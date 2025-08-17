Kocsis Máté elárulta: ezért érdeke az ukránoknak a kárpátaljai Tisza Sziget (VIDEÓ)

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a HírTV-nek adott interjúban az ukrán Tisza Sziget ügyére is kitért. Elmondása szerint „a kárpátaljai magyarok döntő többsége a kormánypártra szavaz”, ezért az ukrán államnak érdeke lehet ennek a bázisnak a meggyengítése.

Az ukrán titkosszolgálat Tseber Rolandon keresztül hozta létre a Tisza Szigetet, és úgy gondolják, hogy ezzel a lépéssel több ponton próbálhatják befolyásolni a magyar belpolitikát”

– fogalmazott Kocsis.