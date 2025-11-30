Ft
„Orbán Viktor a nagymester” – A világhírű amerikai professzor levezette: ezért lett hirtelen Budapest a világpolitika közepe

2025. november 30. 20:16

Jeffrey Sachs szerint Magyarország olyat vitt véghez, ami senki másnak nem sikerült: egyszerre élvezi Washington és Moszkva bizalmát. Az elemző rámutatott: a brüsszeli támadások dacára a magyar miniszterelnök zseniális stratégiája tette megkerülhetetlenné Budapestet, ahol hamarosan a világbéke születhet meg.

2025. november 30. 20:16
Budapest egyik pillanatról a másikra geopolitikai központtá vált, és az ország méreténél jóval nagyobb befolyással bírhat Európa jövőjére nézve – állítja Jeffrey Sachs. Az amerikai közgazdász és nemzetközi gazdasági szakértő videóban elemezte, mi Magyarország szerepe az ukrajnai háborút lezáró békefolyamatokban, és hogyan sikerült egyszerre az USA-val és Oroszországgal is jó kapcsolatot kialakítania a magyar kormányfőnek.

magyarország
Magyarország nagy előnye, hogy egyszerre képes jó kapcsolatot ápolni Amerikával és Oroszországgal is
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„November 28-án az Egyesült Államok és Oroszország is megerősítette, hogy jó kapcsolatot ápol Budapesttel, és készek a NATO-tagállam fővárosában folytatni a közelgő béketárgyalásokat” 

– idézte fel az elemző, és feltette a kérdést: vajon miért Magyarország, és miért pont most kapta ezt a kiemelt geopolitikai jelentőségű szerepet?

Hangsúlyozta, Budapest szimbolikus pozíciója az ukrajnai béke kérdésében vitathatatlan, hiszen 1994-ben is a magyar fővárosban született meg az Ukrajna biztonságáról és integritásáról szóló Budapest Memorandum. Az, hogy ismét itt dőlhet el Ukrajna sorsa, egyértelműen szimbolikus jelentőséggel bír. 

Ugyanakkor számos más tényező és politikai érdek is közrejátszik abban, hogy az ország, amelynek miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják, ennyire központi szereplővé vált.

Sachs szerint a magyar miniszterelnök a „kettős elköteleződés” nagy mestere, és kevesen tehetik meg rajta kívül, hogy ugyanolyan higgadtan, magabiztosan és jó pozícióból tárgyaljanak a Kremlben, mint a Fehér Házban. „Orbán egyszerre képes üzletet fenntartani az energia terén Moszkvával, és közben nagyon közeli kapcsolatot ápolni Donald Trump amerikai elnökkel” – ismerte el. Hangsúlyozta azonban, hogy a magyar álláspont nem csupán diplomáciai koreográfia, hanem több tényező eredménye.

„Magyarország nemcsak közvetítő, de egyedülálló híd a geopolitikai riválisok között”

– állapította meg.

Magyarország bevonása mindkét nagyhatalom érdeke

A két nagyhatalom és Magyarország érdekei azonban jócskán túlmutatnak a baráti, kétoldalú kapcsolatok ápolásán, vélekedik a szakértő, aki szerint Orbán Viktor egyik legnagyobb előnye az, hogy képes volt az ország sebezhetőségét annak előnyére fordítani. Hozzátette, ez az oka annak is, hogy Budapestet jelölték meg a tárgyalások helyszínéül.

Emlékeztetett, hogy a magyar kormány szuverenista politikája, amelyet az Európai Unióban képviselt, és ami miatt Brüsszelben annyi támadást kap, paradox módon hozzájárult annak a politikai brandnek a kialakításához, aminek köszönhetően most Moszkva és Washington is Budapestet látja a legalkalmasabb európai partnernek.

„Magyarország kivétele a szankció alól lehetőséget ad Budapestnek, hogy közvetítő szerepet töltsön be a felek között” – mondta a szakértő, és hozzátette, Trump azzal, hogy Budapestnek adott valamit, amit a többi országnak nem, asszimetriát generált az Európai Unióban.

Moszkva számára pedig mindenképp előnyös, hogy egy NATO-tagállamon belül szerezhet platformot a tárgyalásokra, valamint a magyar vétó az oroszországi szankciók ellen szintén reménykedésre adhat okot Moszkva számára a szankciók feloldására vagy egy rugalmasabb tárgyalási hozzáállásra az európaiak részéről.

A teljes, angol nyelvű elemzés itt tekinthető meg.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

akitiosz
2025. november 30. 21:26
"a magyar vétó" Milyen magyar vétó? Orbán vétótlan. "Európa egysége" fontosabb neki, mint a magyarok érdeke.
akitiosz
2025. november 30. 21:25
Álmodik a narancssárga nyomor. NEM LESZ VILÁGBÉKE. Az ukrajnai csupán egy háború a sok közül. Ebben az évezredben eddig még egyetlen világbékés esztendő sem volt. S nagy összeget nem is tegyen senki arra, hogy mostanában lesz! Én szóltam.
nuevoreynuevaley
2025. november 30. 21:14
"az Eurostat által közölt, vásárlóerő-paritáson mért 2024. évi adatok szerint az egy főre jutó háztartási fogyasztási kiadás, illetve tényleges egyéni fogyasztás alapján Magyarország az EU-átlag 69, illetve 71 százalékán volt – mindkettőben az EU-rangsor legvégén álltunk. Rámutatott, „ezzel szemben a magyar kormányzat úgynevezett közösségi fogyasztásának egy főre jutó szintje 30 százalékkal volt magasabb az EU-átlagnál, és ezzel a tagországok rangsorának élén állt”. Ennek pedig érvelése alapján a meghatározó oka az, hogy a magyar kormány aránytalanul sokat fordít közigazgatási kiadásokra, vagyis önmagára" Jeffrey egy baloldali joforman komcsi prof, az kimaradt az "elemzesbu" Tetszik neki a tolvaj komcsi ork
Sróf
2025. november 30. 21:03
"asszimetriát generált" Aszimmetria lesz az. Valami azt súgja, hogy ezt ugyanaz a sajtómunkás írta, aki délután azt, hogy "Nawrocki a lengyel belpolitika fogja".
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!