A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

Bajnaitól Sorosán át vezetett Orbán Anita útja Magyar Péterhez
A baloldali sajtó szakértőként ünnepli, az Ellenpont viszont múltbéli és jelenlegi kapcsolataira hívja fel a figyelmet Magyar Péter új tanácsadója kapcsán.
Nem kertelt a Mesterterv szakértője.
Magyar Péter nemrég jelentette be Kapitány Istvánt, de már megérkezett a párthoz Orbán Anita is. Mi a közös a Tisza Párt utóbb leigazolt embereiben? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!
Kapitány István kapcsán G. Fodor Gábor a Mestertervben úgy fogalmazott:
Kapitány István „nem jött, hanem küldték”.
Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: a valódi kérdés inkább az, hogy Kapitányt
Az elemző ugyanis úgy véli: valójában nem Magyar Péter fog utasításokat adni Kapitánynak, hanem fordítva.
A nagytőke betolja ezt az embert, aki a nagytőke érdekeit képviseli és be akarja szedni azt a profitot, amit Orbán elvett tőle, illetve behajtani azt a pénzt, amit belefektettek a jelöltbe. Abba jelöltbe, aki egyébként megingott – tette hozzá.
Mint kifejtette:
Nem véletlen a Bajnai-interjú, és nem véletlen Kapitány ideküldése sem”.
G. Fodor aláhúzta:
„Az is egész biztos, hogy ha ilyen emberek jönnek, mint a Kapitány, akkor a nagytőke érdekei fognak érvényesülni. A végén pedig majd megint a magyar melós fizet.”
Ráadásul Orbán Anita érkezése is mintha a Mesterterv adásában elhangzottakra erősítene rá, hiszen bár a baloldali médiában nagy lelkesedéssel számoltak be arról, hogy új tanácsadóval erősödik Magyar Péter és a Tisza Párt, az Ellenpont cikke szerint
Orbán Anita múltja és jelenlegi kapcsolatrendszere korántsem problémamentes.
A lap többek között azt írja, Orbán Anita politikai és üzleti pályája a szocialista időszakhoz kötődő ügyekből indult, majd a globalista hálózatban teljesedett ki. Nemrég a Tisza új tanácsadójaként mutatták be. Erről részletesen ide kattintva olvashat.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatti linken tudja megnézni.
Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala