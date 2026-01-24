Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Mi lehet a valódi szerepe a Tisza Párthoz nemrég érkezett, impexes múlttal rendelkező Kapitánynak, aki egy globális olajvállalattól jött a Tisza Párthoz? Véletlen lehet-e, hogy két héttel a HVG-s Bajnai-interjú után érkezett meg? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!

G. Fodor: Nem biztos, hogy Magyar Péter fogja befejezni ezt a történetet

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója aláhúzta: „Nem véletlen a Bajnai-interjú, és nem véletlen Kapitány ideküldése sem,