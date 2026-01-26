Nem merül feledésbe Kötcse: Ruszin-Szendi Romuluszt újra kihallgatják

Szürreális magyarázattal állt elő Magyar Péter

Az ügy kapcsán érdemes felidézni, hogy a Tisza-vezér még tavaly szeptemberben a kötcsei lökdösődést követően elképesztő értelmezéssel állt elő Mint ismert, munkatársunk, Móna Márk a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a politikust, aki nem bírta megőrizni hidegvérét, és ellökte magától a riportert.

Magyar az RTL Híradójának a következő nyilatkozatot tette az incidens kapcsán: „Ha valaki ezt a felvételt megnézi, akkor látja, hogy mi történt: beszélgetnek, nevetnek, és egyébként az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába, és ő szól, hogy ne tegye, és arrébb tolta. Nevetve, majd egymást megölelik.”

Azonban a képsorokat megnézve bárki számára kiderül, hogy Ruszin-Szendi arrébb taszította a Mandiner munkatársát, majd egy másik férfival ölelkezett össze.