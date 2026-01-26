Új információk láttak napvilágot Michael Schumacher állapotáról

Schumacher rehabilitációja az otthonában kialakított speciális egészségügyi részlegen zajlik, ahol állandó orvosi személyzet segíti a mindennapokat. Kizárólag a család és legszűkebb baráti köre látogathatja, ők ejtenek el néha némi információt a pilóta állapotáról. Jean Todt, a Ferrari korábbi csapatfőnöke mellett Flavio Briatore, a Benetton egykori vezetője is megfordult már Schumacheréknél, ám bővebben senki sem nyilatkozott az ott tapasztaltakról.