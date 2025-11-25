Leiskolázták az EU-t, Orbán Viktor törekvései és a budapesti békecsúcs viszont terítéken maradt

Trump nagy bejelentést tett: hamarosan sor kerül a végső találkozóra
Az amerikai elnök emberei egyszerre folytatnak tárgyalásokat Oroszországban és Ukrajnában.
„Volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele” – szúrt oda az orosz külügyminiszter a brüsszeli vezetésnek.
Moszkva várja az amerikai féltől az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó béketerv Európával és Ukrajnával egyeztetett köztes változatát – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter keddi sajtótájékoztatóján, amelyet a fehérorosz hivatali partnerével, Makszim Rizsenkovval közösen tartott Moszkvában. Lavrov elmondta, Oroszországgal eddig senki nem közölt hivatalosan semmit.
„Azok, akik megpróbálják folyamatában értelmezni a benyújtott dokumentumokat, először is szándékosan szivárogtatták ki őket, hogy zűrzavart keltsenek a médiában,
és azok, akik ezt a zűrzavart irányítják, természetesen nem titkolják különösebben, hogy alá akarják ásni Donald Trump erőfeszítéseit, a saját elképzeléseik szerint akarják átalakítani ezt a tervet” – vélekedett, majd hozzátette – „vannak kommunikációs csatornáink az amerikai kollégáinkkal, ezeket használatba helyezzük, és várjuk tőlük azt a változatot, amelyet ők köztesnek tartanak a szövegnek az európaiakkal és az ukránokkal való egyeztetésének befejezése szempontjából, és akkor meglátjuk, mert ha Anchorage szelleme és betűje eltűnik azokból a kulcsfontosságú értelmezésekből, amelyeket rögzítettünk, akkor természetesen alapvetően más lesz a helyzet.”
Kitért arra is, hogy Moszkva nem sürgeti a megállapodást, és hangsúlyozta, Oroszország nagyra értékeli Fehéroroszország és Törökország közvetítői kezdeményezéseit, és pozitívan értékeli Magyarország álláspontját, miszerint kész és hajlandó fogadni az orosz-amerikai csúcstalálkozót. Nyilatkozatában odaszúrt Londonnak, Brüsszelnek, Párizsnak és Berlinnek is, amikor arról beszél, hogy nem hajlandóak kezdeményezést tanúsítani a rendezés útjának megtalálása érdekében.
Később Európát még egyszer kritikával illette, amiért a kontinens nem élt a lehetőséggel, hogy hozzájáruljon az ukrajnai kérdés rendezéséhez.
„Európa 2014 óta minden téren kudarcot vallott” – fogalmazott a tárcavezető, majd úgy folytatta:
„Amikor most azt mondják, hogy »ne merészeljetek nélkülünk semmit sem tenni«, mi azt válaszoljuk: volt esélyetek, fiúk, de nem éltetek vele, egyszerűen elszalasztottátok."
A külügyminiszter szerint Európa ösztönzi az ukrajnai nácizmust és a rasszizmust, amikor azt állítja, hogy Kijev az európai értékekért harcol.
(MTI)
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov