01. 26.
hétfő
01. 26.
hétfő
mark rutte nato orosz-ukrán háború pénzügyi támogatás

Rutte teljesen elveszítette a fejét: „létfontosságú", hogy Ukrajna folytatni tudja a háborút

2026. január 26. 20:05

A NATO-főtitkár üdvözölte az Európai Unió szerepvállalását, külön kiemelve a 90 milliárd eurós ukrajnai hitelcsomagot.

2026. január 26. 20:05
null

Létfontosságú, hogy fennmaradjon az Ukrajnába irányuló katonai szállítások folyamatos áramlása, hogy Ukrajna folytatni tudja a harcot, és meg tudja védeni lakosságát, mert nincs más alternatíva – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn az Európai Parlament szakbizottsági meghallgatásán Brüsszelben.

Rutte emlékeztetett: hamarosan a negyedik évfordulója lesz annak, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, és az idei tél különösen kemény az ukránok számára, miközben az orosz támadások továbbra is a polgári infrastruktúrát és a nagyvárosokat veszik célba.

Az ukránok fűtés, világítás és víz nélkül élnek, szó szerint a fagyban” 

– fogalmazott Rutte.

A NATO-főtitkár szerint, miközben az Egyesült Államok vezetésével béketárgyalások zajlanak, Európa is aktívan részt vesz a biztonsági garanciák kidolgozásában. A „tettre készek koalíciója”, amelyet Franciaország és az Egyesült Királyság vezet, azon dolgozik, hogy egy esetleges békemegállapodás után megfelelő biztonsági erők és garanciák védjék Ukrajnát.

Rutte hangsúlyozta: a NATO katonai támogatása a békefolyamat alatt is folytatódik, többek között a katonai koordinációs PEARL kezdeményezésen keresztül. Mint mondta, jelenleg több milliárd dollár értékű amerikai katonai felszerelés áramlik Ukrajnába a szövetségesek és partnerek finanszírozásával.

Rutte szerint Ukrajna 2026-ra a nemzetközi donoroktól összesen valamivel több mint 60 milliárd dollár értékű katonai támogatási igényt jelzett előre. Ennek teljesítésében kulcsszerepet játszik az amerikai fegyverszállítások fenntartása, valamint a kétoldalú támogatások és olyan kezdeményezések, mint a cseh lőszerprogram.

A főtitkár üdvözölte az Európai Unió szerepvállalását is, külön kiemelve a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, amely szerinte jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna biztonságához és jövőbeli jólétéhez. 

Ugyanakkor arra kérte az EU-t, hogy a források felhasználásában biztosítson nagyobb rugalmasságot, és ne legyen túlzottan korlátozó.

Rutte végül hangsúlyozta: Európának és Kanadának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért, mert „az az idő, amikor az Egyesült Államok viselte a teher nagy részét, már véget ért”.

(MTI)

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
statiszta
2026. január 26. 22:38
"Létfontosságú" persze, nehogy már el kelljen ismerni, hogy ezt is elbaltáztátok. Elpusztul még egy milla ukrán, bánja kánya.
kuvasz
2026. január 26. 22:33 Szerkesztve
Kinek létfontosságú? Én az oroszoknak drukkolok, mert Zelenszkijt szívből gyülölöm a hazug magatartásával. amúgy pedig mindegy, mert az ukránok már régen elveszítették ezt a háborút. Így minden ráfordított euró pénzkidobás.
elmkov
2026. január 26. 21:56
Idióta barom ez a Rutte!
egonsamu-2
2026. január 26. 21:33
90 milliárdos hitelcsomag? Agyament EU-országok eladósítják a következö generációikat hosszú idöre Ukrajna meg egy kanyit nem fog visszafizetni. Nem hitel hanem ajándék az embergyülölö korrupt náci bandának.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!