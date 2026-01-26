Érik a botrány Brüsszelben Von der Leyen és Zelenszkij miatt, ez nem fog tetszeni Magyar Péternek, de mit is mondott Lázár János valójában?

Érik a botrány: Ursula von der Leyenről és Volodimir Zelenszkijről pusmognak Brüsszelben
Miközben az EU újabb milliárdokat készül Ukrajnába küldeni, a német sajtó botrányt emleget az Európai Bizottság elnöke körül.
Ezek voltak vasárnap a legolvasottabb cikkeink.
Médiabeszámolók szerint botrányba keveredett Ursula von der Leyen, akit amúgy is egyre erősebb kritika ér Volodimir Zelenszkijhez fűződő közeli viszonya miatt. Az Európai Bizottság elnöke politikai nyomás alá került egy olyan korrupciós ügy kapcsán, amely az ukrán elnök közvetlen környezetét érinti, miközben az unió újabb, több tízmilliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot készít elő Kijev számára.
A Von der Leyent érintő bírálatok középpontjában az áll, hogy az Európai Bizottság első embereként személyesen igyekszik védeni Zelenszkijt, és túlságosan engedékeny magatartást tanúsít az ukrán kormánnyal szemben. Az e kérdés körül kialakult botrány elemezők szerint alapjaiban is átalakíthatja az EU Ukrajnával kapcsolatos régóta problémás politikáját.
Olvasóink a hasonlóan sorsdöntő magyar választások iránt is hasonlóan élénken érdeklődnek, hiszen a mai második legolvasottabb írás a Mesterterv című műsor összefoglalója lett, amelyben szakértők elemezték a legfrissebb közvélemény-kutatásokat a Fidesz és a Tisza eredményeit illetően.
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: 12 héttel a voksolás előtt kevés olyan elrugaszkodási pontot lát, ami változtathat a jelenlegi erőviszonyokon, miszerint „a Fidesz vezet és a Tisza az üldöző”.
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője pedig úgy fogalmazott, a Tisza és a Fidesz között valóban érdemi különbség van:
„Ami a Gáboréknál 45, az nálunk 47, de a 40-ben egyetértünk. Azaz a Tisza és a Fidesz között érdemi, a hibahatáron túli különbség van.”
A baloldali elemzők politikai célból felsrófolták a Tisza-előnyt, de már látják, hogy mi a valóság, és elkezdték ehhez közelíteni a számaikat – értékelt a szakértő.
Közel tízezer Mandiner-követő szavazata alapján hasonlóan egyértelműnek látszik az is, hogy Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool következő csapatkapitánya. Rajtuk kívül a liverpooli szurkolók sokasága, sőt immár egyre több szigetországi szakíró is hasonlóan gondolkodik; a The Guardian és a The Times szakértői ugyancsak a magyar klasszisban vélik felfedezni Virgil van Dijk lehetséges utódját
Ha rajtunk múlna, talán már ki is nevezték volna.
Ebbéli örömünket némileg beárnyékolhatja, hogy közben „okos pestiek telehányták az internetet az efféle hergelő jellegű, futótűzként való terjedésre alkalmas állításokkal. Aminek mi a vége? A legkiszolgáltatottabbak jól leisszák magukat felháborodásukban, és/vagy megerősödnek abbéli hiedelmükben, hogy erőfeszítéseket tenni fölösleges, őket úgyis csak bántják. Állítólag a TISZA annyira árad, hogy annál áradni jobban nem lehet. Akkor mi szükség az efféle szavazatszerzési célú, hiszterizáló Facebook-hazugságokra?” – vélekedik legalábbis Francesca Rivafinoli Lázár János „cigányozós” ügyére reagálva, jó nagyot árnyalva a miniszter mondatai miatt „szirénázók érvelési hibákkal teli hisztérikus kiakadásain”.
Utóbbiakhoz képest felüdülés Winston Marshall, a Grammy-győztes brit Mumford & Sons zenekar egykori gitárosának szavait hallgatni, aki Szalai Zoltánnak, a Mandiner lapigazgatójának nemcsak erdélyi gyökereiről, de arról is beszélt a Maximában, mit gondol a liberális elit Orbán Viktorról és Donald Trumpról, hogyan diszkriminálják a konzervatív nézeteket valló művészeket és megszületett-e az az új világrend, aminek Magyarország az egyik éllovasa.
