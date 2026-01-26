Új információk láttak napvilágot Michael Schumacher állapotáról

Rajongói szerint undorító, amit Michael Schumacherrel tettek, testvére nem találja a szavakat
Kerpen városi tanácsának egyik tagja szerint „jelenleg semmi értelme kitüntetniük Schumachert”.
Megható üzenetet tett közzé a hétszeres F1-világbajnok lánya. A németek közben Schumacher javulásáról írnak.
Továbbra sem oszt meg információkat Michael Schumacher állapotáról a családja, ám néhány barát korábbi elszólásaiból következtethettünk a legendás Formula–1-es pilóta állapotára. Mint ismert, 2013 decemberében olyan súlyos agysérülést szenvedett síelés közben a német világsztár, hogy azóta is ágyhoz kötve éli életét. Hiába viselt sisakot, az sem védte meg a fejét az ütközéstől a franciaországi Méribelben történt baleset során.
Schumacher rehabilitációja az otthonában kialakított speciális egészségügyi részlegen zajlik, ahol állandó orvosi személyzet segíti a mindennapokat. Kizárólag a család és legszűkebb baráti köre látogathatja, ők ejtenek el néha némi információt a pilóta állapotáról. Jean Todt, a Ferrari korábbi csapatfőnöke mellett Flavio Briatore, a Benetton egykori vezetője is megfordult már Schumacheréknél, ám bővebben senki sem nyilatkozott az ott tapasztaltakról.
A Bild azonban most arról ír, hogy jobban lehet az egykori világbajnok. A lap a Daily Mailre hivatkozva azt állítja, Schumacher már kerekesszékben is egyre több időt tölt a mallorcai birtokán, ami egyértelmű javulásnak számít.
A német legenda január 3-án töltötte be az 57. életévét, ez alkalomból lánya, Gina-Maria posztolt megható üzenetet édesapjáról. Azt írta a közösségi oldalán: „A legjobb örökre. Boldog születésnapot, Papa”.
Fotó: Giuseppe Cacace/AFP