Ebből nagy baj lesz: Magyarországot szemelték ki az oroszok

Kiderült, hogy abszolút tévesek voltak azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7-2,5 milliárd euróért vásárolta meg a Szerb Olajipari Vállalat (NIS) egy részét – számolt be róla a Blic TV-nek Aleksandar Vucic szerb államfő.

A Világgazdaság által kiszúrt cikk szerint a politikus elmondta, a NIS részvényeinek 56 százalékáért