagság akár egymilliárd dolláros költséggel is járhatna, és a kezdeményezés megkerülné a már létező nemzetközi intézményeket.

Ezzel szemben Magyarország az alapító országok között van. Orbán Viktor szerint Magyarország azért csatlakozott a Béketanácshoz, mert békére van szüksége. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a háború inflációt, szankciókat és gazdasági hanyatlást hoz, ezért minden olyan nemzetközi kezdeményezést támogatni kell, amely a konfliktusok megelőzését és a biztonság erősítését szolgálja.

Szlovákiában a vita egyelőre nyitott: a kormányzat jogi elemzése után dőlhet el, hogy Pozsony végül elfogadja-e a meghívást, vagy elutasítja a Trump-féle kezdeményezést.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falora
•••
2026. január 26. 22:31 Szerkesztve
Donald Trump egy tökkelütött idióta. De mi beléptünk. Mert ha ez nem ment meg minket, akkor semmi. Mi majd próbáljuk koordinálni. Ő nincs képben és rossz tanácsadókkal veszi körbe magát, akik félrevezetik. De a demokratáktól csak ő menthet meg minket. Ami sokkal rosszabb mindennél. És hajlama van rá, hogy azt tegye, amit kell. Bármi is a következménye. Ez a nagy vezérek és világhódítók ismérve.
Válasz erre
0
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. január 26. 22:28
Felesleges erre a kis időre, amíg Donáld bácsi kidől. Csak az idióták és a pancserek fizettek be a vén pojáca MLM-jébe.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!