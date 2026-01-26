Ft
magyar válogatott ferencváros labdarúgás orbán balázs

Orbán Balázs: A futball hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország régiós kulcsállammá váljon

2026. január 26. 21:01

Kedvenc klubjairól is beszélt a miniszterelnök politikai igazgatója.

2026. január 26. 21:01
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke és a Fidesz kampányfőnöke régóta rajong a futballért. „Tizenkét éves koromtól futballozom nagypályán. Az első lépéseket még a Fradiban, a Népligetben tettem meg – ezért szurkolok itthon a Ferencvárosnak” – árulta el a Nemzeti Sportnak. Gyermekként nagymamája kísérte el az edzésekre, mert a környék miatt egyedül nem mehetett.

A politikai igazgató kedvence a labdás sportok között a futball, de emellett a tenisz és az amerikai lacrosse is nagy szenvedélye. „A futás kapcsán küzdök önmagammal, hogy legalább otthon használjam a futópadot: közben lehet meccset nézni, gyorsabban eltelik az idő, kevésbé unom el magam” – mesélte Orbán Balázs, amikor arról kérdezték, Szijjártó Péterhez hasonlóan ő is nagy rajongója-e a futásnak.

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

A kampányfőnök pályafutása szélsőként indult, majd csatárként folytatódott, ám profi labdarúgó sosem lett belőle, mert sok minden érdekelte és nem akart annyi időt áldozni a futballra, mint amennyit a profi sport megkövetel.

A külföldi klubok közül a Real Madrid és a Juventus áll a legközelebb a szívéhez, és örülne, ha egyszer magyar játékost láthatna ezekben a csapatokban.

A magyar válogatott mérkőzéseit rendszeresen követi, és nem ritkán külföldre is elkíséri a csapatot. „Olyan szerencsés vagyok, hogy noha természetesen üres lelátók előtt, de egyszer kipróbálhattam a Puskás Aréna gyepét is, futballozhattam a nemzeti arénában. Három gól jött abból a meccsből, az egyik szép is volt, úgyhogy nem panaszkodom” – mesélte.

Kedvenc futballélménye a magyar válogatott 2016-os Európa-bajnoki bordeaux-i nyitómeccse, amikor a válogatott 44 év után újra részt vehetett a kontinensviadalon és Ausztria ellen 2–0-ra győzött. 

Sok-sok ezer magyarral együtt életünkben először élhettük át azt a csodát, amit egy világversenyen való részvétel jelent”

– emlékszik vissza.

Orbán Balázs a sportot nemcsak hobbinak tekinti, hanem a nemzetstratégia részének is. Szerinte a futball és a kiemelt nemzetközi sportesemények hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Magyarország régiós kulcsállammá váljon, izgalmas találkozási ponttá politikai, gazdasági, technológiai és kulturális értelemben. A budapesti Bajnokok Ligája-döntő a következő mérföldkő ebben a stratégiában, de a hazai olimpiai rendezés is szerves része lehetne a hosszú távú terveknek.

Arra a kérdésre, hogy melyik történhet meg előbb: az olimpia vagy a magyar válogatott világbajnoki szereplése, Orbán Balázs egyértelműen a focit helyezte előtérbe.

A 2030-as tornán ott kell lennünk”

 – hangsúlyozta.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

