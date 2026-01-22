Ft
01. 22.
csütörtök
Rendkívüli!

Erre vártunk: történelmi bejelentést tett Zelenszkij, jön az első ukrán–orosz–amerikai tárgyalás

Hírek
Vélemények
Hetilap
Ursula von den Leyen Béketanács Orbán Viktor

Orbán Viktor csúnyán rácsapta Von der Leyenékre az ajtót: Magyarország irányt mutat az unióban

2026. január 22. 12:31

Hivatalosan is megalapították a Béketanácsot Davosban.

2026. január 22. 12:31
null

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön aláírta a Béketanácshoz való csatlakozásról szóló dokumentumot Davosban. A szignózást követően a Facebook-oldalán jelentkezett be a miniszterelnök.

Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják"

– kezdte bejegyzését Orbán Viktor, aki kiemelte: hazánk az alapító országok között van. 

Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon"

– szögezte le a miniszterelnök.

A háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben felépítettünk. A háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával" – hangsúlyozta.

„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben" – szögezte le Orbán Viktor. 

Nyitókép: Fabrice COFFRINI / AFP

 

