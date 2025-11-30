Megerősítették az oroszok: Magyarország tényleg megvásárolhatja orosz olajtársaságok egyes eszközeit
Az orosz miniszterelnök-helyettes erősítette meg.
Nem a béke a kérdés, hanem az oroszok által indított háború.
„Azt állította Orbán Viktor (moszkvai utazása előtt arról, hogy szóba kerül-e a tárgyalásokon a béke kérdése), hogy ezt »aligha tudjuk elkerülni«.
Ezzel szemben a tény az: nem a béke a kérdés, hanem az oroszok által indított háború. És ezt a kérdést Orbán folyamatosan elkerüli.
Azt is állította Orbán (ugyanott, az állami tévé riporterének), hogy »a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent«.
Ezzel szemben a tény az, hogy ehhez nem kellett volna Moszkvába utaznia, mert a meglévő szerződések alapján az oroszok folyamatosan szállítanak nekünk energiahordozót, nem is keveset, hanem sokat. Hacsak a mi Viktorunk nem Sándor, József és Benedek egyszerre, akik, mint tudjuk, zsákban hozzák a meleget. Egyenesen Vlagyimirtól.
Azt állította továbbá a miniszterelnök, hogy »nagy harc ez Európában, mert folyamatosan nőnek az árak, nagy kilengésekkel, de Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában, és ez azért van, mert hozzáférünk a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz«.
Ezzel szemben a tény az, hogy Európában egyáltalán nem nőnek az energiaárak, éppen ellenkezőleg: csökkennek. A mostani tőzsdei gázár egyharmadával alacsonyabb, mint egy éve, és azon a szinten van, mint 2021. nyár végén. A kőolaj ára szintén lejjebb ment az elmúlt egy évben is, és most a 2021-es év eleji szintre esett. A Magyarországnak szállított orosz gáz ára egyébként megegyezik a tőzsdei árral, az orosz olajé a piaci árnál csupán néhány százalékkal kisebb, vagyis az alacsony magyar háztartási energiaár nem az olcsó orosz energia miatt lehetséges, hanem mert a kormány a költségvetésből állja a magasabb beszerzési ár és a kisebb hazai értékesítési ár közötti különbözetet. Nem mindenkinek, mert a nem háztartási energia ára például hét másik uniós tagállamban is alacsonyabb, mint nálunk. Szóval a harc nem Európában nagy, hanem Orbán fejében.”
