Ft
Ft
6°C
-3°C
Ft
Ft
6°C
-3°C
11. 30.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 30.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
erőszak Budapest taxis

Budapesten egy taxis leütött egy nőt a Bazilika előtt

2025. november 30. 19:11

Mentőt nem hívtak hozzá.

2025. november 30. 19:11
null

Péntek éjszaka a budapesti Bazilika közelében egy taxis bántalmazott egy nőt – írja az RTL.

A felvételen két fiatal nő látható, amint vitába keverednek a sofőrrel, majd az egyikük rá is csapja a kocsi ajtaját. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon

Nincs több titok: ha ezt bevallanák Magyar Péterék, biztosan elbuknának a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

A taxis ezután olyan erővel ütött, hogy a nő tompítás nélkül, fejjel a földre esett, és a videó végéig mozdulatlan maradt. 

Mentőt nem hívtak hozzá, így nem lehet tudni, megsérült-e. 

Az RTL információi szerint a taxit eredetileg turisták rendelték, ám a két magyar nő mindenképpen be akart szállni, és ezen vesztek össze a sofőrrel.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Kisbenedek Attila/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sersem
2025. november 30. 21:01
Egyenjogúság van. Ha két atom részeg férfi viselkedett volna így szerencsétlen munkavállalóval, akkor mindenki egyetértően bólogatna, hogy jól tette, hogy lenyomta őket. Most, amikor két agresszív picsa kapott a nagy pofájára, mindenki őket védi, merthogy ők gyenge nők. Viselkedjenek normális nő módjára, ne úgy mint két részeg bányász fizetésnapon.
Válasz erre
6
0
Obsitos Technikus
2025. november 30. 21:00
Én jogos önvédelemnek látom a dolgot..
Válasz erre
3
0
21 gramm
2025. november 30. 20:32
Nem volt muszáj megütnie a 40 kilós es vmilyen szertől beszámíthatatlan/komolyabb védekezésre képtelen nőstényördögöt. Ha a beleáll a fejébe az a betonoszlop és kimúl, a faszi halált okozó testi sértésért nagyon hosszan böriben ül, és annyit ez nem ér meg.
Válasz erre
5
0
Ehetős Odó
2025. november 30. 20:22
Röviden: Két cigánykurva el akarta foglalni a járművet. A tulaj nem hagyta. Így jártak.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!