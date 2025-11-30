Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs konferencia konzervatív MCC Brussels NatCon

Még a Politico is elismerte: az MCC rendezvénye lett Brüsszel legnépszerűbb konzervatív eseménye – pedig a helyszínt titokban kell tartani

2025. november 30. 22:23

Furcsa dicséret érkezett a baloldali laptól: kénytelenek voltak leírni, hogy a „Harc Európa lelkéért” konferencia mindent visz a jobboldali körökben. A sikernek azonban ára van: az antifa fenyegetések és a városvezetés gáncsoskodása miatt a szervezők kénytelenek titkolni a helyszínt.

2025. november 30. 22:23
null

A brüsszeli MCC-központ december 3-án és 4-én idén újra megrendezi az éves konzervatív konferencia „Harc Európa lelkéért” (Battle for the Soul of Europe) címmel. A találkozó, amelyen többek között a korábbi cseh köztársasági elnök, Václav Klaus és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is felszólal, a legnépszerűbb rendezvény a brüsszeli konzervatívok körében – írja hírlevelében a Politico.

Az esemény részleteit és a pontos helyszínt egyelőre homály fedi. A lap szerint azért, mert az elmúlt években több kísérlet is volt a konzervatívok által szervezett rendezvények ellehetetlenítésére. Mint ismert, 2024 áprilisában Brüsszel baloldali városvezetése antifa aktivistákkal közösen próbálta meghiúsítani a NatCon konferencia megszervezését.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Frank Füredi, a brüsszeli MCC ügyvezető igazgatója elmondta, az idei rendezvényre igyekeztek olyan helyszínt választani, amelyet megfelelően biztosítani lehet, hogy elkerüljék a korábbi években történt zavargások megismétlődését. Azt is elárulta, az előző évek rendezvényeihez hasonlóan most is igazi „nagyágyúkra lehet számítani”

Nyitókép: MCC Brussels Twitter-oldala


 

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2025. november 30. 23:02
Konkrétan szájba kell vágni a kis buzi komcsikat, akik "el akarják lehetetleníteni" a rendezvényt.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!