magyar válogatott Európa-bajnokság vízilabda Szerbia

Közleményt adott ki a szerb kormány a magyarokat legyőző csapatuk miatt

2026. január 26. 21:17

Óriási összeget kapnak az Eb-győztes pólósok. Nem fukarkodtak a szerbek.

2026. január 26. 21:17
null

Elkészültek az erejükkel a hajrára a magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai a belgrádi pokolban, három negyeden át tartották a lépést a házigazda, legutóbbi három olimpián győztes szerbekkel, ám végül háromgólos, 10–7-es vereséget szenvedtek – így csillogó ezüstéremmel zárták az Európa-bajnokságot.

szerb
A szerb klasszis, Dusan Mandics Madaras Norberttől vehette át az MVP-trófeát / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Szerbia felült a trónra

Amíg a magyarok hazaértek, Szerbia kormánya közleményt adott ki, miszerint

20 ezer eurónyi dinárt kaptak az Eb-győztes vízilabda-válogatott tagjai.

A Szerb Köztársaság kormánya hétfői ülésén arról is döntött, hogy ugyanekkora összegű díjazásban, átszámítva mintegy 8 millió forintos jutalomban részesül a szövetségi kapitány, Uros Sztevanovics is.

Emellett a kormány tagjai elfogadták a Szerb Köztársaság EU-hoz való csatlakozásának folyamatát koordináló koordinációs testület létrehozásáról szóló módosított és kiegészített határozatot is. Ez magában foglalja egy operatív csoport létrehozását, amely a legmagasabb állami szintű képviselőkből áll, szerepe pedig a csatlakozással vállalt összes kötelezettség gyorsított végrehajtásának koordinálása lesz.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

