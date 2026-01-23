Nincs pardon: Trump megnevezte az országot, amely biztosan nem csatlakozhat a Béketanácshoz

A Demokráciapajzs célja, hogy megvédje a brüsszeli elitet a demokráciától – László András EP-képviselő a Mandinernek

Demokráciapajzs– ezzel az intézkedéscsomaggal kívánja védeni az EU elvileg a demokráciát és a médiát, valójában ezekkel szemben saját magát. NGO-k, tényellenőrök és más szereplők kapnak ezért pénzt és hálózatot a bizottságtól. Hogy működik majd a Demokráciapajzs, és kik a magyar szereplői? László András fideszes EP-képviselőt kérdeztük.