Ft
Ft
1°C
-3°C
Ft
Ft
1°C
-3°C
01. 23.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 23.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kanada világgazdasági fórum donald trump

Nincs pardon: Trump megnevezte az országot, amely biztosan nem csatlakozhat a Béketanácshoz

2026. január 23. 07:36

Erre sokan nem gondoltak.

2026. január 23. 07:36
null

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok megoldását célzó Béketanácsba.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt. „Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián

„Mennyibe kerül egy százalék?” – kellemetlen kérdést kapott a Medián
Tovább a cikkhezchevron

visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz”

– írta.

A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.

Kapcsolódó cikkek

(MTI) 

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

Összesen 61 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
•••
2026. január 23. 12:54 Szerkesztve
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2026. január 23. 12:30 "... Hogy ízlik az újabb tányér bűzölgő szar..." Szekta vezéredet kérdezd, épp most tisztogatja,nyalogatja fényesre herr Weber éjjeli edényét. 😂😂😂 🤡🤡🤡
Válasz erre
0
0
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
2026. január 23. 12:30
Úgy kezdődött hogy "pénzügyi védőpjazs", MAJD ÚGY VÉGZŐDIK HOGY FIZESSÜNK 330 MILLIÁRDOT 🤡🤡🤡 Fideszes agyhalottak pedig tapsikolnak. Hogy ízlik az újabb tányér bűzölgő szar, amit ismét vigyorogva meg kell ennetek? 😂😂😂
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. január 23. 10:42
"...........a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz” Orbán teljesen elszigetelődött.........
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 23. 09:33
The Loner 2026. január 23. 09:11 • Szerkesztve rasputin 2026. január 23. 08:55 Ígérd meg itt, nyilvánosan, hogy április 13-án nem fogsz elsunnyogni, hanem itt leszel a Mandineren, és nagybetűkkel posztolod ezt a kommentet: GRATULÁLOK A „PATRIÓTA, BÉKEPÁRTI” OLDALNAK, DR. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYŐZELMÉHEZ ! És te majd ezt írod. GRATULÁLOK HOGY EZT A KÁRTÉKONY PUTRIOTA FIDESZT LEGYŐZTE DR.MAGYAR PÉTER VEZETTE TISZA!
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!