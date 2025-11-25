Ft
kedd
Szergej Lavrov háború Európa Ukrajna Moszkva béketerv orosz-ukrán háború

Leiskolázták az EU-t, Orbán Viktor törekvései és a budapesti békecsúcs viszont terítéken maradt

2025. november 25. 19:18

„Volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele” – szúrt oda az orosz külügyminiszter a brüsszeli vezetésnek.

2025. november 25. 19:18
Moszkva várja az amerikai féltől az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó béketerv Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján, amelyet a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott Moszkvában. Lavrov elmondta, Oroszországgal eddig senki nem közölt hivatalosan semmit.

„Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában, 

és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet” – vélekedett, majd hozzátette – „vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet.”

Kitért arra is, hogy Moszkva nem sürgeti a megállapodást, és hangsúlyozta, Oroszország nagyra értékeli Fehéroroszország és Törökország közvetítői kezdeményezéseit, és pozitívan értékeli Magyarország álláspontját, miszerint kész és hajlandó fogadni az orosz-amerikai csúcstalálkozót. Nyilatkozatában odaszúrt Londonnak, Brüsszelnek, Párizsnak és Berlinnek is, amikor arról beszél, hogy nem hajlandóak kezdeményezést tanúsítani a rendezés útjának megtalálása érdekében.

Később Európát még egyszer kritikával illette, amiért a kontinens nem élt a lehetőséggel, hogy hozzájáruljon az ukrajnai kérdés rendezéséhez.

„Európa 2014 óta minden téren kudarcot vallott” – fogalmazott a tárcavezető, majd úgy folytatta:

„Amikor most azt mondják, hogy »ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni«, mi azt válaszoljuk: volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele, egyszerűen elszalasztottátok."

A külügyminiszter szerint Európa ösztönzi az ukrajnai nácizmust és a rasszizmust, amikor azt állítja, hogy Kijev az európai értékekért harcol.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov

 

Csubszi
2025. november 25. 22:39
Az EU kutyái rossz lóra (!) tettek:)
0
0
0
Smisla
2025. november 25. 21:24
Igen, volt, lett volna esélye az EU-s vízfejnek, hogy domborítson. De rosszul választottak alapállást, és a domborítás nem jó irányt vett fel. Van ez így néha.
7
7
0
Skageröge
2025. november 25. 20:44
"Minden szava igaz" - írja Csigorin. Hát... hogy ezt az állítást lelkesen igazoljam vagy mérgesen elutasítsam, erre nem (egyikre sem) tartok igényt. De ami biztos módon jellemzi az újabb orosz reflexiót, az a hétpróbás lavrovi gógyi. Nagyon ravasz szöveget nyom. Az európai befolyás a béketervre valójában kapóra jön neki és ezt perfekten kihasználja. Mert az eredeti trumpi ajánlat is elfogadhatatlan a Kremlnek, de ha Európa így belepiszkált, akkor sokkal simábban megy a visszautasítása: nagyrészt az európaiakra lehet fogni az új megfeneklést, és így kisebb a koccanás Trumppal. Még mindig nem kell kereken kimondani, hogy bazmeg Trump, mikor fér már a fejedbe, hogy Oroszországtól független, külön életű ukrán állam nem lesz.
1
1
0
jetilovag
2025. november 25. 19:29
a háború folytatódik.....fukrajna utolsó vérig......orosz-magyar határ!......a medve nem játék....
3
3
0
