„Adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát” – már oda is pörkölt Magyar Péteréknek a titokzatos netzenész (VIDEÓ)

Életek kerülnének veszélybe: az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője teljesen kiakadt Magyar Péter legabszurdabb adótervén
Súlyos helyzetbe kerülnének a gazdák, az állatvédő szervezetek és mindenki, akinek háziállata van.
„Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat, ebenként majd lesz egy húszas, ha nem tetszik, nehogy ugass!” – hangzik el a szerzeményben.
A népszerű netzenész nem sokáig nem teketóriázott, friss dallal reagált a Tisza Párt kedden kiszivárgott baloldali gazdasági fordulatot előrevetítő megszorító csomagjára, melynek egyik szürreális eleme a macska- és ebadó.
Mint ismert, ez évi 18 ezer forint kiadást jelentene a gazdiknak kiskedvencenként. Ráadusul a kutya- és macskaeledelekre is plusz adókat vetne ki a Tisza Párt. Szakértők szerint ezzel megnehezítené az állattartók helyzetét, és sok négylábú életét, létét is veszélybe sodornák.
Árad a Tisza-adó! Jön Peti, a megszorító! A kezében súlyos csomag, elveszi a vagyonodat!”
– hangzik el többek között az új szerzeményben.
Wellor ezután azzal folytatja, hogy
adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát. Nem lesz itt ám kutyafalka, menhelyre a drága macska!
Jó bevétel minden állat, adóztatjuk a kutyádat, ebenként majd lesz egy húszas, ha nem tetszik, nehogy ugass!” – vetít előre egy szomorú jövőképet a netzenész, akit korábban már Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye is megihletett.
A dalt alább hallgathatja meg:
Dr. Vetter Szilvia, az Állatorvostudományi Egyetem központvezetője, az állatvédelmi DPK alapítója Facebookon osztotta meg gondolatait a Tisza Párt által bevezetni tervezett „macska/ebadóról”.
Az állatorvos szerint a tervezett adó „nem azt sújtaná, akit kellene, nem a felelőtlen állattartókat, hanem éppen a felelős állattartókat hozná nehezebb helyzetbe”.
Ha ezek a termékek drágulnak, a felelős gazdák kerülnek nehezebb helyzetbe, akik szeretnék ezeket megvenni. A végeredmény pedig az lesz, hogy sok állat kevesebb, rosszabb vagy nem megfelelő felszerelést és táplálékot kap, ami közvetlenül rontja az állatjóllétet”
– vonta le a következtetést a központvezető.
