Ebből nagy baj lesz: Magyarországot szemelték ki az oroszok

A Mol is megszólalt a NIS-üzletről: azt is elárultak, mikorra kerülhet magyar kézre a szerbiai finomító
A magyar olajvállalat aláírta a szándéknyilatkozatot.
Kiderült, hogy abszolút tévesek voltak azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért vásárolta meg a Szerb Olajipari Vállalat (NIS) egy részét – számolt be róla a Blic TV-nek Aleksandar Vucic szerb államfő.
A Világgazdaság által kiszúrt cikk szerint a politikus elmondta, a NIS részvényeinek 56 százalékáért
900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol.
Vucic azonban azt is megosztotta, hogy Szerbia ennek a dupláját is kifizette volna, azonban az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek. „Hajlandóak voltunk 2 milliárd eurót fizetni, sőt még akár többet is” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy tudja, miért nem ajánlották fel Szerbiának az orosz részvételt a NIS-ben, de nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy elkerülje az állam érdekeinek veszélyeztetését.
„Könnyen megmagyarázhatom magamnak,
de önöknek nem szabad megmagyaráznom, mert az veszélyeztetné Szerbia érdekeit.
Számomra ezek az okok világosak, egyértelműek, érthetőek. Hogy elfogadhatóak-e vagy sem, az már más kérdés. De valahogy nem nevezhetjük őket túl barátságosnak” – mondta a szerb államfő.
A magyar olajvállalat aláírta a szándéknyilatkozatot.
