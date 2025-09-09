Ft
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt Móna Márk mandiner erőszak Magyar Péter Kötcse

Megáll az ész, és körbenéz: Magyar Péter szerint Ruszin-Szendi Romulusz csak „megölelte” kollégánkat (VIDEÓ)

2025. szeptember 09. 21:59

A Tisza elnöke valószínűleg pont olyan figyelmesen tekintette meg az incidensről készült felvételt, ahogyan Tarr Zoltán önleleplező videóját is.

2025. szeptember 09. 21:59
null

Elképesztő értelmezéssel állt elő Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei lökdösődő botránya kapcsán Magyar Péter. Móna Márk, a Mandiner riportere a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerette volna kérdezni a politikust, aki nem bírta megőrizni hidegvérét, és nemes egyszerűséggel testi erejét kihasználva ellökte magától kollégánkat.

Az eset kapcsán Tényi István ügyvéd tett bejelentést a rendőrségen garázdaság vétség gyanúja miatt.

Szeptember 9-én az RTL Híradó kérdezte a Tisza elnökét az esetről, Magyar Péter pedig egy rendhagyó értelmezéssel állt elő a történtekkel kapcsolatban:

„Ha valaki ezt a felvételt megnézi, akkor látja, hogy mi történt: beszélgetnek, nevetnek, és egyébként az újságíró próbál belenézni Ruszin-Szendi Romulusz telefonjába, és ő szól, hogy ne tegye, és arrébb tolta. Nevetve, majd egymást megölelik.”

A Tisza elnöke valószínűleg pont olyan figyelmesen tekintette meg az incidensről készült felvételt, ahogyan Tarr Zoltán önleleplező videóját is.

A képsorokon ugyanis világosan látszik, hogy Ruszin-Szendi arrébb taszítja a Mandiner munkatársát, majd

egy másik férfival ölelkezik össze.

Magyar Péter az RTL Híradó többszöri kérdésére sem volt hajlandó válaszolni, miszerint lesz-e következménye Ruszin-Szendi viselkedésének, és arról kezdett beszélni, hogy „az altábornagy a felmérések szerint Magyarország egyik legnépszerűbb politikusa”.

A csatorna emlékezet, hogy a volt vezérkari főnöknek közel sem ez volt az egyetlen botránya a közelmúltban:

Az RTL Híradó összeállítása itt tekinthető meg:

***

Fotó: Ferenc ISZA / AFP
 

