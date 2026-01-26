Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
NIS Aleksandar Vucic Magyarország Mol Oroszország Szerbia

Ebből nagy baj lesz: Magyarországot szemelték ki az oroszok

2026. január 26. 16:22

Sokan megüthetik a bokájukat.

2026. január 26. 16:22
null

Kiderült, hogy abszolút tévesek voltak azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért vásárolta meg a Szerb Olajipari Vállalat (NIS) egy részét – számolt be róla a Blic TV-nek Aleksandar Vucic szerb államfő.

A Világgazdaság által kiszúrt cikk szerint a politikus elmondta, a NIS részvényeinek 56 százalékáért

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol.

Vucic azonban azt is megosztotta, hogy Szerbia ennek a dupláját is kifizette volna, azonban az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek. „Hajlandóak voltunk 2 milliárd eurót fizetni, sőt még akár többet is” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy tudja, miért nem ajánlották fel Szerbiának az orosz részvételt a NIS-ben, de nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy elkerülje az állam érdekeinek veszélyeztetését.

„Könnyen megmagyarázhatom magamnak,

de önöknek nem szabad megmagyaráznom, mert az veszélyeztetné Szerbia érdekeit.

Számomra ezek az okok világosak, egyértelműek, érthetőek. Hogy elfogadhatóak-e vagy sem, az már más kérdés. De valahogy nem nevezhetjük őket túl barátságosnak” – mondta a szerb államfő.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2026. január 26. 19:33
" Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette, hogy a Gazprom Nyefty és a MOL megállapodása a szerb NIS olajvállalatról (melyben a MOL részesedést szerez) kifejezetten előnyös Oroszország számára. A 2026. januári nyilatkozatok alapján a tranzakció stratégiailag kedvező Moszkvának, és nem jött volna létre, ha nem szolgálja az orosz érdekeket. " Mindig az erősebb kutya ba...szik!
Válasz erre
0
0
mimoza-2
2026. január 26. 19:01
Talán érdemes közvetlen résztvevőkre figyelni? Pld. arra mit mondott Lavrov erről az üzletről. ТАСС 20 ЯНВАРЯ A cikk címe Лавров: соглашения "Газпром нефти" и MOL не было бы, если бы оно не было выгодно РФ. ( Sajnos, Mandiner fél az eredeti forrásoktól mint a tűztől. Miért is? )
Válasz erre
0
0
hegyivadász
2026. január 26. 18:56
Hoppá! Ez érdekes hír. Amennyiben igaz, az utólag is igazolja Orbán politikáját arra nézve, hogy fenntartotta a korrekt viszonyt az oroszokkal.
Válasz erre
9
0
Szamóca bácsi
2026. január 26. 18:31
most még érdemes lenne kicsit vásárolgatni a horvát szövetségesbarátainknál is, aztán majd ha a magyar állam ismét bevásárolja magát a MOL-ba, akkor ne csodálkozzon senki. ;-)
Válasz erre
9
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!