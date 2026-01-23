Ft
kormány spanyolország Béketanács csehország egyesült államok donald trump meghívás

Európa vezető hatalma kimondta: nem érdekli őket a béke, sőt!

2026. január 23. 15:06

Döntésüket a nemzetközi jog iránti elkötelezettséggel összhangban hozták meg.

2026. január 23. 15:06
null

Csehország is meghívót kapott az Egyesült Államoktól, hogy legyen tagja a Donald Trump elnök alapította Béketanácsnak – erősítette meg Karla Mrácková, a cseh kormány szóvivője pénteken a CTK hírügynökség kérdésére válaszolva, amit az MTI prágai tudósítója idézett.

A kormány válaszát a meghívóra a cseh külügyminisztérium fogja kidolgozni – tette hozzá a szóvivő. 

Csehországnak a béketanácsi tagsággal kapcsolatban azután kellene állást foglalnia, hogy megtudja, milyen feltételekkel jár csatlakozása, és milyenek lesznek a Béketanács jogkörei

 – jelentette ki Petr Pavel cseh államfő. Egyelőre szinte semmit sem tudunk – jegyezte meg az elnök szintén a hírügynökségnek nyilatkozva.

Petr Pavel emlékeztetett: a korábbi közlések szerint a tartós béketanácsi tagsághoz minden érintett országnak egymilliárd dollárt kellene befizetnie a szervezetnek, amelynek élére Donald Trump önmagát jelölte vétójoggal felruházva.

„Biztosan érdekes lesz, amennyiben ezt a meghívót elemezni fogjuk, hogy ez a tanács milyen célt szolgálna, milyen feltételek mellett, milyen jogkörökkel, milyen felhatalmazásokkal, s csak azután érdemes nyilatkozni” – fejtette ki véleményét Petr Pavel.

Felhívta a figyelmet arra, hogy eredetileg ennek a Béketanácsnak a gázai helyzettel kellett volna foglalkoznia, ahol Izrael a Hamász terrorista mozgalom ellen folytat harcot, „míg azonban most úgy tűnik, hogy Donald Trump inkább ezzel szeretné helyettesíteni az ENSZ-t vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsát, vagy ez egy bypass (kerülőút) lehetne azok számára”.

Petr Macinka cseh külügyminiszter hétfőn Prágában, tehát még azelőtt, hogy Csehország megkapta volna a meghívót a Béketanácsba, azt mondta: miután Csehország még nem kapott meghívót a testületbe, a kormánynak nincs is hivatalos álláspontja a témával kapcsolatban.

„Másik dolog, hogy a tagsággal együtt járó egymilliárd dolláros összeg befizetése meghaladja Csehország lehetőségeit, számunkra ez elképzelhetetlen, s erre a célra a cseh adófizetőknek ennyi pénzük nincsen” – mutatott rá Macinka.

Spanyolország biztos nem csatlakozik

Spanyolország nem csatlakozik az amerikai elnök által kezdeményezett Béketanácshoz – közölte Pedro Sánchez miniszterelnök Brüsszelben tartott sajtótájékoztatóján pénteken az MTI madridi tudósítójának jelentése szerint.

Köszönjük a meghívást, de elutasítjuk az amerikai kormányzat által javasolt tanácsban való részvételt” 

– fogalmazott a kormányfő, hangsúlyozva, hogy a döntést a nemzetközi jog iránti elkötelezettséggel összhangban hozták meg.

Pedro Sánchez szerint a davosi fórumon bemutatott béketanácsi javaslat, amelyet eredetileg Donald Trump amerikai elnök gázai béketervének felügyeletére terveztek, de azóta más globális konfliktusokra is ki kívánnak terjeszteni, nemcsak hogy kívül esik az ENSZ keretein, de még a Palesztin Nemzeti Hatóságot is kizárja.

A palesztinoknak maguknak kell dönteniük jövőjükről, Izraellel párbeszéd útján kell megoldaniuk a békés egymás mellett élést, a kétállami megoldás a béke garanciája a két ország között – hangsúlyozta Sánchez, hozzátéve, hogy Spanyolország továbbra is elkötelezett a békefolyamat, a térség stabilitása, biztonsága és újjáépítése mellett.

(MTI)

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

