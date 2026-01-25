Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
01. 25.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 25.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
exkluzív interjú mandiner szalai zoltán winston marshall donald trump orbán viktor

Grammy-díjas zenész: Úgy kezelik a konzervatívokat, mint Brüsszel Magyarországot | MAXIMA

2026. január 25. 18:45

Exkluzív interjú: Winston Marshall, a Grammy-győztes brit Mumford & Sons zenekar egykori gitárosa volt a Maxima vendége.

2026. január 25. 18:45
null

Újabb exkluzív interjú a Mandineren! Winston Marshall, a Grammy-győztes brit Mumford & Sons zenekar egykori gitárosa volt Szalai Zoltánnak, a Mandiner lapigazgatójának a vendége.

 Az Egyesült királyságból származó politikai véleményvezér MAXIMA című portréműsorunkban exkluzív interjút adott a Mandinernek, szóba került többek között, milyen mértékben szólalhat meg egy művész politikai ügyekben. 

De az is kiderült, mit gondol a liberális elit Orbán Viktorról és Donald Trumpról. Az interjúnak személyes vonatkozása is volt. A Grammy díjas zenész beszélt erdélyi, magyar gyökereiről is.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban

A választásokat is befolyásolhatja: ez a közös Magyar Péter „legfontosabb” igazolásaiban
Tovább a cikkhezchevron

További témák: miért gondolják ugyanazt a Westminsterben, mint Davosban és Brüsszelben az elithez tartozó liberális csoportok.

 A beszélgetés érintette azt is, hogyan diszkriminálnak művészeket, ha konzervatív nézeteket vallanak, továbbá az is, valóban lezajlott- e a világrendszerváltás, s olyan új világrend születhet-e, aminek Magyarország az egyik éllovasa.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube csatornáján!

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!