Na most mi van, tökik? Sömmi?

Akkor most álljon itt még egy »jóslat«, amin most még szintén csak nevettek, vagy tagadjátok: Magyar Péter egyetlen ukrán vagy brüsszeli kérésre sem tudna nemet mondani. Mindent végrehajtana, és mindent kifizetne nekik, amit kérnek.

De nyugi, nem kell megjegyeznetek ezt a mondatot, úgysem lesz módja kipróbálni az országvezetést a hazudós globálPetinek.