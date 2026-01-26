Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tomio okamura károly - híd csehország ukrajna

Hídfoglalásba kezdtek az ukránok Prágában – nem hagyta szó nélkül a cseh házelnök

2026. január 26. 20:56

Tomio Okamura szerint nem segítik a kétoldalú kapcsolatokat a szükségtelen provokációk.

2026. január 26. 20:56
null

Szombaton délelőtt az egyik leghíresebb cseh műemlékhelyszínen, a Károly-hídon megjelent egy hatalmas, harminc méter hosszú ukrán zászló. Az akciót a prágai ukrán nagykövetség szervezte Ukrajna Egyesülési Napjának 107. évfordulója alkalmából, amely 1919. január 22-én történt, amikor szimbolikusan egyesült az Ukrán Népköztársaság és a Nyugat-ukrajnai Népköztársaság. Több mint száz ember – főként Csehországban élő ukránok – gyűlt össze a hídon, miközben azt skandálták: 

Dicsőség Ukrajnának!”

Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke és az SPD párt – Andrej Babiš pártjának koalíciós partnere – elnöke az X-en az akciót az ukránok felesleges provokációjának nevezte. Szerinte ezzel azokat a cseh állampolgárokat sértették, akik ellenzik az ukránok tömeges bevándorlását az országba. Hozzátette, külön problémás, hogy a cseh történelem egyik kiemelkedő helyszínét foglalták el a tüntetők. Okamura szerint ez

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

egyáltalán nem segíti a jó cseh–ukrán kapcsolatokat. A fogadó ország és annak szimbólumai iránti tiszteletnek magától értetődőnek kellene lennie. Itt nem Ukrajnában vagyunk, hanem a Cseh Köztársaságban”

– írta Okamura.

Okamura hozzátette, hogy már felvette a kapcsolatot Petr Macinka külügyminiszterrel, hogy kérje: hasonló akciókra ne kerüljön sor a jövőben a Károly-hídon. Emellett megemlítette, hogy a kormány új törvényt készít elő a külföldiek – köztük az ukránok – csehországi tartózkodási feltételeinek szigorítására.

Nyitókép forrása: Michal Cizek / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. január 26. 22:18
Tüntettek volna otthon a nácik, kapták volna a pofájukba a drónokat. Nekünk már késő, túl sokan tömörülnek országainkban. Sok- sok kellemetlenséget és mocskosságokat fognak kivitelezni... Nem kell nekik béke: Putin, előre!
Válasz erre
1
0
egonsamu-2
2026. január 26. 21:58
Már egész Európát elözönlötték? Okamura tökös fickónak tünik...
Válasz erre
3
0
patópál
2026. január 26. 21:29
Fogadd be az ukránt, kirúg a házadból.
Válasz erre
6
0
Málaga21
2026. január 26. 21:15
Hidat lezárni, tüntetőket bekasztlizni, és átrakni őket imádott ukrajnájukba. Nem olyan bonyolult ez.
Válasz erre
10
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!