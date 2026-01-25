Ft
Van Dijk Liverpool csapatkapitány Premier League szavazás Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool következő csapatkapitánya? Olvasóink szerint egyértelmű

2026. január 25. 17:49

Olvasóink elsöprő többsége úgy gondolja, a magyar közönségkedvencet illetné a Vörösök kapitányi karszalagja. Szoboszlai Dominik majd' tízezer olvasónk szerint készen áll a Premier League-címvédő vezetésére.

2026. január 25. 17:49
null

Mint megírtuk, a liverpooli szurkolók mellett immár egyre több szigetországi szakíró is úgy gondolja, Szoboszlai Dominik a legesélyesebb arra, hogy ő legyen a Vörösök következő csapatkapitánya. Angliában immár a The Guardian és a The Times szakértői is a magyar klasszisban látják Virgil van Dijk potenciális utódját, ami jelzésértékű.

A Szoboszlaival kapcsolatos egyre erősödő kapitányi pletykák nyomán mi is szavazásra buzdítottuk olvasóinkat, az eredmény pedig elsöprő „győzelmet” hozott. A közösségi oldalunkon meghirdetett szavazáson vasárnap estig majd' tízezer reakció érkezett: közülük több mint 9100-an gondolják úgy, honfitársunké lesz a megtisztelő pozíció, s csak alig kétszázan az ellenkezőjét. 

Csak idő kérdése Szoboszlai kinevezése?

Egy biztos: a Liverpoolban jelenleg is zajló generációváltás következő állomása a csapatkapitány-váltás lesz, ez csak idő kérdése. 

A klub rangidősei közül a mostani karszalag-birtokos Van Dijk már 34 éves, másrészt a szerződése – Mohamed Szalahéhoz hasonlóan – jövő nyáron lejár. A holland óriás ráadásul az utóbbi időben hibát hibára halmoz a védelemben,

legutóbb a minap a Bournemouth elleni vesztes bajnokin is az ő ajándéka után nyitotta meg a gólok sorát a B'mouth Tóth Alex debütáló meccsén – így végül hiába Szoboszlai gólja és gólpassza, a Cseresznyések drámai végjáték után mindhárom pontot elvitték az Anfieldről. Noha a magyar világklasszissal kapcsolatban időről időre felvetődnek átigazolási pletykák (például a Real Madrid kapcsán), Szoboszlai a héten úgy nyilatkozott a mértékadó The Athleticnek, hogy szerződéshosszabbítása már folyamatban van a Liverpoollal, így jelenleg a hosszútávú maradására mutatkozik a legnagyobb esély. 

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik a héten a Bajnokok Ligájában és a Premier League-ben is betalált (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)

 

Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

