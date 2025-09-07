Ft
09. 07.
vasárnap
Ruszin-Szendi Romulusz Karácson Zoltán Roma Közéleti Vélemény

Ez lenne a szeretetország?

2025. szeptember 07. 14:53

Magyar Péter embere, Ruszin-Szendi Romulusz ellöki azt, aki kérdezni mer tőle.

2025. szeptember 07. 14:53
Ruszin-Szendi Romulusz
Karácson Zoltán
Facebook

Magyar Péter azt mondta, a rendezvényeiken nincs erőszak. Akkor nézzük meg ezt a felvételt. Az ő embere, Ruszin-Szendi Romulusz nemhogy nem válaszol, hanem ellöki azt, aki kérdezni mer. Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter embere így bánik egy újságíróval, aki kérdezni akart tőle. Válasz helyett jött a lökdösődés. Ez lenne a szeretetország? Mindenki döntse el maga.”

