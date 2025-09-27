Hatalmas tömeg emlékezett meg a hétvégén a merénylet áldozatává lett Charlie Kirkről az Egyesült Államokban. A fiatal keresztény-konzervatív aktivistáról Donald Trump azt mondta: „Azért ölték meg, mert a szabadságért és az igazságért beszélt, Istenért, a hazáért, a józan észért.” Az elnök előtt az özvegy a gyászolókkal megosztotta, hogy folytatja férje munkásságát és Turning Point USA nevű mozgalmuk vezetését:

„A gyűlöletre a válasz: nem gyűlölni” – mondta Erika Kirk.

Magyarországon is megemlékeztek Kirkről a budapesti Szent István-­bazilika előtt és a Szabadság téren mécsest gyújtva. Ezzel egy időben a pesti ferences templomban Udvardy György veszprémi érsek miséjén nyolcvan évvel ezelőtti mártírokra emlékeztek: Hajnal Zénó és Martincsevics Pál katolikus papokra.

Utóbbi nagyapám unokatestvére, nagyszüleim eskető papja volt, aki gyékényesi plébánosként lett paptársával a történelmi kataklizmák és az értelmetlen erőszak áldozata.

1945-ben, amikor a szovjet hadsereg kivezényelte Gyékényes népét az országútra, a két pap reverendában kísérte a közösséget – mire egy bolgár kommunista fegyveres nemtelen egyszerűséggel lelőtte őket. A rájuk bízott közösség melletti kiállásuknak célja, ereje és értelme volt, az ellenük elkövetett gyilkos erőszaknak semmi. Nihil. Manapság, az újra fokozódó ideológiai erőszak és a keleti fenyegetések korszakában ismét van miért emlékezni rájuk. És sokan másokra.