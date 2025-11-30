Orbán Viktor moszkvai útja képeken (GALÉRIA)

Szijjártó Péter elárulta, miről tárgyalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin
Moszkvában is sikerült megerősíteni a rezsicsökkentést, de a háború lezárásáról is egyeztetett a két vezető.
A magyar miniszterelnök november 28-án találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Mint ismeretes, november 28-án Orbán Viktor Moszkvába látogatott, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt.
A magyar miniszterelnök szerint a látogatás elsődleges célja az volt, hogy Magyarország továbbra is olcsó olajhoz és gázhoz jusson, biztosítva ezzel a rezsicsökkentés fenntartását.
Ezt is ajánljuk a témában
Moszkvában is sikerült megerősíteni a rezsicsökkentést, de a háború lezárásáról is egyeztetett a két vezető.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala