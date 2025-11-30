Ft
moszkva Vlagyimir Putyin Orbán Viktor

Orbán Viktor moszkvai útja képeken (GALÉRIA)

2025. november 30. 21:56

A magyar miniszterelnök november 28-án találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

2025. november 30. 21:56
null

Mint ismeretes, november 28-án Orbán Viktor Moszkvába látogatott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt. 

A magyar miniszterelnök szerint a látogatás elsődleges célja az volt, hogy Magyarország továbbra is olcsó olajhoz és gázhoz jusson, biztosítva ezzel a rezsicsökkentés fenntartását.

Orbán Viktor moszkvai látogatása

Orbán Viktor moszkvai látogatása

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

