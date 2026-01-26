Ft
Brüsszel kőolaj Magyarország energia Szijjártó Péter Európai Unió

Fellázadt Magyarország: hivatalosan is kimondták, itt kő kövön nem marad, ha ezt meglépi Brüsszel

2026. január 26. 15:33

Addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik.

2026. január 26. 15:33
Magyarország európai bírósági eljárást fog indítani az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó, jogi csalással elfogadott REPowerEU-rendelet megsemmisítését kérve – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Thesszalonikiben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető leszögezte, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlásának tiltása élesen ellentétes hazánk érdekével.

Hogyha nem vásárolhatunk Oroszországból kőolajat és földgázt, akkor az azt jelenti, hogy a családok energiaszámlái háromszorosukra nőhetnek,

s nehéz helyzetbe kerülhetnek gyárak is az áremelkedés miatt” – figyelmeztetett.

„Éppen ezért amint ez a döntés hivatalos formában is megjelenik, Magyarország kormánya benyújtja a keresetét az Európai Bírósághoz, amely kereset arra irányul, hogy ezt a jogszabályt az Európai Bíróság törölje el” – erősítette meg.

„Ez a jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre, hiszen ez tartalmában egy szankció, amelynek meghozatalához egyhangú döntésre lett volna szükség. Annak érdekében azonban, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, kereskedelmi intézkedésbe bújtatták csalással ezt a döntést, így elég volt a minősített többség” – jegyezte meg.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy ez a döntés ráadásul teljes mértékben ellentétes az Európai Unió saját jogszabályaival is,

hiszen az alapszerződés világosan kimondja, hogy a nemzetek saját hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy milyen energiahordozókat vásárolnak és honnan.

„Ez tehát nagy jogi csalás, s ellentétes Magyarország nemzeti érdekeivel. Ez az orosz kőolaj és földgázról való leválás óriási rezsiköltség-növekedést jelentene, ezt akarja Brüsszel és ezt akarja a Tisza Párt, mi viszont, mint egy szuverén nemzeti kormány, ezt meg fogjuk akadályozni” – jelentette ki.

„Ezért készen van a jogi beadványunk. Ahogy megjelenik ez a döntés hivatalos formában, benyújtjuk a keresetünket, és dolgozunk annak érdekében, hogy jogi úton semmisítsék meg ezt a csalással született döntést – összegzett.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

(MTI)

 

angie1
2026. január 26. 16:36
Nagyon helyes! Ez az unió már Észak-Koreánál is rosszabb diktatúra lett, buta és szemét kvótapicsákkal az élen!
0
0
states-2
2026. január 26. 16:29
Ki kell lépni ebből a kommunista csürhéből, már rosszabbak, mint a néhai Szovjetunió.
1
0
hexahelicene
2026. január 26. 16:28
Egyszerű matematika: Európai Bizottság + Európai Bíróság = Európai Föderáció. Gyakorlatilag, nem létezik már európai uniós jog. A (volt) EU diktatórikus rendszerré vált.
1
0
polárüveg
2026. január 26. 16:27
Maga az EU vezetés húzza ki a gyufát. Itt az alkalom: Az EU tagország csökkentsék harmadával a befizetéseiket: bocsássák el a brüsszeli adminisztrációt, és kerüljön az ET kezelésébe a döntések, és nemzeti hatáskörbe a végrehajtások. Plusz az ingatlanok értékesíthetők. Bónusz ajándék: a túlköltekezés, a korrupció megszüntetése kipipálva, a versenyképesség rombolása, a túlszabályozottság kipipálva, az országok vegzálása, sőt, ellenük hibrid háború folytatása megszüntetve! Tiszta haszon, miért is nem lépték eddig meg? De az EU vezetés ellen emeljenek vádat: ENSZ alapokmányban leírtt genocídium: őslakosság számarányának csökkentése miatt az illegális migráció támogatása okán! - háborús bűnösség miatt: béke helyett a háború erőltetése miatt! - szándékos károkozás miatt: EU országai, vállalkozásai, polgárai ellen követtek el az eszement intézkedéseikkel, hogy a tőzsdézőknek gigahaszna legyen! Akkor ezen "Alkalmazottak háborúja az alkalmazók ellen" c. Übü királyságbeli abszurdnak vége.
0
0
