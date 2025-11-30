Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kampány Magyar Péter Orbán Viktor vélemény

Egy frusztrált, hataloméhes görcsöt látok, akinek három perc után rosszul vagyok az agresszív robothangjától

2025. november 30. 21:34

Kidagadt ütőérrel szidja az elmúlt 15 évet, de egy mukkja nincs róla, hogy ebből 14 évig ő is a rendszer építője, haszonélvezője volt.

2025. november 30. 21:34
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Elsőre biztos jó ötletnek tűnt, hogy Magyar Péter »üldözőbe vegye« Orbán Viktort, és mindenhol megjelenjen a rajongóival, ahol a miniszterelnök rendezvényt tart. 

Csakhogy ezzel két olyan dolgot is elért a Tisza vezére, amit nem biztos, hogy szeretett volna: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

1. Rávilágított a beteges Orbán-fixációjára, a pszichológiából jól ismert »szeretve gyűlölni«-típusú kötődésére a miniszterelnök iránt. 

2. Óhatatlanul rákényszerítette a publikumot a két ember, a két habitus, a két politikusi karakter összehasonlítására. És ebből a mai, nyíregyházi esemény után bizony nem ő jött ki győztesen. 

Magyar rajongása Orbán iránt közismert: 20 éven keresztül példaképként csodálta a Fidesz elnökét, akitől figyelt és tanult, és akár a szervezőkkel is kiabálásig fajuló vitákba bonyolódott, hogy mindig az első sorból tapsolhassa az évrtékelő beszédein, a Várkert bazárban, Tusnádfürdőn. Orbán politikusi nagyságát még az első Partizán-interjúkban is szuperlatívuszokban méltatta. 

Ehhez képest amikor most azt látom, hogy a volt példaképét »Kádár Viktorozza«, »közpénz-drakulázza«, »Orbán elvtársazza«, akkor nem az a benyomásom, hogy Magyar Péter megvilágosodott, sokkal inkább az, hogy egy pikszisből kiesett, teljesen elvtelen és gátlástalan figura személyes bosszújának szemtanúja vagyok.

Kidagadt ütőérrel szidja az elmúlt 15 évet, de egy mukkja nincs róla, hogy ebből 14 évig ő is a rendszer építője, haszonélvezője volt. Milyen ember az ilyen? 

Egy frusztrált, hataloméhes görcsöt látok, akinek három perc után rosszul vagyok az agresszív robothangjától, ahogy hosszan kitartva ordít minden magánhangzót, mintha szellemileg visszamaradottakhoz beszélne. 

Orbán Viktor ehhez képest egy higgadt, rutinos, nagypolitikai vízióval rendelkező vezető benyomását keltette, aki átlát folyamatokat, aki több lépéssel előre gondolkodik, és aki nem a kommentelők másfél centis szellemi mélységű közhelyeit ordítja bele a mikrofonba, mint a kihívója. 

Lehet bármilyen jogos kritikánk a Fidesz kormányzásával (köztudottan nekem is van), mégis tény, hogy Magyar Péterrel összevetésben Orbán Viktor egy más politikusi kvalitást képvisel. Az a helyzet, hogy az utánzat mindig silányabb az eredetinél.”

Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
you-brought-2-too-many
2025. november 30. 23:34
”Egy frusztrált, hataloméhes görcsöt látok” Viktor, engedelmeddel a fenti mondatotba belejavítanèk egy picit. Egy apró, de lènyeges javítás ez. Egy frusztrált, hataloméhes pöcst látok. Ez lesz a jó.
Válasz erre
1
0
olvaso9
2025. november 30. 23:27
Ma belenéztem a fehérvári szereplésébe: most láttam először a teátrális bevonulást, az előre kijelölt útvonalon kis zászlóval menetelést (hiányzott a népviseletes mellény), az életkor szerint magázódó, tegeződő kézfogásokat... csupa mesterkélt, műmosolygós jelenet. Nekem Gyurcsány jutott eszembe: ő is jól beszélt, szép szavakat használt, csiszolt stílusban - csak a tettek hiányoztak, illetve pont ellentétesek voltak a szavakkal. Én sem értem, hogyan lehet ennyi elvakult követője...
Válasz erre
0
0
Posttenebraslux24
2025. november 30. 23:08
Szép összefoglalás a pszichopata beteg énjéről. Kár, hogy a korlátolt agyúak nem ismernek fel egy patológiás személyt. A kórkép kardinális jegyei felismerhetők, ezért érthetetlen a poloska jelenség. Egy ország szégyene ez az ember, ez már nem politika. Poloska összejövetelén kihelyezett elmegyógyintézetet látunk, Van a szektavezért alakító sarlatán és a lesrófolt ésszel rendelkező szektatagok. Ez az egész morbid, métely az elfogadható normáknak. A legtragikusabb, hogy diplomával csatlakoznak egy patológiás személyhez és egy kezelésre szorulóval akar szövetkezni. Ennél lejjebb nincs. Remélem családom soha nem kerül kapcsolatban poloska félékkel. Szakmámból adódóan jól ismerem az ilyen embertipust, valameddig tolerálják, de a vége mindig luxáció lesz. Sajnos az abuzált is sok lelki sebet szerez. Családja már szanálta, de a pór népet száját csattogtatva még hypnozitálja, mely pusztító.
Válasz erre
0
0
wasserwoman
2025. november 30. 22:47
Orbán korábbi beszédeiből kilopott mondatokat mond, érdekes,hogy megtapsolják. Tetszik nekik. Én eddig ugy tudtam,hogyha idézek valakit,akkor azért idézem,mert azonosulok vele. De akkor ez már elmekórtani eset.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!