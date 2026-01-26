Kőkemény üzenetet küldött az ukránoknak Orbán Viktor (VIDEÓ)

Ezután Orbán Viktor munkatársa azt a kérdést tette fel a miniszterelnöknek, hogy ilyenkor valóban a szőnyeg szélére állítják-e a diplomatát. Erre az a válasz érkezett, hogy ezt „embere válogatja”. „Szijjártó Péter miniszter úr egy udvarias ember, de határozott is” – tette hozzá.

„Ilyenkor vagy szóbeli vagy írásbeli jegyzéket szoktak átadni, amiben megjelölik, hogy mi történt, mit kifogásolunk, és mit kérünk az ukránoktól. Például ilyeneket ne csináljanak. Törődjenek a saját választásukkal, ne akarjanak beavatkozni Magyarország ügyeibe!” – zárta gondolatait a miniszterelnök.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A nemzetbiztonság is megvizsgálta az ukrán támadásokat