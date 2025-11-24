Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború korrupció Háború Ukrajnában NABU Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij

Vége a dalnak: a bukás szélén táncolhat Zelenszkij, csupán egyetlen esélye maradt

2025. november 24. 19:32

Válaszút elé érkezett az ukrán elnök – mutatott rá a Faktum tényellenőrző portál.

2025. november 24. 19:32
null

2025 végére Ukrajna addigi legnagyobb korrupciós botránya robbant ki az energetikai szektorban, amikor a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) egy magas szintű vesztegetési hálózatot tárt fel az Energoatom körül. A botrány rámutat az ukrán politikai rendszer háború alatti fontosabb töréspontjaira, miközben az ország a túlélésért küzd az orosz offenzívával szemben – mutatott rá a Faktum tényellenőrző portál.

Az, hogy az ilyen mértékű korrupció fenyegeti a kormányzat hitelességét, már önmagában is súlyos probléma, azonban háborús helyzetben az ehhez hasonló botrányok a társadalmi morált és a nemzetközi támogatók bizalmát is alááshatják, ami a háború kimenetele szempontjából kulcsfontosságú lehet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Az éppen felpörgött béketárgyalások kapcsán is gyakran említik, hogy a korrupciós botrány okozta legitimációs problémák jelentősen rontják az ukrán fél tárgyalási pozícióit

– írta a Faktum.

Az EU-integrációért küzdő Ukrajna számára a korrupció nem mellékkérdés, hanem lényegében a hadviselési kapacitás, az energiaellátás és a nyugati hitelesség metszéspontja. A NABU utalásai arra, hogy a szálak a védelmi beszerzések és a bankszektor felé is nyúlnak pedig arra figyelmeztetnek, hogy

a háború nem sterilizálja a régi klientúrákat, hanem új, még nagyobb értékű korrupciós csatornákat nyithat.

Ha a nyomozás bizonyításig eljut, Zelenszkij előtt nincs félút. Az elnök vagy az intézményi tisztulás és a saját kör „feláldozása” irányába lép, vagy a rendszer visszacsúszik a háború alatti érinthetetlenség logikájába. Ha az első utat választja, az rövid távon politikailag fájdalmas lehet számára, mert személyes és pártbeli lojalitásokat kell felrúgnia, és be kell engednie a korrupcióellenes szerveket a legbelsőbb körökbe is. Ugyanakkor ez az egyetlen irány, amely reálisan képes visszaépíteni a társadalmi bizalmat és a nyugati partnerek hitelét, különösen akkor, amikor Ukrajna pénzügyi túlélése és fegyverellátása nagyrészt utóbbiaktól függ.

Az a bizonyos „másik út”

A másik út, az érinthetetlenségbe való visszacsúszás alattomosabban áshatja alá a rendszert. Nem feltétlenül nyílt szabotázst jelent, hanem lassú intézményi elfojtást. A nyomozások elhúzását, a felelősség szétkenését, a belső védőháló fenntartását, és végül azt, hogy a háború mindent felülíró narratívája mögé bújva a politikai elit egy része kivonja magát az elszámoltathatóság alól. Ez rövid távon stabilizálhatja a hatalom belső egységét, de közben mérgezi a társadalmat, mert azt az üzenetet közvetíti, hogy a fronton áldozatot hozóknak nincs erkölcsi viszontbiztosításuk odahaza.

Egy ilyen spirálban a cinizmus terjed, a morál kopik, a lojalitás pragmatikus túlélési stratégiává silányul, és a háborús állam fokozatosan egy zárt, klientúra alapon működő rendszer felé mozdul

szögezte le a tényellenőrző portál.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyvakond
2025. november 24. 22:06
Ez már hanyadik ilyen című cikk 2022 óta? Aszongya hogy: egy... kettő.. három... négy... aztán... kb. huszonötödik.
Válasz erre
0
1
Obsitos Technikus
•••
2025. november 24. 21:28 Szerkesztve
Orsi majd segít. Wéreb kartáccsal már kidolgozták az ejrópai csapattestek tagállami kvótáit. Két éve, csak aktiválni kell. Meg fogják tenni.
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2025. november 24. 21:27
azt gondolom, ez egy vágyvezérelt cikk, az ellenfelet sosem szabad lebecsülni , főleg, ha úgy hívják, hogy Soros-Rothschild deep state...
Válasz erre
0
0
jetilovag
2025. november 24. 20:22
fukrajna kaputt........szőnyeg lesz ebbű fukrányok....orosz-magyar határ......
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!