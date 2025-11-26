Ft
11. 26.
szerda
Rendkívüli!

Kövesse élőben Orbán Viktor és Kapu Tibor beszélgetését a Mandineren!

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
macska dal Tisza Párt DPK Dr Vetter Szilvia Állatorvostudományi Egyetem Magyar Péter kutya adó

„Adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát” – már oda is pörkölt Magyar Péteréknek a titokzatos netzenész (VIDEÓ)

2025. november 26. 17:50

„Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat, ebenként majd lesz egy húszas, ha nem tetszik, nehogy ugass!” – hangzik el a szerzeményben.

2025. november 26. 17:50
null

A népszerű netzenész nem sokáig nem teketóriázott, friss dallal reagált a Tisza Párt kedden kiszivárgott baloldali gazdasági fordulatot előrevetítő megszorító csomagjára, melynek egyik szürreális eleme a macska- és ebadó.

Mint ismert, ez évi 18 ezer forint kiadást jelentene a gazdiknak kiskedvencenként. Ráadusul a kutya- és macskaeledelekre is plusz adókat vetne ki a Tisza Párt. Szakértők szerint ezzel megnehezítené az állattartók helyzetét, és sok négylábú életét, létét is veszélybe sodornák.

Árad a Tisza-adó! Jön Peti, a megszorító! A kezében súlyos csomag, elveszi a vagyonodat!”

– hangzik el többek között az új szerzeményben.

Wellor ezután azzal folytatja, hogy 

adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát. Nem lesz itt ám kutyafalka, menhelyre a drága macska!

Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat, ebenként majd lesz egy húszas, ha nem tetszik, nehogy ugass!” – vetít előre egy szomorú jövőképet a netzenész, akit korábban már Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is megihletett.

A dalt alább hallgathatja meg:

Reagált az Állatvédemi DPK

Dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője, az állatvédelmi DPK alapítója Facebookon osztotta meg gondolatait a Tisza Párt által bevezetni tervezett „macska/ebadóról”. 

Az állatorvos szerint a tervezett adó „nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe”.

Ha ezek a termékek drágulnak, a felelős gazdák kerülnek nehezebb helyzetbe, akik szeretnék ezeket megvenni. A végeredmény pedig az lesz, hogy sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet”

– vonta le a következtetést a központvezető.

Nyitókép: Képernyőfotó

VeressZoltán
2025. november 26. 19:12
A macskád, ha dorombolós, megy az adó dorongolós! Bocs!
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. november 26. 19:07
Tényleg, kap majd adóvisszatérítést az, akinek év közben elpusztul macskája?
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. november 26. 19:03
Nem lesz ilyen, mert nem győz a TiSza! De a kutyámatn akkor is megtartanám, ha győzne, aztán nagy szart Petinek, nem adót!
Válasz erre
0
0
Oszodibeszed
2025. november 26. 18:17
Mondjuk a kétszázezer leghülyébb magyar az ukrán listáról képes becsengetni az évi 18 ezret a házi kedvence után is.
Válasz erre
3
0
