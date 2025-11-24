Vége a dalnak: a bukás szélén táncolhat Zelenszkij, csupán egyetlen esélye maradt

a háború nem sterilizálja a régi klientúrákat, hanem új, még nagyobb értékű korrupciós csatornákat nyithat.

Ha a nyomozás bizonyításig eljut, Zelenszkij előtt nincs félút. Az elnök vagy az intézményi tisztulás és a saját kör „feláldozása” irányába lép, vagy a rendszer visszacsúszik a háború alatti érinthetetlenség logikájába. Ha az első utat választja, az rövid távon politikailag fájdalmas lehet számára, mert személyes és pártbeli lojalitásokat kell felrúgnia, és be kell engednie a korrupcióellenes szerveket a legbelsőbb körökbe is. Ugyanakkor ez az egyetlen irány, amely reálisan képes visszaépíteni a társadalmi bizalmat és a nyugati partnerek hitelét, különösen akkor, amikor Ukrajna pénzügyi túlélése és fegyverellátása nagyrészt utóbbiaktól függ.

Az a bizonyos „másik út”

A másik út, az érinthetetlenségbe való visszacsúszás alattomosabban áshatja alá a rendszert. Nem feltétlenül nyílt szabotázst jelent, hanem lassú intézményi elfojtást. A nyomozások elhúzását, a felelősség szétkenését, a belső védőháló fenntartását, és végül azt, hogy a háború mindent felülíró narratívája mögé bújva a politikai elit egy része kivonja magát az elszámoltathatóság alól. Ez rövid távon stabilizálhatja a hatalom belső egységét, de közben mérgezi a társadalmat, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy a fronton áldozatot hozóknak nincs erkölcsi viszontbiztosításuk odahaza.