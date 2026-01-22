Orbán Viktor csúnyán rácsapta Von der Leyenékre az ajtót: Magyarország irányt mutat az unióban

Mint ismert, Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön aláírta a Béketanácshoz való csatlakozásról szóló dokumentumot Davosban. A szignózást követően a Facebook-oldalán jelentkezett be a miniszterelnök.

Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják”

– kezdte bejegyzését Orbán Viktor, aki kiemelte: hazánk az alapító országok között van.