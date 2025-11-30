Ehhez képest amikor most azt látom, hogy a volt példaképét »Kádár Viktorozza«, »közpénz-drakulázza«, »Orbán elvtársazza«, akkor nem az a benyomásom, hogy Magyar Péter megvilágosodott, sokkal inkább az, hogy egy pikszisből kiesett, teljesen elvtelen és gátlástalan figura személyes bosszújának szemtanúja vagyok.

Kidagadt ütőérrel szidja az elmúlt 15 évet, de egy mukkja nincs róla, hogy ebből 14 évig ő is a rendszer építője, haszonélvezője volt. Milyen ember az ilyen?

Egy frusztrált, hataloméhes görcsöt látok, akinek három perc után rosszul vagyok az agresszív robothangjától, ahogy hosszan kitartva ordít minden magánhangzót, mintha szellemileg visszamaradottakhoz beszélne.

Orbán Viktor ehhez képest egy higgadt, rutinos, nagypolitikai vízióval rendelkező vezető benyomását keltette, aki átlát folyamatokat, aki több lépéssel előre gondolkodik, és aki nem a kommentelők másfél centis szellemi mélységű közhelyeit ordítja bele a mikrofonba, mint a kihívója.

Lehet bármilyen jogos kritikánk a Fidesz kormányzásával (köztudottan nekem is van), mégis tény, hogy Magyar Péterrel összevetésben Orbán Viktor egy más politikusi kvalitást képvisel. Az a helyzet, hogy az utánzat mindig silányabb az eredetinél.”