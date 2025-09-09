Megáll az ész, és körbenéz: Magyar Péter szerint Ruszin-Szendi Romulusz csak „megölelte” kollégánkat (VIDEÓ)

Magyar Péter az RTL Híradó többszöri kérdésére sem volt hajlandó válaszolni, miszerint lesz-e következménye Ruszin-Szendi viselkedésének, és arról kezdett beszélni, hogy „az altábornagy a felmérések szerint Magyarország egyik legnépszerűbb politikusa”.

A csatorna emlékezet, hogy a volt vezérkari főnöknek közel sem ez volt az egyetlen botránya a közelmúltban: