Kocsis Máté elárulta: ezért érdeke az ukránoknak a kárpátaljai Tisza Sziget (VIDEÓ)

Tisza szigetet alapított Kárpátalján Magyar Péter kémbotrányba keveredett ukrán barátja
A Magyarországról kiutasított Tseber Roland továbbra is nagyon aktív.
A kárpátaljai Tisza Szigetet a kémbotrányba keveredett Tseber Roland alapította.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a HírTV-nek adott interjúban az ukrán Tisza Sziget ügyére is kitért. Elmondása szerint „a kárpátaljai magyarok döntő többsége a kormánypártra szavaz”, ezért az ukrán államnak érdeke lehet ennek a bázisnak a meggyengítése.
Az ukrán titkosszolgálat Tseber Rolandon keresztül hozta létre a Tisza Szigetet, és úgy gondolják, hogy ezzel a lépéssel több ponton próbálhatják befolyásolni a magyar belpolitikát”
– fogalmazott Kocsis.
