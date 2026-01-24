Micsoda pillanat: Szoboszlai Dominik pacsival köszöntötte a pályán Tóth Alexet (FOTÓ)

Kerkezt kifütyülték, Szoboszlai nélkül sehol sem lenne a Liverpool – ítéletet mondtak az angolok
Az egyik a legrosszabbak, a másik a legjobbak között.
Tóth Alex debütált a Premier League-ben, ami után Szoboszlai Dominik lepacsizott vele a pályán. Magyar szívnek megható fotó a Bournemouth–Liverpoolról.
Ahogy abban előzetesen bíztunk, tényleg magyarosra sikeredett a Bournemouth–Liverpool a Premier League 23. fordulójában. No nem Kerkez Milos miatt, aki nem most nyújtotta pályafutása legjobb teljesítményét. Szoboszlai Dominik viszont gólpasszt adott, majd egy szép gólt is lőtt – csapata ennek ellenére 3–2-es vereséget szenvedett az utolsó pillanatban.
A mérkőzés alatt többször is mutatta a kamera a Bournemouth kispadján ülő Tóth Alexet, aki számára a 85. percben jött el a nagy pillanat, amikor beállt csereként – még 2–2-es állásnál.
A Liverpoolban ekkor már csak Szoboszlai volt a két magyar közül a pályán, aki adott is egy pacsit a debütáló válogatott csapattársának – gyönyörű jelenet volt ez a magyar szemnek.
