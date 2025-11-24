Vége a dalnak: a bukás szélén táncolhat Zelenszkij, csupán egyetlen esélye maradt

Meghúzta a vörös vonalat Ukrajna: elfelejtheti a békét Putyin, ha ezekből a követelésekből nem enged
Ukrajna nem fog beleegyezni az Oroszország által megszállt területek jogi elismerésébe – szögezte le rögtön az ukrán parlament elnöke.
Válaszút elé érkezett az ukrán elnök – mutatott rá a Faktum tényellenőrző portál.
2025 végére Ukrajna addigi legnagyobb korrupciós botránya robbant ki az energetikai szektorban, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) egy magas szintű vesztegetési hálózatot tárt fel az Energoatom körül. A botrány rámutat az ukrán politikai rendszer háború alatti fontosabb töréspontjaira, miközben az ország a túlélésért küzd az orosz offenzívával szemben – mutatott rá a Faktum tényellenőrző portál.
Az, hogy az ilyen mértékű korrupció fenyegeti a kormányzat hitelességét, már önmagában is súlyos probléma, azonban háborús helyzetben az ehhez hasonló botrányok a társadalmi morált és a nemzetközi támogatók bizalmát is alááshatják, ami a háború kimenetele szempontjából kulcsfontosságú lehet.
Az éppen felpörgött béketárgyalások kapcsán is gyakran említik, hogy a korrupciós botrány okozta legitimációs problémák jelentősen rontják az ukrán fél tárgyalási pozícióit
– írta a Faktum.
Az EU-integrációért küzdő Ukrajna számára a korrupció nem mellékkérdés, hanem lényegében a hadviselési kapacitás, az energiaellátás és a nyugati hitelesség metszéspontja. A NABU utalásai arra, hogy a szálak a védelmi beszerzések és a bankszektor felé is nyúlnak pedig arra figyelmeztetnek, hogy
a háború nem sterilizálja a régi klientúrákat, hanem új, még nagyobb értékű korrupciós csatornákat nyithat.
Ha a nyomozás bizonyításig eljut, Zelenszkij előtt nincs félút. Az elnök vagy az intézményi tisztulás és a saját kör „feláldozása” irányába lép, vagy a rendszer visszacsúszik a háború alatti érinthetetlenség logikájába. Ha az első utat választja, az rövid távon politikailag fájdalmas lehet számára, mert személyes és pártbeli lojalitásokat kell felrúgnia, és be kell engednie a korrupcióellenes szerveket a legbelsőbb körökbe is. Ugyanakkor ez az egyetlen irány, amely reálisan képes visszaépíteni a társadalmi bizalmat és a nyugati partnerek hitelét, különösen akkor, amikor Ukrajna pénzügyi túlélése és fegyverellátása nagyrészt utóbbiaktól függ.
A másik út, az érinthetetlenségbe való visszacsúszás alattomosabban áshatja alá a rendszert. Nem feltétlenül nyílt szabotázst jelent, hanem lassú intézményi elfojtást. A nyomozások elhúzását, a felelősség szétkenését, a belső védőháló fenntartását, és végül azt, hogy a háború mindent felülíró narratívája mögé bújva a politikai elit egy része kivonja magát az elszámoltathatóság alól. Ez rövid távon stabilizálhatja a hatalom belső egységét, de közben mérgezi a társadalmat, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy a fronton áldozatot hozóknak nincs erkölcsi viszontbiztosításuk odahaza.
Egy ilyen spirálban a cinizmus terjed, a morál kopik, a lojalitás pragmatikus túlélési stratégiává silányul, és a háborús állam fokozatosan egy zárt, klientúra alapon működő rendszer felé mozdul
Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP
