Kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

Átléptek egy határt Ukrajnában: Orbán Viktor utasítására bekérették az ukrán nagykövetet
A nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálják az ukrán lépéseket.
„Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe!” – jelentette ki a miniszterelnök a legújabb ukrán támadás kapcsán.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este videóval jelentkezett közösségi oldalán, melyben elmondta, hogy arra utasította a nap folyamán Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy
kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.
„Magyarország szuverenitását és érdeket meg fogjuk védeni” – szögezte le a kormányfő. A felvételhez kísérőszövegként azt írta: „Van, ami nem fér bele!”
Ezután Orbán Viktor munkatársa azt a kérdést tette fel a miniszterelnöknek, hogy ilyenkor valóban a szőnyeg szélére állítják-e a diplomatát. Erre az a válasz érkezett, hogy ezt „embere válogatja”. „Szijjártó Péter miniszter úr egy udvarias ember, de határozott is” – tette hozzá.
„Ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk, és mit kérünk az ukránoktól. Például ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn Orán Viktor elmondta, ukrán politikai vezetők (sőt maga az elnök is) durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.
Mint kiderült, a nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást, és megállapították, hogy
a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amellyel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba.
„De mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát” – fogalmazott a kormányfő.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A nemzetbiztonsági szolgálatok is vizsgálják az ukrán lépéseket.