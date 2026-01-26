Érik a botrány Brüsszelben Von der Leyen és Zelenszkij miatt, ez nem fog tetszeni Magyar Péternek, de mit is mondott Lázár János valójában?

Médiabeszámolók szerint botrányba keveredett Ursula von der Leyen, akit amúgy is egyre erősebb kritika ér Volodimir Zelenszkijhez fűződő közeli viszonya miatt. Az Európai Bizottság elnöke politikai nyomás alá került egy olyan korrupciós ügy kapcsán, amely az ukrán elnök közvetlen környezetét érinti, miközben az unió újabb, több tízmilliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot készít elő Kijev számára.

A Von der Leyent érintő bírálatok középpontjában az áll, hogy az Európai Bizottság első embereként személyesen igyekszik védeni Zelenszkijt, és túlságosan engedékeny magatartást tanúsít az ukrán kormánnyal szemben. Az e kérdés körül kialakult botrány elemezők szerint alapjaiban is átalakíthatja az EU Ukrajnával kapcsolatos régóta problémás politikáját.