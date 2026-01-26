Csúnyán beintettek Zelenszkijnek: a legfontosabb kérdésben állt Magyarország mellé három ország

Ebből nagy baj lesz: Magyarországot szemelték ki az oroszok
Sokan megüthetik a bokájukat.
Von der Leyen terve szerint elkerülhető lenne egy esetleges vétó Ukrajna csatlakozása ellen.
Több európai ország is ellenzi Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását – tolmácsolta a Strana Aleksandar Vucic szerb elnök szavait.
A cseh elnök értesülései szerint Ukrajna uniós csatlakozásával Magyarország mellett nem fog egyetérteni Lengyelország, Csehország és Szlovákia sem.
Az Európai Unió egy olyan csatlakozási forgatókönyvet is mérlegel, amely szerint Ukrajna korlátozott jogokkal lépne be az EU-ba, például nem kapna vétójogot az uniós döntések blokkolására.
Vucic ugyanakkor utalt arra is, hogy az EU-ban előkerült egy olyan forgatókönyv is, amely a kül- és védelmi ügyekben az egyhangúság elvének eltörlését javasolja, így elkerülhető lenne egy esetleges vétó Ukrajna csatlakozása ellen.
