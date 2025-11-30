Még a Politico is elismerte: az MCC rendezvénye lett Brüsszel legnépszerűbb konzervatív eseménye – pedig a helyszínt titokban kell tartani

A brüsszeli MCC-központ december 3-án és 4-én idén újra megrendezi az éves konzervatív konferencia „Harc Európa lelkéért” (Battle for the Soul of Europe) címmel. A találkozó, amelyen többek között a korábbi cseh köztársasági elnök, Václav Klaus és Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is felszólal, a legnépszerűbb rendezvény a brüsszeli konzervatívok körében – írja hírlevelében a Politico.

Az esemény részleteit és a pontos helyszínt egyelőre homály fedi. A lap szerint azért, mert az elmúlt években több kísérlet is volt a konzervatívok által szervezett rendezvények ellehetetlenítésére. Mint ismert, 2024 áprilisában Brüsszel baloldali városvezetése antifa aktivistákkal közösen próbálta meghiúsítani a NatCon konferencia megszervezését.