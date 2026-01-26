Három dologra volt szükség ehhez a munkához: bátorságra, kitartásra és vezetői felelősségre. Különösen a bátorságot kell hangsúlyoznunk. Bátorság kellett ahhoz, hogy 2014. október 30-án Aleksandar Vučić kormánya hetven év után törölje a szerb jogrendből a magyar nemzet tagjainak kollektív bűnösség elve alapján való megbélyegzését. Ez a bélyeg, amely minden civilizált európai országban megengedhetetlen, Vučić bátorsága nélkül talán még ma is ott lenne, ahogy sajnos ott van még néhány uniós tagállam jogrendjében. Korábban hiába próbáltuk ezt másokkal tető alá hozni, hiányzott a hajlandóság és a merészség. A díjátadás üzenete tehát egyértelmű:

meg lehet változtatni a nemzetek sorsát, magunk írhatjuk a sorsunkat, ha a vezetőkben megvan a szükséges elszántság.

Két éve édesapám, Pásztor István nélkül vagyunk kénytelenek folytatni ezt a munkát, de az elkötelezettségünk változatlan. A szövetséget azóta többször megerősítettük mindkét vezetővel, és nyugodt szívvel állíthatom: közösségünk abban érdekelt, hogy ezek a folyamatok

a jövőben is így működjenek.

A politikai sikerek mögött mindig emberi kapcsolatok húzódnak meg. A díjátadás napja bizonyítéka volt annak, hogy közösségünkre számítani lehet a határ mindkét oldalán, és mi is számíthatunk Orbán Viktorra és Aleksandar Vučićra. Ez a kölcsönös bizalom az alapja annak a jövőnek, amelyet együtt építünk.

A szerző a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke