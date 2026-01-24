Kiderült a Tisza-projekt Mesterterve – új ember mozgósítaná a szavazókat

Feltették a legfontosabb kérdéseket Kapitány Istvánról – és rögtön mellétették a válaszokat is
Még az is kiderült, hatással lenne-e Kapitány előrelépése a Tiszában a Fidesz stratégiájára.
Még a megjelenése „fedősztroijáról” is lerántották a leplet a szakértők.
Mi lehet a valódi szerepe a Tisza Párthoz nemrég érkezett, impexes múlttal rendelkező Kapitánynak, aki egy globális olajvállalattól jött a Tisza Párthoz? Véletlen lehet-e, hogy két héttel a HVG-s Bajnai-interjú után érkezett meg? A Mesterterv legutóbbi adásából ez is kiderült!
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója aláhúzta: „Nem véletlen a Bajnai-interjú, és nem véletlen Kapitány ideküldése sem,
egyáltalán nem biztos, hogy Magyar Péter fogja befejezni ezt a történetet.”
Mint kifejtette: „És az is egész biztos, hogy
ha ilyen emberek jönnek, mint Kapitány, akkor a nagytőke érdekei fognak érvényesülni és majd a végén megint a magyar melós fizet. Ez egész biztos.”
G. Fodor szerint elég, „ha valaki rápillant Magyar Péter igazolásaira: az Erste Bank-os ember, a decatlanos ember, az olajember..., akkor láthatja, hogy itt összeállt egy ilyen nemzetközi, multi, bankár, energiapiaci szövetség azért, hogy visszaszedjék azt a pénzt, amit a különadókkal Orbán elvett tőle.”
Mint aláhúzta: „az az izgalmas kérdés, hogy milyen pozícióra küldték ide ezt az embert. Fedősztorinak tűnik, hogy ő a gazdasági szakértője lenne ennek a történetnek. Itt nagyobb ambíciókról van szó.
Egy politikailag szűz embert küldtek ide és most nézik, hogy szerepel, hogy teljesít, mik lehetnek a számai, és hogy alkalmas-e a feladat végrehajtására. Ha nem, akkor is jó arra, hogy szorosan tartsa a pórázt Magyar Péteren, hogy úgy viselkedjen, ahogy kell”
– fejtette ki.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott:
jó néhány százaléknyi olyan szavazó van, akik elvileg nyitottak a Tiszára, de Magyar Péterrel nem szimpatizálnak. Ez a Fidesz számára egyébként egy fenyegetés is, hogy létezik egy ilyen tömb. Őket egy Kapitány Istvánnal megpróbálják megszólítani”.
Mint hozzátette: „az egy más kérdés, hogy ez sikerülni fog-e, de a mesterterv szinte biztos, hogy ez.”
Mráz kitért arra is, hogy ez hogyan hathat a Fidesz stratégiájára. Mint fogalmazott:
Orbán Viktor sose Magyar Péter-ellenes kampányt folytatott, mindig azt mondta, hogy brüsszeli projekt ez az egész Tisza Párt. Kapitány István megjelenése ezt az állítást nem cáfolja meg.”
Az, hogy a magyar kormányfő ellenfelét éppen Magyar Péternek vagy Kapitány Istvánnak hívják, „Brüsszelből nézve mindegy”. És „a Fidesz stratégiáját nem kell emiatt megváltoztatni, mert nem Magyar Péterben látták az ellenfelet, hanem a mögötte álló erőkben” – fejtette ki.
A Mesterterv legutóbbi adását az első bekezdés alatt található linkre, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP