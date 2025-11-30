„Orbán Viktor a nagymester” – A világhírű amerikai professzor levezette: ezért lett hirtelen Budapest a világpolitika közepe

Budapest egyik pillanatról a másikra geopolitikai központtá vált, és az ország méreténél jóval nagyobb befolyással bírhat Európa jövőjére nézve – állítja Jeffrey Sachs. Az amerikai közgazdász és nemzetközi gazdasági szakértő videóban elemezte, mi Magyarország szerepe az ukrajnai háborút lezáró békefolyamatokban, és hogyan sikerült egyszerre az USA-val és Oroszországgal is jó kapcsolatot kialakítania a magyar kormányfőnek.

Magyarország nagy előnye, hogy egyszerre képes jó kapcsolatot ápolni Amerikával és Oroszországgal is

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„November 28-án az Egyesült Államok és Oroszország is megerősítette, hogy jó kapcsolatot ápol Budapesttel, és készek a NATO-tagállam fővárosában folytatni a közelgő béketárgyalásokat”

– idézte fel az elemző, és feltette a kérdést: vajon miért Magyarország, és miért pont most kapta ezt a kiemelt geopolitikai jelentőségű szerepet?