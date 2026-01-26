Ft
beavatkozás szijjártó péter orán viktor magyarország támadás nagykövet ukrajna miniszterelnök

Kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

2026. január 26. 20:21

„Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe!” – jelentette ki a miniszterelnök a legújabb ukrán támadás kapcsán.

2026. január 26. 20:21
null

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este videóval jelentkezett közösségi oldalán, melyben elmondta, hogy arra utasította a nap folyamán Szijjártó Péter külügyminisztert, hogy

kéresse be Ukrajna magyarországi nagykövetét.

„Magyarország szuverenitását és érdeket meg fogjuk védeni” – szögezte le a kormányfő. A felvételhez kísérőszövegként azt írta: „Van, ami nem fér bele!”

„Törődjenek a saját választásukkal!”

Ezután Orbán Viktor munkatársa azt a kérdést tette fel a miniszterelnöknek, hogy ilyenkor valóban a szőnyeg szélére állítják-e a diplomatát. Erre az a válasz érkezett, hogy ezt „embere válogatja”. „Szijjártó Péter miniszter úr egy udvarias ember, de határozott is” – tette hozzá.

„Ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk, és mit kérünk az ukránoktól. Például ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A nemzetbiztonság is megvizsgálta az ukrán támadásokat

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hétfőn Orán Viktor elmondta, ukrán politikai vezetők (sőt maga az elnök is) durván sértő és fenyegető üzeneteket fogalmaztak meg Magyarországgal és a magyar kormánnyal szemben.

Mint kiderült, a nemzetbiztonsági szervezeteink kiértékelték ezt a legújabb ukrán támadást, és megállapították, hogy 

a történtek egy összehangolt ukrán intézkedéssorozatba illeszkednek, amellyel bele akarnak avatkozni a magyar választásokba.

„De mi nem engedhetjük, hogy bárki veszélybe sodorja Magyarország szuverenitását, vagy a magyar választások tisztaságát” – fogalmazott a kormányfő. 

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

