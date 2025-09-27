Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
09. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
charlie kirk horrorvideó mém transznemű játék Bella Ciao

És ha lesznek más Robinsonok is? Mi lesz velünk és a jövő nemzedékekkel? Imádkozzunk és dolgozzunk – hogy mentsük, ami menthető

2025. szeptember 27. 21:37

Brain rot – agyrohasztás: így nevezik a legsötétebb internetes bugyrok tartalmait, amelyek közül a fiatal amerikai merénylő előlépett.

2025. szeptember 27. 21:37
null
Rajcsányi Gellért
Rajcsányi Gellért
Mandiner

Hatalmas tömeg emlékezett meg a hétvégén a merénylet áldozatává lett Charlie Kirkről az Egyesült Államokban. A fiatal keresztény-konzervatív aktivistáról Donald Trump azt mondta: „Azért ölték meg, mert a szabadságért és az igazságért beszélt, Istenért, a hazáért, a józan észért.” Az elnök előtt az özvegy a gyászolókkal megosztotta, hogy folytatja férje munkásságát és Turning Point USA nevű mozgalmuk vezetését:

„A gyűlöletre a válasz: nem gyűlölni” – mondta Erika Kirk. 

Magyarországon is megemlékeztek Kirkről a budapesti Szent István-­bazilika előtt és a Szabadság téren mécsest gyújtva. Ezzel egy időben a pesti ferences templomban Udvardy György veszprémi érsek miséjén nyolcvan évvel ezelőtti mártírokra emlékeztek: Hajnal Zénó és Martincsevics Pál katolikus papokra. 

Utóbbi nagyapám unokatestvére, nagyszüleim eskető papja volt, aki gyékényesi plébánosként lett paptársával a történelmi kataklizmák és az értelmetlen erőszak áldozata.

1945-ben, amikor a szovjet hadsereg kivezényelte Gyékényes népét az országútra, a két pap reverendában kísérte a közösséget – mire egy bolgár kommunista fegyveres nemtelen egyszerűséggel lelőtte őket. A rájuk bízott közösség melletti kiállásuknak célja, ereje és értelme volt, az ellenük elkövetett gyilkos erőszaknak semmi. Nihil. Manapság, az újra fokozódó ideológiai erőszak és a keleti fenyegetések korszakában ismét van miért emlékezni rájuk. És sokan másokra. 

Charlie Kirk merénylőjére, Tyler Robinsonra a jövőben nem sokan fognak emlékezni. De most, bármennyire nehéz is, meg kell próbálni értelmezni őt és a tettét

– hogy valamennyire képben legyünk a korszellemről és arról, milyen világ veszi körül a fiatalokat, akik közül ez a merénylő is kikerült. A válaszok nyugtalanítók. Mondhatjuk kétségbeejtőknek is. Könnyen lehet egysze­rűen szélbalosnak nevezni a merénylőt, de ez leegyszerűsítés. A régi radikális baloldalnak, ahogy ellenpólusának, a szélsőjobbnak is, világos ideológiája, mindent átfogó történelem- és társadalomszemlélete volt; ahogy céljaikat is egyértelműen meghatározták, nyílt és aljas eszközökkel egyaránt harcoltak értük.

Lehet a régi vágású radikálisokat nem kedvelni, sőt egyenesen megvetni, ellenük harcolni, de az egész fellépésükben volt és van rendszer. 

Ez a Robinson viszont már a 21. században született, az eltelt két évtized internetes és számítógépes játékos- (gamer-) kultúrájába nőtt bele, ebben élt. Ebben a virtuális valóságban, az egyre csak gyorsuló információk, egymást érő élmények, villódzó behatások, azonnali impulzusok kiváltotta érzelmek kakofón szimfóniájában.

A gyilkolós játékok, horrorvideók, rötyögtető mémek zűrzavaros univerzumában élt, transznemű szobatársa iránt táplált érzelmeket;

kizárva életéből a saját republikánus, konzervatív érzelmű családját, eltávolodva a való világ tartós értékeitől. Kirknek szánt lövedékeire antifasiszta dal címe (Bella Ciao) és csakis internetes szubkultúrák által érthető, dupla csavaros értelmű mémszövegeket irkált. Nem volt világos ideológiája, kiérlelt világnézete, semmije. 

Fiatalok tömege – milliók! – élnek az internetes szubkultúrák bugyraiban, elmerülve a végtelen online játékok vagy pár másodperces értelem nélküli videók végeláthatatlan folyamában.

Talán az ön gyereke vagy unokája is. Vannak Amerikától Európán át a Távol-Keletig tömegek, amelyek felnőve is benne ragadnak ebben a virtuális univerzumban. Brain rot – agyrohasztás –, így nevezik ezt az új univerzumot és fogalmat, amely beszippantja a többre és jobbra érdemes gyerekek tömegeit. Amelyből elég, ha csak egy ilyen Robinson-féle lép elő, hogy a való világban egy másik ember életét elvéve, a sajátját egy értelmetlen erőszaktettnek feláldozva – valószínűleg halálbüntetés vár rá – egy végső mémet alkosson mások szórakoztatására vagy felháborodására.

És ha lesznek más Robinsonok is? Mi lesz a többiekkel? Mi lesz velünk és a jövő nemzedékekkel? Hova vezet ez a korszellem?

Mindannyiunknak, önmagunknak tettem fel e nyugtalanító kérdéseket. Imádkozzunk – és dolgozzunk. Hogy mentsük, ami menthető.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vi-ktt
2025. szeptember 27. 21:57
Egy kis támpont a további "oknyomozáshoz": youtube.com/watch?v=mciqDXqKysc youtube.com/watch?v=N3j50GbcT2k youtube.com/watch?v=FknZJKS5C5w youtube.com/watch?v=dcQXYs4mgMY youtube.com/watch?v=knB9RVsO6tg
Válasz erre
0
1
vi-ktt
2025. szeptember 27. 21:53
Nem lehet Robinson a gyilkos. Azt hiszem kicsit le vagytok maradva... youtube.com/watch?v=MbaQadkqkzI A Robinson sztori egy agyatlan hatévesnek se menne át. Nem tudom mit pörögtök rajta! Egy szétszerelt távcsöves puskával felment a tetőre, majd átöltözött, összerakta a puskát. A lövés után szétszedte a puskát, bedugta a nadrágjába. Leugrott a tetőről, majd újra összerakta a puskát és a közelben eldobta. Újra átöltözött és elment a mekibe tolni egy csízburget, miközben belevigyorgott a kamerába... Eközben a videóból világosan kiderül, hogy jobb oldalt a füle mögött találták el a fejét és a lövedék a bal fejbillentő izma előtt távozott a testéből! Tehát a gyilkos fegyver Kirk MÖGÖTT volt. nem pedig vele szemben! Kirk testén nem hajtottak végre boncolást és nincs boncolási jegyzőkönyv sem. A helyszínt a merénylet után Kirk emberei szétdúlták, így semmisítve meg a bizonyítékokat. Kirk testét egy magán jármű szállította el a helyszínről.
Válasz erre
0
0
h040183
2025. szeptember 27. 21:50
Mit csináljunk? Vegyük ki a gyerek kezéből a telefont! Vagy még jobb: ne is adjuk oda! Igen, tudom, akik 10 évig folyamatosan telefonnal altatták és telefonnal ébresztették a gyereket, azoknak most nehéz... De szerintem mára ők is rájöttek.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!