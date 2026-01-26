Ft
lengyelország vétó szlovákia uniós csatlakozás magyarország csehország ukrajna

Csúnyán beintettek Zelenszkijnek: a legfontosabb kérdésben állt Magyarország mellé három ország

2026. január 26. 19:35

Von der Leyen terve szerint elkerülhető lenne egy esetleges vétó Ukrajna csatlakozása ellen.

2026. január 26. 19:35
Több európai ország is ellenzi Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását – tolmácsolta a Strana Aleksandar Vucic szerb elnök szavait.

A cseh elnök értesülései szerint Ukrajna uniós csatlakozásával Magyarország mellett nem fog egyetérteni Lengyelország, Csehország és Szlovákia sem.

Az Európai Unió egy olyan csatlakozási forgatókönyvet is mérlegel, amely szerint Ukrajna korlátozott jogokkal lépne be az EU-ba, például nem kapna vétójogot az uniós döntések blokkolására. 

Vucic ugyanakkor utalt arra is, hogy az EU-ban előkerült egy olyan forgatókönyv is, amely a kül- és védelmi ügyekben az egyhangúság elvének eltörlését javasolja, így elkerülhető lenne egy esetleges vétó Ukrajna csatlakozása ellen.

Nyitókép: Petras Malukas / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Ízisz
2026. január 26. 19:56
Z. "Az ukránok állítólag már fegyveresekkel is szeretnék destabilizálni Magyarországot 2026.01.26. Egy ukrán újságíró állítása szerint Ukrajnában jelenleg fegyveres harcosokat (vagy különleges egységeket) képeznek ki azzal a céllal, hogy ezeket Magyarországra küldjék, ahol destabilizáló akciókat hajtanak végre – elsősorban erőszakos tiltakozásokat robbantsanak ki vagy szervezzenek – számol be Magyar B. Tamás kollégánk tegnap közzétett HátOrszág videójában. A felkészítés állítólag az ukrán hatóságok vagy titkosszolgálatok irányítása alatt zajlik, és a fő cél Magyarországon belső zavargások szítása, a jelenlegi kormány destabilizálása lenne, különösen a választások környékén és persze tovább feszíteni, a már így is jócskán feszült magyar–ukrán viszonyt" Még csak most kezdődik majd a nácik műsora!!! Az ukrán nagykövet bekérése ezt nem fogja megakadályozni!!!💯😏😐👎❗
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. január 26. 19:54
A velejéig korrupt BUDICSÜRHE változatlanul teljesen hülyének nézi az embereket, ugyanis a náci állat Ukrajnának - tagságuk esetén - soha és semmi szüksége nem lenne vétójogra, hiszen az a náci állat EU BUDICSÜRHE nem hozna olyan intézkedést amit az ukránok vétózni akarnának!
Válasz erre
0
0
Oldalkosár
2026. január 26. 19:48
"Az Európai Unió egy olyan csatlakozási forgatókönyvet is mérlegel, amely szerint Ukrajna korlátozott jogokkal lépne be az EU-ba, például nem kapna vétójogot az uniós döntések blokkolására." Ukrajna bolond lenne az eltartói szándékaival szembemenve bármiben is vétózni.
Válasz erre
0
0
cserresznye
2026. január 26. 19:45
Azért várjuk ki a szavazást! Sokszor "egyetértettek már Orbánnal, aztán mikor szavazni kellett addigra ajánlottak nekik valamit, és mégis cserbenhagyták MO-t.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!