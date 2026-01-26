Ft
Kihallgatás tisza párt Móna Márk magyar péter ruszin - szendi romulusz nyomozás ügyészség Kötcse

Nem merül feledésbe Kötcse: Ruszin-Szendi Romuluszt újra kihallgatják

2026. január 26. 21:28

A garázdaság gyanújával elrendelt nyomozás továbbra is folyamatban van – tudta meg a Magyar Nemzet a Somogy Vármegyei Főügyészségtől.

2026. január 26. 21:28
null

Ismét gyanúsítotti kihallgatásra idézték Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza Párt szakértőjét. A volt vezérkari főnök ellene garázdaság miatt indult nyomozás – derült ki az ügyészség Magyar Nemzetnek küldött válaszából. Mint ismert, a tiszás politikust tavaly októberben azzal gyanúsították meg a rendőrök, hogy Kötcsén fellökte a Mandiner riporterét, Móna Márkot. Az esetről videó is készült.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a lapnak küldött hivatalos válaszában kiemelte, 

a kötcsei botránya miatt indult ügyben szükséges Ruszin-Szendi Romulusz folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása, ezért a garázdaság gyanújával elrendelt nyomozás továbbra is folyamatban van.

Levelüket azzal folytatták, „a megkeresésében szereplő bűnüggyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a nyomozás jelenleg még vizsgálati szakban folyamatos, annak befejezéséhez még további eljárási cselekmények – így a kérdéssel érintett bűnügyben a gyanúsított folytatólagos kihallgatása – szükséges”.

Hozzátették: „A bűnügyben felmerült további eljárási cselekmények szükségességére tekintettel a nyomozó hatóság az ügyiratokat az eljárás befejezésére irányuló előterjesztéssel ez idáig nem küldte meg a nyomozás felett törvényességi felügyeletet gyakorló Siófoki Járási Ügyészségnek.”

Válaszukat azzal zárták, hogy „a bűnügyben felmerült további eljárási cselekmények szükségességére tekintettel a nyomozó hatóság az ügyiratokat az eljárás befejezésére irányuló előterjesztéssel ez idáig nem küldte meg a nyomozás felett törvényességi felügyeletet gyakorló Siófoki Járási Ügyészségnek”.

Ruszin-Szendi korábban beteget jelentett

A Magyar Nemzet arra is emlékeztetett, hogy Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő néhány napja arról számolt be, hogy Magyar Péterék honvédelmi szakértőjét ismételten gyanúsítottként hallgatják ki. A miniszteri biztos ugyanakkor azt is hangsúlyozta: ez azért nem történt meg korábban, mert Ruszin-Szendi (kamu)betegségre hivatkozva nem jelent meg a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, ahol tavaly októberben egyszer már kihallgatták.

Szürreális magyarázattal állt elő Magyar Péter

Az ügy kapcsán érdemes felidézni, hogy a Tisza-vezér még tavaly szeptemberben a kötcsei lökdösődést követően elképesztő értelmezéssel állt elő Mint ismert, munkatársunk, Móna Márk a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a politikust, aki nem bírta megőrizni hidegvérét, és ellökte magától a riportert.

Magyar az RTL Híradójának a következő nyilatkozatot tette az incidens kapcsán: „Ha valaki ezt a felvételt megnézi, akkor látja, hogy mi történt: beszélgetnek, nevetnek, és egyébként az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába, és ő szól, hogy ne tegye, és arrébb tolta. Nevetve, majd egymást megölelik.”

Azonban a képsorokat megnézve bárki számára kiderül, hogy Ruszin-Szendi arrébb taszította a Mandiner munkatársát, majd egy másik férfival ölelkezett össze.

Az említett videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

