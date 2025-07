Éles fordulat Ukrajnában: már esélyük sincs offenzívára, kétségbeesetten erődítenek – versenyt futnak az oroszokkal

Akkor a nyári ellentámadás éppen azért akadt el, mert az ukrán csapatok mélységben kiépített orosz védelmi rétegekbe – tankárkokba, aknamezőkbe és lövészárokrendszerekbe – ütköztek, amelyeket nem tudtak áttörni.

Azóta a hangsúly a védekezésre helyeződött át, ám az eddigi, gyakran kapkodva, szakszerűtlenül és rossz helyszínekre telepített védelmi vonalak nem voltak elegendők az orosz előrenyomulás megállítására.

Új megközelítés

A jelenlegi koncepció három védelmi vonalra épül:

az elsőt a frontkatonák alakítják ki,

a másodikat katonai mérnökök,

a harmadikat pedig a regionális hatóságok és a területvédelmi erők.

Ezek a vonalak településeket vesznek körül, és igyekeznek biztosítani az utánpótlási útvonalakat, valamint a visszavonulás lehetőségét.

Tanulmányozzuk az ellenség taktikáját, és ehhez igazítjuk az erődítéseinket”

– árulta el Serhij Aborin, a dandár vezérkari főnöke.

2024-ben az ukrán állam több mint 1,1 milliárd dollárt különített el az erődítések kiépítésére, de a tényleges költségek ennél jóval magasabbak lehetnek. A Zaporizzsja megyei kormányzó, Ivan Fedorov szerint „minden elérhető forrást mozgósítanak”, de így is jelentős a lemaradás, különösen az északi fronton, ahol tavasszal az orosz erők több helyen is áttörték a gyengén védett határszakaszt.

Ukrán sárkányfogak és szögesdrót Donyeckben

Forrás: Roman PILIPEY / AFP

A friss stratégia kialakítását a drónháború térnyerése is meghatározza:

Ma már nem a hosszú, nyílt lövészárkok a leghatékonyabbak, hanem a mélyen kiépített, fedett állások, amelyeket kis egységek – drónpilóták, megfigyelők, rajparancsnokok – számára terveztek.

A hagyományos védelmi eszközök, mint a betonból készült „sárkányfogak”, a szögesdrót és a rejtett fémhuzalok továbbra is kulcsszerepet játszanak a védelemben. Az orosz egységek gyakran könnyű járművekkel vagy motorkerékpárokkal próbálnak áttörni – nem mindig páncélos hadosztályokkal –, de utóbbiakkal is számolni kell.

Aggodalomra ad okot azonban, hogy – akárcsak korábban – most is közvetlenül a front mögött, gyakran csupán néhány kilométerre az aktív harcoktól próbálják kiépíteni a védelmi zónákat. Ez a megközelítés továbbra is azt a veszélyt hordozza magában, hogy az orosz erők gyorsabban haladnak előre, mint ahogy az ukrán erődítések elkészülnek.

Fotó: Anatolii STEPANOV / AFP