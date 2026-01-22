Orbán Viktor csúnyán rácsapta Von der Leyenékre az ajtót: Magyarország irányt mutat az unióban

„Kemény fickó” – így jellemezte Trump Orbán Viktort a Béketanács alapokmányának aláírásakor (VIDEÓ)
Hivatalosan is megalapították a Béketanácsot Davosban.
Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön aláírta a Béketanácshoz való csatlakozásról szóló dokumentumot Davosban. A szignózást követően a Facebook-oldalán jelentkezett be a miniszterelnök.
Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják”
– kezdte bejegyzését Orbán Viktor, aki kiemelte: hazánk az alapító országok között van.
Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon”
– szögezte le a miniszterelnök.
„A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával” – hangsúlyozta.
„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – szögezte le Orbán Viktor.
Videón a pillanat.
