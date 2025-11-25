Leiskolázták az EU-t, Orbán Viktor törekvései és a budapesti békecsúcs viszont terítéken maradt

Moszkva várja az amerikai féltől az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó béketerv Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján, amelyet a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott Moszkvában. Lavrov elmondta, Oroszországgal eddig senki nem közölt hivatalosan semmit.

„Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában,

és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet” – vélekedett, majd hozzátette – „vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet.”