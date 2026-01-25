Érik a botrány: Ursula von der Leyenről és Volodimir Zelenszkijről pusmognak Brüsszelben

A Berliner Zeitung szerint

a kialakult botrány akár alapjaiban is átalakíthatja az Európai Unió Ukrajnával kapcsolatos politikáját.

A lap úgy fogalmaz, hogy az eset rávilágít az EU Ukrajna-politikájának strukturális problémáira, és a növekvő pénzáramlások, valamint a sorozatos korrupciós ügyek fényében egyre komolyabb kérdés, hogy Brüsszel hosszú távon fenntarthatja-e jelenlegi irányvonalát Kijevvel szemben.

A cikk felidézi, hogy az elmúlt hetekben Ukrajnában több nagy volumenű korrupciós botrány is napvilágra került. Az ukrán korrupcióellenes hatóságok közlése szerint leleplezték a parlament egyik frakcióvezetőjét, aki jogellenes előnyöket kínált képviselőtársainak egyes törvényjavaslatok megszavazásáért. Később az „Obozrevatel” ukrán lap arról számolt be, hogy Julija Timosenko és a „Nép Szolgája” frakció vezetője, David Arahamija is korrupciós gyanúba keveredett.