Hídfoglalásba kezdtek az ukránok Prágában – nem hagyta szó nélkül a cseh házelnök

Szombaton délelőtt az egyik leghíresebb cseh műemlékhelyszínen, a Károly-hídon megjelent egy hatalmas, harminc méter hosszú ukrán zászló. Az akciót a prágai ukrán nagykövetség szervezte Ukrajna Egyesülési Napjának 107. évfordulója alkalmából, amely 1919. január 22-én történt, amikor szimbolikusan egyesült az Ukrán Népköztársaság és a Nyugat-ukrajnai Népköztársaság. Több mint száz ember – főként Csehországban élő ukránok – gyűlt össze a hídon, miközben azt skandálták:

Dicsőség Ukrajnának!”

Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke és az SPD párt – Andrej Babiš pártjának koalíciós partnere – elnöke az X-en az akciót az ukránok felesleges provokációjának nevezte. Szerinte ezzel azokat a cseh állampolgárokat sértették, akik ellenzik az ukránok tömeges bevándorlását az országba. Hozzátette, külön problémás, hogy a cseh történelem egyik kiemelkedő helyszínét foglalták el a tüntetők. Okamura szerint ez