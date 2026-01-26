Közleményt adott ki a szerb kormány a magyarokat legyőző csapatuk miatt

Megérkeztek a belgrádi magyar hősök: elmondták, milyen érzés, amikor az egész aréna ellenük van
Így értékeltek a főszereplők.
Óriási összeget kapnak az Eb-győztes pólósok. Nem fukarkodtak a szerbek.
Elkészültek az erejükkel a hajrára a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai a belgrádi pokolban, három negyeden át tartották a lépést a házigazda, legutóbbi három olimpián győztes szerbekkel, ám végül háromgólos, 10–7-es vereséget szenvedtek – így csillogó ezüstéremmel zárták az Európa-bajnokságot.
Amíg a magyarok hazaértek, Szerbia kormánya közleményt adott ki, miszerint
20 ezer eurónyi dinárt kaptak az Eb-győztes vízilabda-válogatott tagjai.
A Szerb Köztársaság kormánya hétfői ülésén arról is döntött, hogy ugyanekkora összegű díjazásban, átszámítva mintegy 8 millió forintos jutalomban részesül a szövetségi kapitány, Uros Sztevanovics is.
Emellett a kormány tagjai elfogadták a Szerb Köztársaság EU-hoz való csatlakozásának folyamatát koordináló koordinációs testület létrehozásáról szóló módosított és kiegészített határozatot is. Ez magában foglalja egy operatív csoport létrehozását, amely a legmagasabb állami szintű képviselőkből áll, szerepe pedig a csatlakozással vállalt összes kötelezettség gyorsított végrehajtásának koordinálása lesz.
Nagy világverseny döntőjében, hazai medencében még senkinek sem sikerült legyőznie a szerbeket – ezúttal sem.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt