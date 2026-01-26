Hídfoglalásba kezdtek az ukránok Prágában – nem hagyta szó nélkül a cseh házelnök

Nem kertelt a cseh házelnök: nem szabad a cseh nyugdíjasok pénzét „Zelenszkij juntájára” és arany vécékre költeni
Tomio Okamura újévi beszédében azt is kijelentette, hogy Ukrajnának nincs helye az Európai Unióban.
Tomio Okamura szerint nem segítik a kétoldalú kapcsolatokat a szükségtelen provokációk.
Szombaton délelőtt az egyik leghíresebb cseh műemlékhelyszínen, a Károly-hídon megjelent egy hatalmas, harminc méter hosszú ukrán zászló. Az akciót a prágai ukrán nagykövetség szervezte Ukrajna Egyesülési Napjának 107. évfordulója alkalmából, amely 1919. január 22-én történt, amikor szimbolikusan egyesült az Ukrán Népköztársaság és a Nyugat-ukrajnai Népköztársaság. Több mint száz ember – főként Csehországban élő ukránok – gyűlt össze a hídon, miközben azt skandálták:
Dicsőség Ukrajnának!”
Tomio Okamura, a cseh parlament elnöke és az SPD párt – Andrej Babiš pártjának koalíciós partnere – elnöke az X-en az akciót az ukránok felesleges provokációjának nevezte. Szerinte ezzel azokat a cseh állampolgárokat sértették, akik ellenzik az ukránok tömeges bevándorlását az országba. Hozzátette, külön problémás, hogy a cseh történelem egyik kiemelkedő helyszínét foglalták el a tüntetők. Okamura szerint ez
egyáltalán nem segíti a jó cseh–ukrán kapcsolatokat. A fogadó ország és annak szimbólumai iránti tiszteletnek magától értetődőnek kellene lennie. Itt nem Ukrajnában vagyunk, hanem a Cseh Köztársaságban”
– írta Okamura.
Okamura hozzátette, hogy már felvette a kapcsolatot Petr Macinka külügyminiszterrel, hogy kérje: hasonló akciókra ne kerüljön sor a jövőben a Károly-hídon. Emellett megemlítette, hogy a kormány új törvényt készít elő a külföldiek – köztük az ukránok – csehországi tartózkodási feltételeinek szigorítására.
Nyitókép forrása: Michal Cizek / AFP
