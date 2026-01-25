Ft
01. 25.
vasárnap
A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

2026. január 25. 19:10

Nem kertelt a Mesterterv szakértője.

2026. január 25. 19:10
null
Mandiner
Mandiner

Magyar Péter nemrég jelentette be Kapitány Istvánt, de már megérkezett a párthoz Orbán Anita is. Mi a közös a Tisza Párt utóbb leigazolt embereiben? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!

G. Fodor: Nem Magyar Péter fog utasításokat adni Kapitánynak, hanem fordítva

Kapitány István kapcsán G. Fodor Gábor a Mestertervben úgy fogalmazott:

Kapitány István „nem jött, hanem küldték”.

Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: a valódi kérdés inkább az, hogy Kapitányt

  • ki küldte,
  • miért,
  • mire számít
  • és miért pont most.

Az elemző ugyanis úgy véli: valójában nem Magyar Péter fog utasításokat adni Kapitánynak, hanem fordítva. 

A nagytőke betolja ezt az embert, aki a nagytőke érdekeit képviseli és be akarja szedni azt a profitot, amit Orbán elvett tőle, illetve behajtani azt a pénzt, amit belefektettek a jelöltbe. Abba jelöltbe, aki egyébként megingott – tette hozzá.

Mint kifejtette:

Nem véletlen a Bajnai-interjú, és nem véletlen Kapitány ideküldése sem”.

G. Fodor aláhúzta: 

„Az is  egész biztos, hogy ha ilyen emberek jönnek, mint a Kapitány, akkor a nagytőke érdekei fognak érvényesülni. A végén pedig majd megint a magyar melós fizet.”

Mi a helyzet Orbán Anitával?

Ráadásul Orbán Anita érkezése is mintha a Mesterterv adásában elhangzottakra erősítene rá, hiszen bár a baloldali médiában nagy lelkesedéssel számoltak be arról, hogy új tanácsadóval erősödik Magyar Péter és a Tisza Párt, az Ellenpont cikke szerint 

Orbán Anita múltja és jelenlegi kapcsolatrendszere korántsem problémamentes. 

A lap többek között azt írja, Orbán Anita politikai és üzleti pályája a szocialista időszakhoz kötődő ügyekből indult, majd a globalista hálózatban teljesedett ki. Nemrég a Tisza új tanácsadójaként mutatták be. Erről részletesen ide kattintva olvashat.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatti linken tudja megnézni.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

 

dundi-fan3
2026. január 25. 20:44 Szerkesztve
Azonnal betiltani a tisza pártot. Petiminiszter megmondta, hogy az az ukrán kormány. Az ukrán kormány nem indulhat a magyar választáson! Azonnali betiltást követelek! Vagy petiminiszter hazudott volna?
bagira004
2026. január 25. 19:53 Szerkesztve
Kádári kommunista világ bútordarabja. youtube.com/watch?v=Zxih2xE_jYs&t=104s Az Axióma új videójában bemutat egy szűk réteget, amely üzletemberekből, kémekből és kommunista pártemberekből állt. Ez a szűk réteg dollárszázmilliárdokkal lopta meg Magyarországot a 80-as évektől. Impex-ről mindenki tudja . Külkeres maffia: Az impexek története. Államhatáron átívelő kapcsolat rendszerük volt A kádári Magyarország külkereskedelmének gerincét adó úgy nevezett „impex” vállalatokat szovjet mintára hozták létre és élükre megbízható funkcionáriusok, akár volt ÁVH-sok kerültek, akik egyébként nem restelltek, ha kellett, volt nácikkal sem üzletelni. Csak emlékezünk vissze Merkel is ki be járt kelet nyugat közt úgy tűnik mint ügynök. Kommunisták már a kádár rendszerben hazaárulók voltak . Kapitány elvtárs meggazdagodása impex-ből indult el . magyarnemzet.hu/belfold/2022/03/kulkeres-maffia-az-impexek-tortenete
Treeoflife
2026. január 25. 19:52 Szerkesztve
Nincs teljesen megfontolt és átgondolt terv a "bábosok" kezében. Mintha mindent hirtelen ötletből tennének. Sem MP elindítása nem volt jól időzítve, sem pedig ezeké, akik most érkeztek - Kapitány és Orbán. Úgy tűnik, kapkodnak, és "csak" tüzet oltanak. MP nem vált be, ezért vagy bábozót ültetnek mögé, vagy cserélni fogják - feltéve, ha valamilyen csoda folytán az általa képviselt "eszme" nyerne. Ha veszíteni fog, talán maradhat, mivel arra még alkalmasnak fogják tartani, hogy a jelenlegi felforgatást tovább folytassa. Azt kellene a Fidesznek és a Rendvédelemnek megfontolni, hogy hagyják-e neki tovább folytatni a társadalmi rend bontogatását, vagy véget vetnek neki még ideje korán, de legkésőbb a választásokat követően. Nem úgy fest, hogy vereség esetén elfogadják azt, ha törvényes úton nem nyerhetnek, úgy tűnik, akár erőszakos rendbontásoktól sem fognak vissza riadni.
the-ugly-truth-10
2026. január 25. 19:25
Az a közös, hogy nemzetközileg elismert szakemberek és tudnak értelmesen beszélni, ellenben a fideszes álkeresztény csürhével. Nemrég még mindkettővel szimpatizált a fidesz, ennyit erről. Közel az Április 12. :)
