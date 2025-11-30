Budapesten egy taxis leütött egy nőt a Bazilika előtt

A taxis ezután olyan erővel ütött, hogy a nő tompítás nélkül, fejjel a földre esett, és a videó végéig mozdulatlan maradt.

Mentőt nem hívtak hozzá, így nem lehet tudni, megsérült-e.

Az RTL információi szerint a taxit eredetileg turisták rendelték, ám a két magyar nő mindenképpen be akart szállni, és ezen vesztek össze a sofőrrel.