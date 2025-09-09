Megáll az ész, és körbenéz: Magyar Péter szerint Ruszin-Szendi Romulusz csak „megölelte” kollégánkat (VIDEÓ)

Elszakadt a cérna Ruszin-Szendi Romulusznál: fellökte a Mandiner munkatársát (VIDEÓ)
A Tisza kiszivárgott adótervéről kérdeztük Magyar Péter emberét.
A Tisza elnöke valószínűleg pont olyan figyelmesen tekintette meg az incidensről készült felvételt, ahogyan Tarr Zoltán önleleplező videóját is.
Elképesztő értelmezéssel állt elő Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei lökdösődő botránya kapcsán Magyar Péter. Móna Márk, a Mandiner riportere a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a politikust, aki nem bírta megőrizni hidegvérét, és nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától kollégánkat.
Az eset kapcsán Tényi István ügyvéd tett bejelentést a rendőrségen garázdaság vétség gyanúja miatt.
A gyanú: garázdaság.
Szeptember 9-én az RTL Híradó kérdezte a Tisza elnökét az esetről, Magyar Péter pedig egy rendhagyó értelmezéssel állt elő a történtekkel kapcsolatban:
„Ha valaki ezt a felvételt megnézi, akkor látja, hogy mi történt: beszélgetnek, nevetnek, és egyébként az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába, és ő szól, hogy ne tegye, és arrébb tolta. Nevetve, majd egymást megölelik.”
A Tisza-vezér szerint egyben kell meghallgatni Tarr Zoltán videóját, majd közölte, hogy ő nem hallgatta végig.
A képsorokon ugyanis világosan látszik, hogy Ruszin-Szendi arrébb taszítja a Mandiner munkatársát, majd
egy másik férfival ölelkezik össze.
Magyar Péter az RTL Híradó többszöri kérdésére sem volt hajlandó válaszolni, miszerint lesz-e következménye Ruszin-Szendi viselkedésének, és arról kezdett beszélni, hogy „az altábornagy a felmérések szerint Magyarország egyik legnépszerűbb politikusa”.
A csatorna emlékezet, hogy a volt vezérkari főnöknek közel sem ez volt az egyetlen botránya a közelmúltban:
Ruszin-Szendi Romulusz mintegy 28 vendégéjszaka esetében a neki főszabályként járó 4 csillagos szállást meghaladó, 5 csillagos kényelmi fokozatot vett igénybe.
Az RTL Híradó összeállítása itt tekinthető meg:
