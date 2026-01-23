Nincs pardon: Trump megnevezte az országot, amely biztosan nem csatlakozhat a Béketanácshoz

Orbán Viktor csúnyán rácsapta Von der Leyenékre az ajtót: Magyarország irányt mutat az unióban
Hivatalosan is megalapították a Béketanácsot Davosban.
Erre sokan nem gondoltak.
Donald Trump amerikai elnök csütörtökön visszavonta Kanada meghívását a globális konfliktusok megoldását célzó Béketanácsba.
Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon Mark Carney kanadai miniszterelnöknek címzett üzenetében tudatta ezt. „Tekintsen úgy erre a levélre, mint amely
visszavonja az önnek küldött meghívást Kanada csatlakozására a Béketanácshoz, amely a valaha volt legrangosabb Vezetők Tanácsa lesz”
– írta.
A Béketanács alapokmányát csütörtökön írták alá a davosi Világgazdasági Fórumon. Mark Carney előzőleg a Világgazdasági Fórumon elítélte azokat az erős nemzeteket, amelyek a gazdasági integrációt fegyverként, a vámokat pedig eszközként használják.
Videón a pillanat.
(MTI)
