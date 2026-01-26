Orbán Balázs: A futball hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország régiós kulcsállammá váljon

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumi elnöke és a Fidesz kampányfőnöke régóta rajong a futballért. „Tizenkét éves koromtól futballozom nagypályán. Az első lépéseket még a Fradiban, a Népligetben tettem meg – ezért szurkolok itthon a Ferencvárosnak” – árulta el a Nemzeti Sportnak. Gyermekként nagymamája kísérte el az edzésekre, mert a környék miatt egyedül nem mehetett.

A politikai igazgató kedvence a labdás sportok között a futball, de emellett a tenisz és az amerikai lacrosse is nagy szenvedélye. „A futás kapcsán küzdök önmagammal, hogy legalább otthon használjam a futópadot: közben lehet meccset nézni, gyorsabban eltelik az idő, kevésbé unom el magam” – mesélte Orbán Balázs, amikor arról kérdezték, Szijjártó Péterhez hasonlóan ő is nagy rajongója-e a futásnak.