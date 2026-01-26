Megmaradás: új magyar-német kötet jelent meg a határon túli magyarságról

Ezek a távlatok számunkra (sőt általában) még rengeteg és kínos abszurd jelenségeket rejtegetnek, vagy már egyáltalán nem is rejtegetnek.

A szerző/szerkesztő a tankönyvek szókimondó egyszerűségével ábrázolja és elemzi fejezetenként a szétdarabolt történelmi Magyarország csonkolt részeinek különleges vagy inkább gyakran keservesen abszurd sorsát, gazdaság-földrajzi, történelmi, valamint az asszimilációs (nemzetpusztító), egyszóval a saját nemzetfejlődésünk szempontjaiból végletesen kilátástalan lokális helyzeteit.

Kétnyelvű (magyar-német) könyvében sorra veszi a szerző az anyaországon kívüli elcsatolt területek történelmi árnyait és saját elemzésein túl, a helyi írástudók, politikusok, írók és elemzők véleményezéseit az adott helyzetekről. Ez a kétnyelvűség mindenképp üzenet Európa tájékozatlan olvasói felé is, de a különösen a „magyar nípnek ki ezt olvassa” is. Felmerülhet az olvasóban azonban annak a szükségessége, hogy így a szomszéd népek tudatosan irányított hagyományos tájékozatlanságát legalább részlegesen kiküszöbölendő lehetne szerzőnk szándéka, és részéről az eddig többnyire meddő szándéka, általa a párbeszédkészség optimalizálása végre valóban kitapinthatóvá válna. Talán közös együttéléseink pozitív távlatait támogatandó érdemes volna a szerző könyvét lefordítani szomszédjaink nyelvére. Hiszen a könnyebb érthetőség gyakran hatásosabb a tudományosan pontosító lapalji jegyzetekkel szemben.