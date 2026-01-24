Ft
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Kerkezt kifütyülték, Szoboszlai nélkül sehol sem lenne a Liverpool – ítéletet mondtak az angolok

2026. január 24. 21:26

Kerkez Milost kifütyülték a hazai szurkolók, míg Szoboszlai Dominik megint a legjobbak közé tartozott. Így értékelték a Vörösök magyarjait a Bournemouth–Liverpool után.

2026. január 24. 21:26
null

Bournemouth–Liverpool: óriási meccset hozott a magyaros rangadó a Premier League-ben. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdett, előbbi egy félidőt kapott, utóbbi gólt és gólpasszt is jegyzett. Mindhiába: Tóth Alex 2–2-es állásnál debütált a hosszabbítással együtt 10 percre a vendég csapatban, az utolsó pillanatokban pedig a Bournemouth megszerezte a győztes gólt. Nézzük, hogyan értékelték a Liverpool magyarjait (Tóth Alex sehol nem kapott pontszámot ilyen kevés játékperc után).

Liverpool.com

Milos Kerkez (4 pont): egyértelműen bizonyítani akart korábbi klubja ellen, de nem járt sikerrel. A Bournemouth második gólja előtt Jiménez mögé került. Talán már korábban le kellett volna cserélni.

Szoboszlai Dominik (7): mind mindig, most is tele volt energiával, de nem talált sok helyet a pálya közepén. Nem volt túl aktív a helyzetek kialakításában, de így is nagyszerű gólt szerzett egy szabadrúgás után.

Liverpool–Bournemouth
Liverpool–Bournemouth: Kerkez lemaradt Jiménez góljánál. Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen

LiverpoolWorld

Kerkez (5): túl könnyen engedte el Jiménezt a Bournemouth második góljánál. Túlságosan bizonyítani akart volt csapata ellen, a félidőben le is cserélték.

Szobiszlai (7): sokat volt nála a labda az első félidőben, adott is egy gólpasszt Van Dijknak. A szünet után jobbhátvéd lett, és ő egyenlített.

Rousingthekop

Kerkez (4): nem bírt Jiménezzel, le is cserélték a szünetben.

Szoboszlai (6): nem emelkedett ki annyira, mint szokott, de így is összehozott egy gólpasszt és egy csodás egyenlítő gólt. Nem a legjobb formáját hozva is nagy hatással van a mérkőzésekre.

Bournemouth–Liverpool: mi lett volna Szoboszlai nélkül?

Daily Express

Kerkez (4): 

néhányszor kifütyülte a hazai közönség. Jiménez góljánál gyengén teljesített, lassan reagált a spanyol sprintjére. A szünetben lecserélték.

Szoboszlai (7): 

hol lenne a Liverpool nélküle? Van Dijknak zseniális passzt adott szögletből, majd egy még szebb szabadrúgással egyenlített.

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

