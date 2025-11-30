Orbán Viktor moszkvai útja képeken (GALÉRIA)

„Nemzedékekig tartó sebek” – Drámai üzenetet küldött XIV. Leó pápa a válság kellős közepéről

A Szentatya Bejrútban nem kertelt: kimondta, hogy vannak fájdalmak, amiket még az unokáink is érezni fognak. Ám a romok között a reményről is beszélt: a libanoni nép példája mutatja, hogy a legmélyebb pokolból is fel lehet állni, ha van erőnk a békét választani a harc helyett.