„Ez az ember egy pszichopata; ilyen folyékonyan csak pszichopaták képesek hazudni” – Bayer Zsolt a Mandinernek

Rogyásig tele van a jobboldali média Magyar Péter elemzésével, szó van a politikájáról, illetve annak hiányáról, az előéletéről, a fogottságáról, ám ritkán hangzik el, hogy egy ilyen karaktert bármilyen baráti vagy munkaközösség két hét alatt kiveti magából. Hogy lett ebből ma politikai tőke Magyarországon?

Ennek az alaknak nincs pozitív politikai tőkéje, csak negatív. Ha egyáltalán nevezhetjük politikai tőkének, akkor az nem más, mint hogy az a tizenöt-tizenhat éve frusztrálódó ellenzéki tömeg, amely egyre nehezebben viseli, hogy újra és újra felsül az adott messiásával, most az összes maradék reményét ebbe a pszichopatába vetette. Innentől kezdve a kognitív disszonancia csodálatos virágba borulását látjuk. Ha csak belegondolunk, hogy Tiszakécskén Magyar Péter kiállt, és elmondta, hogy az új 3 százalékos otthonteremtési hitel rettenetes, s egy hét alatt 20 százalékkal felmentek az ingatlanárak, borzasztó, iszonyat, majd három hét múlva ugyanez az ember bejelentette, hogy ha majd megnyeri a választást, az otthonteremtési programot a 3 százalékos hitellel együtt mindenképp meg fogja tartani. És ezt ugyanúgy megtapsolják. Na most akkor? Ez maga a kognitív disszonancia, mindegy, hogy mit mond, elmondja hétfőn, hogy ez fehér, kedden, hogy fekete, szerdán, hogy piros, és a szekta meg fogja tapsolni.

Ruszin-Szendi Romulusz Kötcsén meglökte Móna Márk kollégánkat, majd azt állította, hogy megölelte.

Semmi nem számít. Kedvesen elbeszélgettek, nem lökdöste, odébb tolta, megölelte stb. Ez az ember egy pszichopata, ilyen folyékonyan, homlokegyenest szembemenve a valósággal csak pszichopaták képesek hazudni. Sok ember hazudozik, de a pszichopata úgy teszi, hogy akik látják, egy idő után kifogynak az érvekből. Ha valaki besétál ebbe a szobába, és mély átéléssel azt mondja nekem, hogy milyen szép a fekete ingem, akkor nyilván rávágom, hogy de hát ez fehér. Ha ő ragaszkodik hozzá, hogy fekete, akkor egy idő után mit mondok neki? Vagy azt, hogy hülye, vagy azt, hogy színvak. Több érvem nincs.

Tarr Zoltán azt mondta, hogy nem beszélhetnek bizonyos dolgokról például adókérdésekben, mert akkor megbuknának, aztán a rákövetkező napon előállt Magyar Péter, és kihirdette, hogy ők az adócsökkentés kormánya lesznek.

A legsúlyosabb az egészben a szektaidomítás. Azon a felvételen, ahol Tarr Zoltán elmondja, hogy nem mondja el, mert akkor megbuknának, ott van egy másik alak, Dálnoki Áron gazdasági szakértő. Mivel is kezdi? Azt mondja, tartsunk egy szavazást: ki van a progresszív adózás mellett? És kilencven százalékban mellette vannak. A nagy gazdasági és adószakértőjük megszavaztatja a saját szektáját, és az boldogan megszavazza, hogy igen, progresszív adózást szeretne. Majd másnap jön Péter, és azt mondja, hogy ők lesznek az adócsökkentés kormánya. Hahó, itt mindenki hülye?

Fotó: Földházi Árpád

Petschnig Mária Zita több tucat Tisza-szigetes rendezvényen jelent meg a férjével, Kéri Lászlóval, és szintén a progresszív adózást méltatta. Erre Magyar Péter bement az ATV-be, és közölte, hogy Petschnig Mária Zitának semmi köze a Tisza Párthoz.

No comment.