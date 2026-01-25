Grammy-díjas zenész: Úgy kezelik a konzervatívokat, mint Brüsszel Magyarországot | MAXIMA

Újabb exkluzív interjú a Mandineren! Winston Marshall, a Grammy-győztes brit Mumford & Sons zenekar egykori gitárosa volt Szalai Zoltánnak, a Mandiner lapigazgatójának a vendége.

Az Egyesült királyságból származó politikai véleményvezér MAXIMA című portréműsorunkban exkluzív interjút adott a Mandinernek, szóba került többek között, milyen mértékben szólalhat meg egy művész politikai ügyekben.

De az is kiderült, mit gondol a liberális elit Orbán Viktorról és Donald Trumpról. Az interjúnak személyes vonatkozása is volt. A Grammy díjas zenész beszélt erdélyi, magyar gyökereiről is.