01. 25.
vasárnap
Robbie Keane Tóth Alex Liverpool Premier League Bournemouth Szoboszlai Dominik FTC

„Nagyon büszke voltam” – Robbie Keane Szoboszlai Dominiket méltatta Tóth Alex debütálása után (VIDEÓ)

2026. január 25. 19:20

A Ferencváros edzője dagadó kebellel nézte korábbi játékosa Premier League-bemutatkozását. Robbie Keane Szoboszlai Dominik klasszis gesztusáról is megemlékezett.

2026. január 25. 19:20
null

Mint ismert, az AFC Bournemouth szombat este drámai győzelmet aratott a Premier League-címvédő Liverpool otthonában az angol élvonal 23. fordulójában. Az Anfielden vívott összecsapás hajrájában debütált a Cseresznyéseknél a Ferencvárostól NB I-rekordért megvásárolt Tóth Alex. 

Tóth Alex ritkán látható villámkarrierjében köztudottan óriási szerepe van az FTC-edző Robbie Keane-nek, aki az Üllői útra érkezése után kvázi „megvétózta” a fiatal középpályás NB II-be kölcsönadását, a többi pedig innentől történelem. A Fradi ETO elleni vasárnap esti bajnoki rangadója előtt meg is kérdezték Keane-t, mit érzett Tóth debütálása láttán, illetve abban abban az emlékezetes pillanatban, amikor felfedezettje 

a pályára lépve lepacsizott Szoboszlai Dominikkel, immár a világ legerősebb bajnokságában.

Az FTC vezetőedzője az M4 Sport kamerája előtt úgy fogalmazott: 

Nagyon büszke voltam! Ez egy nagyszerű gesztus volt Szoboszlaitól, mondhatni, a tisztelet jele, hogy már ő is ott van a Premier League-ben. Csodálatos pillanat lehetett Alex számára!"

A 3–2-es Bournemouth-sikerrel véget ért találkozón három magyar is pályára lépett: a Liverpoolnál Szoboszlai Dominik góllal és gólpasszal zárt, Kerkez Milost a félidőben lekapta Arne Slot, míg Tóth Alex a 85. percben állt be csereként.  

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

