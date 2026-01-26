Ft
Jakab Péternek üzenem, kár volt ennyi ideig húzni

2026. január 26. 19:59

Amikor mi mondtuk róla évekkel ezelőtt, hogy Gyurcsányhoz dörgölőzik, jött a sok szakértő, elemző, közvélemény-kutató, meg persze a trollok, hogy nem igaz.

2026. január 26. 19:59
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Figyelj, figyelj! Jakab Péter a DK színeiben indul Miskolcon.

Amikor mi mondtuk róla évekkel ezelőtt, hogy Gyurcsányhoz dörgölőzik, jött a sok szakértő, elemző, közvélemény-kutató, meg persze a kiröhögő fejes trollok, hogy nem igaz, hazudunk, csak be akarjuk sározni szegény parizerforradalmárt.

Na most mi van, tökik? Sömmi?

Akkor most álljon itt még egy »jóslat«, amin most még szintén csak nevettek, vagy tagadjátok: Magyar Péter egyetlen ukrán vagy brüsszeli kérésre sem tudna nemet mondani. Mindent végrehajtana, és mindent kifizetne nekik, amit kérnek.

De nyugi, nem kell megjegyeznetek ezt a mondatot, úgysem lesz módja kipróbálni az országvezetést a hazudós globálPetinek.

Már csak 76 nap, és mehet Bajnaival egy igazgatóságba!

Ui.: Jakab Péternek meg üzenem, kár volt ennyi ideig húzni, aki lát a pályán, az régóta tudja. A végén mindenki hazatalál.”

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
tidal-wave-is-back
2026. január 26. 22:51
Gondolom az Avason jó sokan fognak rá szavazni, rövid az emlékezet...
Válasz erre
0
0
tompika-2
2026. január 26. 22:17
Összenő, ami összetartozik. Zsidó zsidónak nem vájja ki a szemét. Legfeljebb kinyalja a seggét. Most is ennyi történt.
Válasz erre
0
0
tekeva
2026. január 26. 21:14
Jakab Péter most elérte azt, hogy az összeesküvéselméleteket többen fogják elfogadni/elhinni. A Jobbik volt elnöke a DK színeibe indul, amikor a Jobbik gyakorlatilag Gyurcsány ellen jött létre. Csurka Pista bácsi ugyan mondta, hogy ez itt nem az aminek látszik - és megint igaza lett - de rá is hitetlenkedve néztek.
Válasz erre
5
0
RWG1
2026. január 26. 20:56
Már a kezdet kezdetén megmondta Csurka István hogy a Jobbik a baloldal kreációja. Sajnos ennek ellenére sokan bedőltek nekik, a Magyar Gárdát is szépen bevitték az erdőbe és sorolhatnám a jobb sorsra érdemes neveket is de nem akarom, mert ma már biztosan szégyenlik és bánják hogy hittek ezeknek az aljadékoknak.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!