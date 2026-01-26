Ft
01. 26.
hétfő
Arne Slot Liverpool Xabi Alonso

Aggódhat Szoboszlaiék főnöke: az angolok szerint megtörtént a kapcsolatfelvétel a Liverpool részéről

2026. január 26. 10:47

Lehet, hogy Arne Slot napjai meg vannak számlálva a Liverpool vezetőedzőjeként. Legalábbis angol források szerint Szoboszlai Dominik klubja felvette a kapcsolatot Xabi Alonsóval.

2026. január 26. 10:47
null

Szombaton a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3–2-es vereséget szenvedett a hajrában a Tóth Alexet is bevető Bournemouth vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), amellyel visszacsúszott a 6., immár nem nemzetközi kupaindulást helyre.

A Vörösök egész idénye nyögvenyelős eddig: az őszi szezon elején jöttek a győzelmek, majd mély gödörbe került Arne Slot csapata. November végén ugyanakkor egy elég hosszú veretlenségi sorozatban kezdtek Szoboszlaiék, minden sorozatot figyelembe véve 13 mérkőzésen keresztül nem találtak legyőzőre – ez szakadt meg a szombati bajnokin.

Szoboszlai
Szoboszlai Dominikék edzője, Arne Slot aggódhat / Fotó: Glyn KIRK / AFP

Ugyanakkor ezt a képet nem is kicsit árnyalja, hogy 2026-ban még egyetlen győzelmet sem arattak a PL-ben, a veretlenségi sorozatot döntetlenekkel nyújtották, így pedig borítékolható volt, hogy nem sokáig lesznek a top 4-ben.

Az elmúlt hónapok során már többször is felmerült Arne Slot menesztése, a szurkolók is igen elégedetlenek vele, akik ennek már többször is hangot adtak.

A The Athletic megbízható szakírója, David Ornsetin exkluzív információként számolt be arról, hogy a Liverpool vezetése már dolgozik a megfelelő utód megtalálásán, a lehetőség pedig szinte az ölükbe hullott, hiszen a Real Madrid nem is olyan régen menesztette Xabi Alonsót.

„A Liverpool felvette a kapcsolatot Xabi Alonso képviselőivel, hogy érdeklődjön az elérhetőségéről. A 44 éves korábbi Real Madrid-tréner pozitív választ adott, a Liverpool pedig felméri a lehetőségeket. Még nagyon korai stádiumban tart a kapcsolatfelvétel.”

Ő lehet Szoboszlaiék új edzője

Xabi Alonso játékosként 5 éven keresztül erősítette a Vörösöket, akikekkel Bajnokok Ligáját nyert. Edzőként is letette már a névjegyét, a Bayern München egyeduralmát megszakítva német bajnoki címet szerzett a Bayer Leverkusennel. Tavaly májusban lett a Real vezetőedzője, amelynek éléről idén januárban menesztették, aminek nemcsak szakmai okai lehettek, hanem például a Vinícius Júniorral való konfliktusa is.

A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, a selejtezőben a Ferencvárost búcsúztató Qarabagot fogadja a BL-ben.

Nyitókép: Haitham AL-SHUKAIRI / AFP

Senufed
2026. január 26. 11:26
Ha Firmpong meg Kerkez/Robertson felmegy a két szélen majdnem az alapvonalig, akkor felesleges oda Salah meg Gakpo. Vagy ne menjenek fel, vagy emezek menjenek beljebb, vagy fel se menjenek a pályára. Én nem látom a játékrendszert, hogy mégis mit akar játszani a csapat.
Senufed
2026. január 26. 11:20
Az ősz az egy dolog, de ha a januári meccseiket hozták volna, akkor most kb. másodikok.
Reszelő Aladár
2026. január 26. 11:04
Elég logikus választás lenne. Slot nyáron megkapta cukorbolt/kupleráj/dry-ager kulcsát és minden drága játékost megkapott akit csak akart. Cserébe sikerült egy instabil, állandóan megsérülő védelmet és egy elöl fogatlan támadószekciót összehozni. A tavalyi még Klopp csapata volt, egy jól összerakott máglya, akiknek elég volt egy pici friss szellő, hogy lángoljanak a meccseiken. De az a tűz mostanra leégett. Sok játékost kiraktak, mert hoztak helyettük mást. Akik meg vagy megsérültek, vagy épp takarékon vannak. Alonso viszont már bizonyított A Bayerrel, tudja mit kell Wirtz-cel és Frimponggal csinálni, de itt további minőség is járna hozzájuk. Ha a héten nem brillíroznak a Qarabag ellen, akkor nem tudom mi kell még bizonyítéknak. A BL-t még így is meg lehet nyerni, mivel ott jó eséllyel csak március közepén kell játszani egy sanszosan verhető ellenfél ellen. 8 meccs van még addig, ami váltásra több mint ideális.
Búvár Kund
2026. január 26. 11:03 Szerkesztve
Xabi Alonso sem fog tudni egyszerre jobboldali védőt, középső védőt, és egy baloldali támadót játszani. Az erősítés baxták el kurvára! Wirz meg Isaak helyett inkább egy középső védőt meg egy jobbhátvédet kellett volna venni. Salah meg Ekitiké nem tud egyszerre játszani. Ekitiké játéka megfojtja Salahét. Van Dijk egyre többet bizonytalankodik hátul, és Konaté sem a legbiztosabb pont. Jobbhátvédjük meg gyakorlatilag nincs is. Frimpong inkább támadót játszik. Látszik is, amikor lesérült a jobboldali védő, Szoboszlait rendeli vissza, nem pedig Frimpongot, még akkor is ha pályán van. Ekitiké meg Frimpong halálos ölelése meg megfojtja Salah játékát. Nem marad neki helye, de még Szoboszlai játékának is bekavarnak, neki is visszább kell lépnie az ideálisnál, ha a jobboldalon van.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!