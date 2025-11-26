„Adó sújt majd minden cicát, ha megszavazod a Tiszát” – már oda is pörkölt Magyar Péteréknek a titokzatos netzenész (VIDEÓ)

A népszerű netzenész nem sokáig nem teketóriázott, friss dallal reagált a Tisza Párt kedden kiszivárgott baloldali gazdasági fordulatot előrevetítő megszorító csomagjára, melynek egyik szürreális eleme a macska- és ebadó.

Mint ismert, ez évi 18 ezer forint kiadást jelentene a gazdiknak kiskedvencenként. Ráadusul a kutya- és macskaeledelekre is plusz adókat vetne ki a Tisza Párt. Szakértők szerint ezzel megnehezítené az állattartók helyzetét, és sok négylábú életét, létét is veszélybe sodornák.