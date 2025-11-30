Azt is állította Orbán (ugyanott, az állami tévé riporterének), hogy »a tárgyalásoknak az a célja, hogy továbbra is biztosítani tudjuk Magyarország energiaellátását, ami gázt és olajat jelent«.

Ezzel szemben a tény az, hogy ehhez nem kellett volna Moszkvába utaznia, mert a meglévő szerződések alapján az oroszok folyamatosan szállítanak nekünk energiahordozót, nem is keveset, hanem sokat. Hacsak a mi Viktorunk nem Sándor, József és Benedek egyszerre, akik, mint tudjuk, zsákban hozzák a meleget. Egyenesen Vlagyimirtól.

Azt állította továbbá a miniszterelnök, hogy »nagy harc ez Európában, mert folyamatosan nőnek az árak, nagy kilengésekkel, de Magyarországon a legalacsonyabbak ma az energiaárak egész Európában, és ez azért van, mert hozzáférünk a nemzetközi árszinthez képest olcsó orosz olajhoz és gázhoz«.