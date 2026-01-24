Kerkezt kifütyülték, Szoboszlai nélkül sehol sem lenne a Liverpool – ítéletet mondtak az angolok

Szoboszlai Dominik (7): mind mindig, most is tele volt energiával, de nem talált sok helyet a pálya közepén. Nem volt túl aktív a helyzetek kialakításában, de így is nagyszerű gólt szerzett egy szabadrúgás után.

Liverpool–Bournemouth: Kerkez lemaradt Jiménez góljánál. Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

Kerkez (5): túl könnyen engedte el Jiménezt a Bournemouth második góljánál. Túlságosan bizonyítani akart volt csapata ellen, a félidőben le is cserélték.