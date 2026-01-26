Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
01. 26.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 26.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
aleksandar vučić pásztor istván puskás lászló pásztor istván alapítvány pásztor istván - díj orbán viktor

Meg lehet változtatni a nemzetek sorsát – magunk írhatjuk a sorsunkat, ha a vezetőkben megvan a szükséges elszántság

2026. január 26. 21:12

Azt a történelmi megbékélést ünnepeltük Pásztor István-díj átadásakor, amely nem jöhetett volna létre a három meghatározó vezető: Orbán Viktor, Aleksandar Vučić és édesapám, Pásztor István nélkül. Pásztor Bálint írása.

2026. január 26. 21:12
null
Pásztor Bálint

A politika világában ritka az a pillanat, amikor az ünnepélyes protokoll mögül előtűnik a tiszta emberi tartalom, a valódi tisztelet és a közös jövőbe vetett hit. A Pásztor István-díj átadása ilyen volt; a nap, amely egyszerre szólt az emlékezésről, a partnerségről és a jövőtervezésről. Különös jelentőséggel bírt, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök személyesen vették át az elismerést,

hiszen jelenlétükkel is hitelesítették azt az utat, amelyet közösségeink együtt jártak be.

Ez a díj nem csupán kitüntetés. A Pásztor István Alapítvány és közösségünk ezzel azt a munkát ismeri el, amely ma már Európa-szerte – sőt talán a világon is – követendő példává tette a magyarok és a szerbek kapcsolatát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Azt a történelmi megbékélést ünnepeltük a díjátadáson, amely nem jöhetett volna létre a három meghatározó vezető: Orbán Viktor, Aleksandar Vučić és édesapám, Pásztor István nélkül.

Sokan a 2013-as évet tekintik a fordulópontnak, amikor Csúrogon sor került a közös főhajtásra, elindítva a megbékélés formális és visszafordíthatatlan folyamatát. A történelem kereke valójában már korábban mozgásba lendült. A folyamat nem a nyilvános gesztusokkal kezdődött, hanem egy csendes, de sorsdöntő találkozóval 2010. február 23-án Budapesten. Ekkor ült le Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Pásztor István, Gojko Radić, Puskás László és Orbán Viktor, hogy megbeszéljék, mi fog történni a következő évtizedekben. Mindenki tartotta magát az elhangzottakhoz, és ami azóta történt, az példaértékű.

Három dologra volt szükség ehhez a munkához: bátorságra, kitartásra és vezetői felelősségre. Különösen a bátorságot kell hangsúlyoznunk. Bátorság kellett ahhoz, hogy 2014. október 30-án Aleksandar Vučić kormánya hetven év után törölje a szerb jogrendből a magyar nemzet tagjainak kollektív bűnösség elve alapján való megbélyegzését. Ez a bélyeg, amely minden civilizált európai országban megengedhetetlen, Vučić bátorsága nélkül talán még ma is ott lenne, ahogy sajnos ott van még néhány uniós tagállam jogrendjében. Korábban hiába próbáltuk ezt másokkal tető alá hozni, hiányzott a hajlandóság és a merészség. A díjátadás üzenete tehát egyértelmű:

meg lehet változtatni a nemzetek sorsát, magunk írhatjuk a sorsunkat, ha a vezetőkben megvan a szükséges elszántság.

Két éve édesapám, Pásztor István nélkül vagyunk kénytelenek folytatni ezt a munkát, de az elkötelezettségünk változatlan. A szövetséget azóta többször megerősítettük mindkét vezetővel, és nyugodt szívvel állíthatom: közösségünk abban érdekelt, hogy ezek a folyamatok 
a jövőben is így működjenek.

A politikai sikerek mögött mindig emberi kapcsolatok húzódnak meg. A díjátadás napja bizonyítéka volt annak, hogy közösségünkre számítani lehet a határ mindkét oldalán, és mi is számíthatunk Orbán Viktorra és Aleksandar Vučićra. Ez a kölcsönös bizalom az alapja annak a jövőnek, amelyet együtt építünk.

A szerző a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyzoltan-2
2026. január 26. 21:45
Közép-Európa viszonyai, érdekei, messzemenően eltérnek a Nyugat törekvéseitől, folyamatos politikai machinációitól! Ezt illene már végre tudomásul venni, s ennek megfelelően eljárni..!
Válasz erre
1
0
nuevoreynuevaley
2026. január 26. 21:41
Orban meg is valtoztatta.....500 ev utan utolertuk Romaniat
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!