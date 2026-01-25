Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool következő csapatkapitánya? Olvasóink szerint egyértelmű

Csak idő kérdése Szoboszlai kinevezése?

Egy biztos: a Liverpoolban jelenleg is zajló generációváltás következő állomása a csapatkapitány-váltás lesz, ez csak idő kérdése.

A klub rangidősei közül a mostani karszalag-birtokos Van Dijk már 34 éves, másrészt a szerződése – Mohamed Szalahéhoz hasonlóan – jövő nyáron lejár. A holland óriás ráadásul az utóbbi időben hibát hibára halmoz a védelemben,

legutóbb a minap a Bournemouth elleni vesztes bajnokin is az ő ajándéka után nyitotta meg a gólok sorát a B'mouth Tóth Alex debütáló meccsén – így végül hiába Szoboszlai gólja és gólpassza, a Cseresznyések drámai végjáték után mindhárom pontot elvitték az Anfieldről. Noha a magyar világklasszissal kapcsolatban időről időre felvetődnek átigazolási pletykák (például a Real Madrid kapcsán), Szoboszlai a héten úgy nyilatkozott a mértékadó The Athleticnek, hogy szerződéshosszabbítása már folyamatban van a Liverpoollal, így jelenleg a hosszútávú maradására mutatkozik a legnagyobb esély.