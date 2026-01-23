Európa vezető hatalma kimondta: nem érdekli őket a béke, sőt!

Petr Pavel emlékeztetett: a korábbi közlések szerint a tartós béketanácsi tagsághoz minden érintett országnak egymilliárd dollárt kellene befizetnie a szervezetnek, amelynek élére Donald Trump önmagát jelölte vétójoggal felruházva.

„Biztosan érdekes lesz, amennyiben ezt a meghívót elemezni fogjuk, hogy ez a tanács milyen célt szolgálna, milyen feltételek mellett, milyen jogkörökkel, milyen felhatalmazásokkal, s csak azután érdemes nyilatkozni” – fejtette ki véleményét Petr Pavel.

Felhívta a figyelmet arra, hogy eredetileg ennek a Béketanácsnak a gázai helyzettel kellett volna foglalkoznia, ahol Izrael a Hamász terrorista mozgalom ellen folytat harcot, „míg azonban most úgy tűnik, hogy Donald Trump inkább ezzel szeretné helyettesíteni az ENSZ-t vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsát, vagy ez egy bypass (kerülőút) lehetne azok számára”.

Petr Macinka cseh külügyminiszter hétfőn Prágában, tehát még azelőtt, hogy Csehország megkapta volna a meghívót a Béketanácsba, azt mondta: miután Csehország még nem kapott meghívót a testületbe, a kormánynak nincs is hivatalos álláspontja a témával kapcsolatban.

„Másik dolog, hogy a tagsággal együtt járó egymilliárd dolláros összeg befizetése meghaladja Csehország lehetőségeit, számunkra ez elképzelhetetlen, s erre a célra a cseh adófizetőknek ennyi pénzük nincsen” – mutatott rá Macinka.