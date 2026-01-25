„Nagyon büszke voltam” – Robbie Keane Szoboszlai Dominiket méltatta Tóth Alex debütálása után (VIDEÓ)

Szoboszlai gólja és gólpassza nem ért pontot, Tóth Alex bravúrgyőzelemmel debütált – óriási meccs volt a Premier League magyaros rangadója!
Milos Kerkez is pályára lépett.
A Ferencváros edzője dagadó kebellel nézte korábbi játékosa Premier League-bemutatkozását. Robbie Keane Szoboszlai Dominik klasszis gesztusáról is megemlékezett.
Mint ismert, az AFC Bournemouth szombat este drámai győzelmet aratott a Premier League-címvédő Liverpool otthonában az angol élvonal 23. fordulójában. Az Anfielden vívott összecsapás hajrájában debütált a Cseresznyéseknél a Ferencvárostól NB I-rekordért megvásárolt Tóth Alex.
Ezt is ajánljuk a témában
Milos Kerkez is pályára lépett.
Tóth Alex ritkán látható villámkarrierjében köztudottan óriási szerepe van az FTC-edző Robbie Keane-nek, aki az Üllői útra érkezése után kvázi „megvétózta” a fiatal középpályás NB II-be kölcsönadását, a többi pedig innentől történelem. A Fradi ETO elleni vasárnap esti bajnoki rangadója előtt meg is kérdezték Keane-t, mit érzett Tóth debütálása láttán, illetve abban abban az emlékezetes pillanatban, amikor felfedezettje
a pályára lépve lepacsizott Szoboszlai Dominikkel, immár a világ legerősebb bajnokságában.
Ezt is ajánljuk a témában
Akkor még döntetlen volt az állás.
Az FTC vezetőedzője az M4 Sport kamerája előtt úgy fogalmazott:
Nagyon büszke voltam! Ez egy nagyszerű gesztus volt Szoboszlaitól, mondhatni, a tisztelet jele, hogy már ő is ott van a Premier League-ben. Csodálatos pillanat lehetett Alex számára!"
A 3–2-es Bournemouth-sikerrel véget ért találkozón három magyar is pályára lépett: a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal zárt, Kerkez Milost a félidőben lekapta Arne Slot, míg Tóth Alex a 85. percben állt be csereként.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás