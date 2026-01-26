Aggódhat Szoboszlaiék főnöke: az angolok szerint megtörtént a kapcsolatfelvétel a Liverpool részéről

Szoboszlai Dominikék edzője, Arne Slot aggódhat / Fotó: Glyn KIRK / AFP

Ugyanakkor ezt a képet nem is kicsit árnyalja, hogy 2026-ban még egyetlen győzelmet sem arattak a PL-ben, a veretlenségi sorozatot döntetlenekkel nyújtották, így pedig borítékolható volt, hogy nem sokáig lesznek a top 4-ben.

Az elmúlt hónapok során már többször is felmerült Arne Slot menesztése, a szurkolók is igen elégedetlenek vele, akik ennek már többször is hangot adtak.

A The Athletic megbízható szakírója, David Ornsetin exkluzív információként számolt be arról, hogy a Liverpool vezetése már dolgozik a megfelelő utód megtalálásán, a lehetőség pedig szinte az ölükbe hullott, hiszen a Real Madrid nem is olyan régen menesztette Xabi Alonsót.

„A Liverpool felvette a kapcsolatot Xabi Alonso képviselőivel, hogy érdeklődjön az elérhetőségéről. A 44 éves korábbi Real Madrid-tréner pozitív választ adott, a Liverpool pedig felméri a lehetőségeket. Még nagyon korai stádiumban tart a kapcsolatfelvétel.”