01. 25.
vasárnap
Tóth Alex Liverpool Szoboszlai Dominik

Micsoda pillanat: Szoboszlai Dominik pacsival köszöntötte a pályán Tóth Alexet (FOTÓ)

2026. január 24. 21:49

Tóth Alex debütált a Premier League-ben, ami után Szoboszlai Dominik lepacsizott vele a pályán. Magyar szívnek megható fotó a Bournemouth–Liverpoolról.

2026. január 24. 21:49
null

Ahogy abban előzetesen bíztunk, tényleg magyarosra sikeredett a Bournemouth–Liverpool a Premier League 23. fordulójában. No nem Kerkez Milos miatt, aki nem most nyújtotta pályafutása legjobb teljesítményét. Szoboszlai Dominik viszont gólpasszt adott, majd egy szép gólt is lőtt – csapata ennek ellenére 3–2-es vereséget szenvedett az utolsó pillanatban.

A mérkőzés alatt többször is mutatta a kamera a Bournemouth kispadján ülő Tóth Alexet, aki számára a 85. percben jött el a nagy pillanat, amikor beállt csereként – még 2–2-es állásnál. 

Bournemouth–Liverpool: magyar pacsi a pályán

A Liverpoolban ekkor már csak Szoboszlai volt a két magyar közül a pályán, aki adott is egy pacsit a debütáló válogatott csapattársának – gyönyörű jelenet volt ez a magyar szemnek.

Nyitókép: Glyn KIRK / AFP

