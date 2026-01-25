Ft
volodimir zelenszkij ursula von der leyen európai unió botrány ukrajna európai bizottság

Érik a botrány: Ursula von der Leyenről és Volodimir Zelenszkijről pusmognak Brüsszelben

2026. január 25. 15:10

Miközben az EU újabb milliárdokat készül Ukrajnába küldeni, a német sajtó botrányt emleget az Európai Bizottság elnöke körül.

2026. január 25. 15:10
null

Médiabeszámolók szerint botrányba keveredett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, akit egyre erősebb kritika ér a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz fűződő közeli viszonya miatt.

A Berliner Zeitung német lap arról ír, hogy 

von der Leyen politikai nyomás alá került egy olyan korrupciós ügy kapcsán, amely Zelenszkij közvetlen környezetét érinti, miközben az Európai Unió újabb, több tízmilliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot készít elő Ukrajna számára.

A cikk szerzője szerint a bírálatok középpontjában az áll, hogy az Európai Bizottság elnöke személyesen igyekszik védeni Zelenszkijt, és túlságosan engedékeny magatartást tanúsít az ukrán kormánnyal szemben. A kritikák különösen azért erősödtek fel, mert a szóban forgó ügyben jelentős pénzösszegek merültek fel, miközben az Európai Unió a tervek szerint 90 milliárd euróra növeli Ukrajna pénzügyi támogatását.

A Berliner Zeitung szerint 

a kialakult botrány akár alapjaiban is átalakíthatja az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját. 

A lap úgy fogalmaz, hogy az eset rávilágít az EU Ukrajna-politikájának strukturális problémáira, és a növekvő pénzáramlások, valamint a sorozatos korrupciós ügyek fényében egyre komolyabb kérdés, hogy Brüsszel hosszú távon fenntarthatja-e jelenlegi irányvonalát Kijevvel szemben.

A cikk felidézi, hogy az elmúlt hetekben Ukrajnában több nagy volumenű korrupciós botrány is napvilágra került. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok közlése szerint leleplezték a parlament egyik frakcióvezetőjét, aki jogellenes előnyöket kínált képviselőtársainak egyes törvényjavaslatok megszavazásáért. Később az „Obozrevatel” ukrán lap arról számolt be, hogy Julija Timosenko és a „Nép Szolgája” frakció vezetője, David Arahamija is korrupciós gyanúba keveredett.

Nytókép: Yves Herman / AFP

