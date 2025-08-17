Ft
Tisza Sziget Kocsis Máté Kárpátalja

Kocsis Máté elárulta: ezért érdeke az ukránoknak a kárpátaljai Tisza Sziget (VIDEÓ)

2025. augusztus 17. 21:45

A kárpátaljai Tisza Szigetet a kémbotrányba keveredett Tseber Roland alapította.

2025. augusztus 17. 21:45
null

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a HírTV-nek adott interjúban az ukrán Tisza Sziget ügyére is kitért. Elmondása szerint „a kárpátaljai magyarok döntő többsége a kormánypártra szavaz”, ezért az ukrán államnak érdeke lehet ennek a bázisnak a meggyengítése.

Az ukrán titkosszolgálat Tseber Rolandon keresztül hozta létre a Tisza Szigetet, és úgy gondolják, hogy ezzel a lépéssel több ponton próbálhatják befolyásolni a magyar belpolitikát”

 – fogalmazott Kocsis.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

 

NeMá
2025. augusztus 17. 23:42
Ja jelentkez TSZbe és visz a TCK.
counter-revolution
2025. augusztus 17. 22:13
Rácz András továbbra is a Corvinuson pöffeszkedik.
falcatus-2
2025. augusztus 17. 22:06
"Az ukrán titkosszolgálat Tseber Rolandon keresztül hozta létre a Tisza Szigetet, és úgy gondolják, hogy ezzel a lépéssel több ponton próbálhatják befolyásolni a magyar belpolitikát” Hát eléggé lököttnek kell lenni ahhoz, hogy ezt a szamárságot valaki el tudja képzelni.
movavi
2025. augusztus 17. 22:03 Szerkesztve
Leginkább úgy fogják befolyásolni vele a magyar belpolitikát, hogy mindenki látja, hogy Ukrajna Magyarország szuverenitása ellen tör és a belügyeibe, demokráciájába avatkozik. Ez pedig tovább mélyíti a szakadékot a két ország közt, mert a Tisza nem kerül hatalomra. Mivel egy hazaáruló párt, ami egy idegen ország, Ukrajna érdekeit szolgálja, nem Magyarországét.
