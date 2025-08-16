Bosszú a vereségért: óriási verést mértek Romániára a magyarok

A meccs legjobbja Nate Reuvers lett 25 ponttal.

Magyarország és Románia novemberben kezdheti majd meg a kvalifikációs sorozatot.

Férfi kosárlabda

Férfi világbajnoki előselejtező

B-csoport, 3. forduló

Magyarország–Románia 86–66 (19–18, 21–20, 26–5, 20–23)

Pontszerzők: Reuvers 25, Perl 16, Golomán 13, Benke 11, Vojvoda 7, Váradi 6, Pallai 5, Valerio-Bodon 2, Pongó 1, illetve Cate 14, Diculescu 12, Kuti 7, Grasu 5, Lungu 4, Nicolescu 4, Popa 4, Maciuca 4, Uta 2

A másfél hete Nagyváradon elszenvedett fájó vereség után Gasper Okorn szövetségi kapitány megfiatalított csapatának önbizalmat adhatott az észak-macedónok felett aratott kiütéses siker. Az együttes számára feladata nyilvánvalóan az volt, hogy nyerjen a románok ellen és lehetőleg több mint 12 ponttal. A sima győzelemmel ugyanis a továbbjutás és a második hely lett volna biztos, míg az annál nagyobb különbségű győzelemmel esélyt adott volna magának a csapat a csoportelsőségre.

A tét nagy volt és a meccs első negyedében érezni is lehetett a feszültséget mindkét együttesen. Sok volt a reklamálás az eladott labda és a kihagyott dobás. Öt percen át fej fej mellett haladtak a csapatok, a magyar válogatott Nate Reuvers pontjaival tartotta a lépést, majd úgy tűnt Perlék tudtak megnyugodni és 16–10-ra elléptek. Az előny azonban a negyed végéig egypontosra olvadt (19–18).

A második negyedben is a magyar csapat volt előnyben, több olyan szakasza is volt a periódusnak, amikor úgy tűnt, akár komoly előnyt is kialakíthatnak. A vendégek azonban szorult helyzetükben mindig be tudtak találni távolról, hárompontosaikkal pedig a nagyszünetig tartani tudták a lépést (40–38).

A nagyszünet aztán óriási változást hozott, a harmadik negyedre ugyanis az addig kiegyenlített csata egyoldalúvá vált. A magyar csapat nagyon koncentrált és pontos játékkal rukkolt elő, míg a románok valósággal lefagytak. Alig telt el két perc és már tíz pont fölött volt a különbség, s végül a továbbra is ihletett formában játszó Reuvers vezérletével tíz perc alatt 26 pontot szerzett a házigazda és csupán öt pontot kapott (66–43).

Az utolsó negyedre már nem volt kérdéses a győztes kiléte, ugyanakkor az időnként kissé kényelmessé váló magyarokra zárkózni tudtak a románok, végül azonban Benke Szilárdék nem engedték vissza a meccsbe ellenfelüket és magabiztos, 20 pontos sikert arattak (86–66).

Az állás: 1. (már továbbjutott) Románia 7 pont/4 mérkőzés, 2. (már továbbjutott) Magyarország 5/3, 3. Észak-Macedónia 3/3

A magyarok további programja

Szerdán

19.00: Észak-Macedónia–Magyarország, Kumanovo

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA