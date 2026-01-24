Micsoda pillanat: Szoboszlai Dominik pacsival köszöntötte a pályán Tóth Alexet (FOTÓ)

Ahogy abban előzetesen bíztunk, tényleg magyarosra sikeredett a Bournemouth–Liverpool a Premier League 23. fordulójában. No nem Kerkez Milos miatt, aki nem most nyújtotta pályafutása legjobb teljesítményét. Szoboszlai Dominik viszont gólpasszt adott, majd egy szép gólt is lőtt – csapata ennek ellenére 3–2-es vereséget szenvedett az utolsó pillanatban.