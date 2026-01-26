Ft
01. 26.
hétfő
Érik a botrány Brüsszelben Von der Leyen és Zelenszkij miatt, ez nem fog tetszeni Magyar Péternek, de mit is mondott Lázár János valójában?

2026. január 26. 05:45

Ezek voltak vasárnap a legolvasottabb cikkeink.

2026. január 26. 05:45
null

Médiabeszámolók szerint botrányba keveredett Ursula von der Leyen, akit amúgy is egyre erősebb kritika ér Volodimir Zelenszkijhez fűződő közeli viszonya miatt. Az Európai Bizottság elnöke politikai nyomás alá került egy olyan korrupciós ügy kapcsán, amely az ukrán elnök közvetlen környezetét érinti, miközben az unió újabb, több tízmilliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot készít elő Kijev számára. 

A Von der Leyent érintő bírálatok középpontjában az áll, hogy az Európai Bizottság első embereként személyesen igyekszik védeni Zelenszkijt, és túlságosan engedékeny magatartást tanúsít az ukrán kormánnyal szemben. Az e kérdés körül kialakult botrány elemezők szerint alapjaiban is átalakíthatja az EU Ukrajnával kapcsolatos régóta problémás politikáját. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Olvasóink a hasonlóan sorsdöntő magyar választások iránt is hasonlóan élénken érdeklődnek, hiszen a mai második legolvasottabb írás a Mesterterv című műsor összefoglalója lett, amelyben szakértők elemezték a legfrissebb közvélemény-kutatásokat a Fidesz és a Tisza eredményeit illetően.

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott: 12 héttel a voksolás előtt kevés olyan elrugaszkodási pontot lát, ami változtathat a jelenlegi erőviszonyokon, miszerint „a Fidesz vezet és a Tisza az üldöző”.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője pedig úgy fogalmazott, a Tisza és a Fidesz között valóban érdemi különbség van:

Ami a Gáboréknál 45, az nálunk 47, de a 40-ben egyetértünk. Azaz a Tisza és a Fidesz között érdemi, a hibahatáron túli különbség van.

Ezt is ajánljuk a témában

Közel tízezer Mandiner-követő szavazata alapján hasonlóan egyértelműnek látszik az is, hogy Szoboszlai Dominik lesz a Liverpool következő csapatkapitánya. Rajtuk kívül a liverpooli szurkolók sokasága, sőt immár egyre több szigetországi szakíró is hasonlóan gondolkodik; a The Guardian és a The Times szakértői ugyancsak a magyar klasszisban vélik felfedezni Virgil van Dijk lehetséges utódját

Ezt is ajánljuk a témában

Ebbéli örömünket némileg beárnyékolhatja, hogy közben „okos pestiek telehányták az internetet az efféle hergelő jellegű, futótűzként való terjedésre alkalmas állításokkal. Aminek mi a vége? A legkiszolgáltatottabbak jól leisszák magukat felháborodásukban, és/vagy megerősödnek abbéli hiedelmükben, hogy erőfeszítéseket tenni fölösleges, őket úgyis csak bántják. Állítólag a TISZA annyira árad, hogy annál áradni jobban nem lehet. Akkor mi szükség az efféle szavazatszerzési célú, hiszterizáló Facebook-hazugságokra?” – vélekedik legalábbis Francesca Rivafinoli  Lázár János „cigányozós” ügyére reagálva, jó nagyot árnyalva a miniszter mondatai miatt „szirénázók érvelési hibákkal teli hisztérikus kiakadásain”.

Ezt is ajánljuk a témában

Utóbbiakhoz képest felüdülés Winston Marshall, a Grammy-győztes brit Mumford & Sons zenekar egykori gitárosának szavait hallgatni, aki Szalai Zoltánnak, a Mandiner lapigazgatójának nemcsak erdélyi gyökereiről, de arról is beszélt a Maximában, mit gondol a liberális elit Orbán Viktorról és Donald Trumpról, hogyan diszkriminálják a konzervatív nézeteket valló művészeket és megszületett-e az az új világrend, aminek Magyarország az egyik éllovasa.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

 

gullwing
2026. január 26. 07:57
Ostoba tiszaszarok, agyhalottak és még a trágyát is felzabálják a gombák alól.
kalmanok
2026. január 26. 07:56
a Mediánnál 12 százalékpont, a Závecznél 10 százalékpont, az Ideánál 10 százalékpont, a 21 Kutatóközpontnál pedig 17 százalékpont volt a Tisza előnye a biztos választók körében.
bagira004
2026. január 26. 06:25
Szőrös buxának politikában mindig nagy szerepe volt . Csak rá kell nézni mióta ifj szerelem kergeti csont bőr .
