Bár a magyar kiadó júniustól leáll a franchise hazai forgalmazásával, előtte még boltba került az a háromkötetes sorozat, amit sokan nagyon vártak – Star Wars-körkép és Hagyaték-bemutató

Nyitókép: Böjtös Gábor

Idén februárban keserű hír fogadta a hazai Star Wars-rajongókat, mikor a Szukits kiadó közölte, hogy 17 év után, 2024-ben, a cég befejezi a franchise-hoz tartozó képregények és regények kiadását, azokat már csak június 30-ig lehet megvásárolni.

Persze, biztosan utána is lesz olyan kiadó, amely a témát átveszi a Disney-től, így feltehetőleg nem kell végleg búcsút inteni az ilyen jellegű kiadványoktól

– legalábbis bízzunk benne, hogy a nyomtatott kötetek nem jutnak a filmek sorsára, amiket már csak külföldről rendelhetünk meg –,

de ez a lépés így is egy korszak végét jelenti Magyarországon.

A Szukitsnak ugyanis számos képregény-sorozatot és regényt köszönhetünk, akár olyan klasszikusokat is, mint például a Thrawn-széria, amelyből nemcsak a régi, a Valhalla Páholy kiadásában beszerezhető történetszálat tehettük fel a polcra, keményfedeles formában, új változatban, hanem további regényeket is. Nem beszélve a Darth Vader-sorról és más képregényekről. És ha már képregény, akkor azért így a végére sikerült azt is teljes egészében elhozni Magyarországra, amit sokan jobbnak tartanak az új mozifilmeknél, és ami egészen új irányból megközelítve folytatja a klasszikus filmeket: ez pedig a háromkötetes Hagyaték.

Ez ám a méltó örökség

A Hagyaték a Star Wars: Legendák részeként nem sok nosztalgiát tartalmaz, hiszen története jóval az eredeti trilógia után játszódik, amikor már a Birodalom után a Jedik is elbuktak, méghozzá egy Sithnek köszönhetően, akinek filozófiája minden tekintetben meghaladta a valaha élt egyik leghatalmasabb Sötét Nagyúr, Darth Bane évezredek óta érvényes tanításait, és a háttérből úgy irányította az eseményeket, hogy azok számára leginkább kedvezzenek.

Először egy, a galaxison kívülről érkező invázió mészárlásai tépázták meg a galaktikus civilizációt, majd a Korribanról, az újjászervezett Birodalommal összefogva sikerült nemcsak felemelkedni, de a Jediket is legyőzni. És ugyan a Skywalker nevet még mindig ismerik a galaxisban, Darth Krayt és az új Sith Rend veszélyesebb, mint eddig bármilyen fenyegetés, amivel az erőhasználóknak valaha is szembe kellett nézniük.

A történet több szálon fut. Egyfelől a Skywalker-sarj, a sötét útra el-eltévedő Cade életvonalát követi, aki évekkel azután, hogy ellent mondott mesterének, majd a sötét oldal praktikáit használta, már kalózként tengeti életét, és bármikor kiszolgáltatja a fennmaradó jediket, ha ahhoz fűződik az érdeke. Másfelől természetesen bemutatja a fennmaradó ellenállást, illetve az újraélesztett Birodalom és a Sith Rend közötti konfliktusokat is. Elvégre

az új Sith vezér önkényesen kinevezi magát az új uralkodónak, miközben a trónról menekülő birodalmi császár megpróbálja a trónhoz lojális seregeket maga mellé gyűjteni. Emiatt a kialakuló háború lényegében három pólusú, és senki nem érezheti magát biztonságban.

Még Krayt sem, akinek egyéni problémáival kell szembenéznie.

Aztán úgy alakul, hogy igen komoly csata bontakozik ki a még elérhető birodalmi flottáért és egy-egy hajóért, az ellenállás oldalán pedig akad egy igen remek stratéga, Gar Stazi, aki bár néha mindent kockára tesz, próbálkozásait siker kíséri, ezzel is borsot törve a Sithekhez hű birodalmiak orra alá. De az összefogást sem kell félteni, hiszen

a bekapcsolódó birodalmi lovagok is elítélik a sithek mesterkedéseit, abszolút a rendhez hűségesek, így könnyen megtalálják a közös hangot a jedikkel

és társaikkal. És mivel Cade-ék nem szakítanak véglegesen a kalózkodással, a végére még a Fekete Nap nevezetű bűnszervezettel is meggyűlik a bajuk, ami tovább bonyolítja az egyébként sem egyszerű helyzetet.

A helyzet pedig az, hogy ha van igazán remek vonal a Star Wars-univerzumon belül, akkor ez a Hagyaték az.

A legtöbb képregényes történet visszanyúl valamelyik korábbi szálhoz, azt toldozgatja, emiatt időnként kicsit erőltetettnek is érződik. Ám a Hagyaték nem a múltat mondja fel újra, vagy nyúl azon belül még mélyebbre, hogy előzményként szolgáljon, ezzel ismét egy ismert keretbe kényszerítve magát, hanem inkább egy lehetséges jövőt vázol fel a 4-6. epizódokat követően, ami jól működik még úgy is, hogy a karakterek többsége valahogy közelében sincs a tiszteletreméltó ősöknek. Persze, Cade a megszokottnál árnyaltabb karakter, de valahogy nem sikerült igazán megszeretnem. De van itt cserébe halálos kór, amitől mutálódnak az áldozatok, sőt van ősi sith is, akinek hatalma még a legnagyobb jedik számára is rémisztő.

Külön tetszik, hogy az ezúttal jóval nagyobb számban jelenlévő, emiatt kicsit jobban széthúzó Sithek, valamint

a birodalmi seregek is nagyobb figyelmet kapnak, mint általában, jobban betekintést kapunk a szakaszok és a közkatonák életébe, de még a vezetőkébe is, akik időnként megküzdenek a lojalitás és az adott pillanat keltette kettős érzésekkel.

Éppen emiatt kimondottan ajánlott, a teljes sor, ami három keményfedeles kötetben kínál összesen 50 füzetnyi tartalmat. Ha eddig elégedetlen voltál a Star Wars-vonallal, annak önismétlő vagy éppen erőltetettnek tűnő történetei miatt, a Dark Horse kiadványával akkor is érdemes tenned egy próbát.

Darth Vader, Dr. Aphra és a többiek

Persze azért nem csak és kizárólag a Hagyaték létezik, sőt ha a könyveket és képregényeket nézzük, akkor nagyon széles a választék, még akkor is, ha csak az utolsó egy-két hónap kínálatát vesszük elő. És ugyan a Star Wars világába is beette magát az érzékenyítés, emiatt nehéz olyan képregényt találni, ahol nincs legalább egy meleg vagy megkérdőjelezhető identitású/szexuális orientációjú karakter, azért ezeknek a szereplőknek szerencsére nem ez a legfontosabb jellemzőjük, többnyire a jelenlétük sem állandó.

Persze vannak kivételek, elsőre a nem kifejezetten pozitív karakter Dr. Aphrát sem sikerült megkedvelnem, de idővel ő is beérett valamennyire. Darth Vader persze izgalmasabb egyén, aki ráadásul folyamatosan küzd a benne lévő, régóta elnyomott érzésekkel, sőt egykori szerelmének udvarhölgyeivel is képes szövetkezni, hogy terveit valóra váltsa. És akkor ott van még a vonal a Darth Maul alapította bűnszervezettel, a Vörös Hajnallal, amely Qi’ra nevű vezére irányítása alatt hatalmasra nőtt, sőt – kellően komikusan – néha már-már úgy érződik, mintha mindenki az ügynöke volna, csak senki nem tudná ezt a másikról.

Sőt, a Fejvadászok és A vörös uralom-sor mellett (aminek a Rejtett Birodalom is a része, mint különálló kötet) egy érdekes Obi-Wan-kötet, az Egy Jedi sorsa is megjelent, amely a Jedi mesterre és emlékeire összpontosít, ezzel a megszokottól alaposan eltérő, jóval inkább filozófiai irányt mutatva a történetszállal. A könyvek a jobb és rosszabb regények mellett izgalmas antológiákat is tartalmaznak, hiszen míg a Bizonyos szemszögből-trilógia a klasszikus mozifilmek eseményeit bővíti ki a novellákkal, addig A fény és az élet meséi a Köztársaság Fénykora idejébe vezeti el az olvasóit, hogy a régi jediket mutassa be.