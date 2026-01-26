Közleményt adott ki a szerb kormány a magyarokat legyőző csapatuk miatt

20 ezer eurónyi dinárt kaptak az Eb-győztes vízilabda-válogatott tagjai.

A Szerb Köztársaság kormánya hétfői ülésén arról is döntött, hogy ugyanekkora összegű díjazásban, átszámítva mintegy 8 millió forintos jutalomban részesül a szövetségi kapitány, Uros Sztevanovics is.

Emellett a kormány tagjai elfogadták a Szerb Köztársaság EU-hoz való csatlakozásának folyamatát koordináló koordinációs testület létrehozásáról szóló módosított és kiegészített határozatot is. Ez magában foglalja egy operatív csoport létrehozását, amely a legmagasabb állami szintű képviselőkből áll, szerepe pedig a csatlakozással vállalt összes kötelezettség gyorsított végrehajtásának koordinálása lesz.