Aggódhat Szoboszlaiék főnöke: az angolok szerint megtörtént a kapcsolatfelvétel a Liverpool részéről

Micsoda pillanat: Szoboszlai Dominik pacsival köszöntötte a pályán Tóth Alexet (FOTÓ)
Akkor még döntetlen volt az állás.
Lehet, hogy Arne Slot napjai meg vannak számlálva a Liverpool vezetőedzőjeként. Legalábbis angol források szerint Szoboszlai Dominik klubja felvette a kapcsolatot Xabi Alonsóval.
Szombaton a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 3–2-es vereséget szenvedett a hajrában a Tóth Alexet is bevető Bournemouth vendégeként az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), amellyel visszacsúszott a 6., immár nem nemzetközi kupaindulást helyre.
A Vörösök egész idénye nyögvenyelős eddig: az őszi szezon elején jöttek a győzelmek, majd mély gödörbe került Arne Slot csapata. November végén ugyanakkor egy elég hosszú veretlenségi sorozatban kezdtek Szoboszlaiék, minden sorozatot figyelembe véve 13 mérkőzésen keresztül nem találtak legyőzőre – ez szakadt meg a szombati bajnokin.
Ugyanakkor ezt a képet nem is kicsit árnyalja, hogy 2026-ban még egyetlen győzelmet sem arattak a PL-ben, a veretlenségi sorozatot döntetlenekkel nyújtották, így pedig borítékolható volt, hogy nem sokáig lesznek a top 4-ben.
Az elmúlt hónapok során már többször is felmerült Arne Slot menesztése, a szurkolók is igen elégedetlenek vele, akik ennek már többször is hangot adtak.
A The Athletic megbízható szakírója, David Ornsetin exkluzív információként számolt be arról, hogy a Liverpool vezetése már dolgozik a megfelelő utód megtalálásán, a lehetőség pedig szinte az ölükbe hullott, hiszen a Real Madrid nem is olyan régen menesztette Xabi Alonsót.
„A Liverpool felvette a kapcsolatot Xabi Alonso képviselőivel, hogy érdeklődjön az elérhetőségéről. A 44 éves korábbi Real Madrid-tréner pozitív választ adott, a Liverpool pedig felméri a lehetőségeket. Még nagyon korai stádiumban tart a kapcsolatfelvétel.”
Xabi Alonso játékosként 5 éven keresztül erősítette a Vörösöket, akikekkel Bajnokok Ligáját nyert. Edzőként is letette már a névjegyét, a Bayern München egyeduralmát megszakítva német bajnoki címet szerzett a Bayer Leverkusennel. Tavaly májusban lett a Real vezetőedzője, amelynek éléről idén januárban menesztették, aminek nemcsak szakmai okai lehettek, hanem például a Vinícius Júniorral való konfliktusa is.
A Liverpool legközelebb szerdán lép pályára, a selejtezőben a Ferencvárost búcsúztató Qarabagot fogadja a BL-ben.
Nyitókép: Haitham AL-SHUKAIRI / AFP