G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

2026. január 24. 15:30

Még a megjelenése „fedősztroijáról” is lerántották a leplet a szakértők.

2026. január 24. 15:30
null

Mi lehet a valódi szerepe a Tisza Párthoz nemrég érkezett, impexes múlttal rendelkező Kapitánynak, aki egy globális olajvállalattól jött a Tisza Párthoz? Véletlen lehet-e, hogy két héttel a HVG-s Bajnai-interjú után érkezett meg? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!

G. Fodor: Nem biztos, hogy Magyar Péter fogja befejezni ezt a történetet

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója aláhúzta: „Nem véletlen a Bajnai-interjú, és nem véletlen Kapitány ideküldése sem, 

egyáltalán nem biztos, hogy Magyar Péter fogja befejezni ezt a történetet.”

Mint kifejtette: „És az is egész biztos, hogy

ha ilyen emberek jönnek, mint Kapitány, akkor a nagytőke érdekei fognak érvényesülni és majd a végén megint a magyar melós fizet. Ez egész biztos.”

G. Fodor szerint elég, „ha valaki rápillant Magyar Péter igazolásaira: az Erste Bank-os ember, a decatlanos ember, az olajember..., akkor láthatja, hogy itt összeállt egy ilyen nemzetközi, multi, bankár, energiapiaci szövetség azért, hogy visszaszedjék azt a pénzt, amit a különadókkal Orbán elvett tőle.”

Mint aláhúzta: „az az izgalmas kérdés, hogy milyen pozícióra küldték ide ezt az embert. Fedősztorinak tűnik, hogy ő a gazdasági szakértője lenne ennek a történetnek. Itt nagyobb ambíciókról van szó.

Egy politikailag szűz embert küldtek ide és most nézik, hogy szerepel, hogy teljesít, mik lehetnek a számai, és hogy alkalmas-e a feladat végrehajtására. Ha nem, akkor is jó arra, hogy szorosan tartsa a pórázt Magyar Péteren, hogy úgy viselkedjen, ahogy kell”

– fejtette ki.

Mráz: A Fidesz eddig sem Magyar Péterben látta az ellenfelet

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:

jó néhány százaléknyi olyan szavazó van, akik elvileg nyitottak a Tiszára, de Magyar Péterrel nem szimpatizálnak. Ez a Fidesz számára egyébként egy fenyegetés is, hogy létezik egy ilyen tömb. Őket egy Kapitány Istvánnal megpróbálják megszólítani”.

Mint hozzátette: „az egy más kérdés, hogy ez sikerülni fog-e, de a mesterterv szinte biztos, hogy ez.”

Mráz kitért arra is, hogy ez hogyan hathat a Fidesz stratégiájára. Mint fogalmazott:

Orbán Viktor sose Magyar Péter-ellenes kampányt folytatott, mindig azt mondta, hogy brüsszeli projekt ez az egész Tisza Párt. Kapitány István megjelenése ezt az állítást nem cáfolja meg.”

Az, hogy  a magyar kormányfő ellenfelét éppen Magyar Péternek vagy Kapitány Istvánnak hívják, „Brüsszelből nézve mindegy”. És „a Fidesz stratégiáját nem kell emiatt megváltoztatni, mert nem Magyar Péterben látták az ellenfelet, hanem a mögötte álló erőkben” – fejtette ki.

A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

lemez
2026. január 24. 17:49
A hàttérben folyik az ország 2 .kirablását készitö terv.2026 aug 31-ig meg kell csinálni.Erdök 60%-a nemzetlözi cégek birtokába ketúlne.Vizmúvek,fövárosi vizmü,mvm villany,gáz,FGSz zrt,mol,Budapest aiport,MHBbank,fejlesztési bank,erdök ,100 tonna arany.Katssztrófa munkanélkúliség elszegényedés.Amit 2010 óta visszavásároltunk mert stratégiai jellegú egy országnak mindent újra elvennének.A rablók bajnai ,kapitány ,bújdosó orbán anita a soros gazditól.Ezek már kijóttek a fényre.
Válasz erre
0
0
balbako_
2026. január 24. 17:34
A Szaros képtelen bármit is vezetni. Tehetségtelen, buta és még lusta is. Ezért a megbízói a nyakába ültetnek embereket akik legalább képesek a megbízóik elvárásait teljesíteni. Bajnai adja a kádereket.
Válasz erre
1
0
statiszta
2026. január 24. 17:22
Tiszának érdemi saját szavazója nincs. Különben a részvétel hiánya látszott volna Dombóváron és Újpesten. Átszavazók vannak. Fidesz kivételével mindenhonnan.
Válasz erre
1
0
civilina-2
2026. január 24. 17:15
Ma már Magyar Péter is tisztában van azzal, hogy ő sohasem lesz Magyarország miniszterelnöke. Nem véletlenül kezdte utánozni Orbán Viktort, mert most még legalább az illúzió megvolt hozzá. Emlékezzünk Jakab Péterre, amikor beleült a miniszterelnöki székbe! És most hol van Jakab Péter? A pitiáner emberek mindig az üres kútból akarnak vizet merni
Válasz erre
1
0
