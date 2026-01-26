Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
Amikor mi mondtuk róla évekkel ezelőtt, hogy Gyurcsányhoz dörgölőzik, jött a sok szakértő, elemző, közvélemény-kutató, meg persze a trollok, hogy nem igaz.
„Figyelj, figyelj! Jakab Péter a DK színeiben indul Miskolcon.
Amikor mi mondtuk róla évekkel ezelőtt, hogy Gyurcsányhoz dörgölőzik, jött a sok szakértő, elemző, közvélemény-kutató, meg persze a kiröhögő fejes trollok, hogy nem igaz, hazudunk, csak be akarjuk sározni szegény parizerforradalmárt.
Na most mi van, tökik? Sömmi?
Akkor most álljon itt még egy »jóslat«, amin most még szintén csak nevettek, vagy tagadjátok: Magyar Péter egyetlen ukrán vagy brüsszeli kérésre sem tudna nemet mondani. Mindent végrehajtana, és mindent kifizetne nekik, amit kérnek.
De nyugi, nem kell megjegyeznetek ezt a mondatot, úgysem lesz módja kipróbálni az országvezetést a hazudós globálPetinek.
Már csak 76 nap, és mehet Bajnaival egy igazgatóságba!
Ui.: Jakab Péternek meg üzenem, kár volt ennyi ideig húzni, aki lát a pályán, az régóta tudja. A végén mindenki hazatalál.”
Nyitókép forrása: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
***