Orbán: Pedofil bűncselekményeknél nincs kegyelem (videó)

Immár huszonötödik alkalommal tart évértékelőt Orbán Viktor. A szokásos februári eseményre idén is a Várkert Bazárban, és nem várt módon felkorbácsolt belpolitikai hangulatban kerül sor.

Egy hete ugyanis a kegyelmi ügy miatt lemondott Novák Katalin köztársasági-elnök, valamint visszavonult a közélettől a kérvényt ellenjegyző Varga Judit volt igazságügyi miniszter. Közben már kezdődik is a júniusi 9-i EP-és önkormányzati választási kampány, tovább folytatódik az Európai Unióval való csatározás, Ukrajnában pedig elmozdulóban van a másfél éve kialakult patthelyzet.

Téma tehát lesz bőven, kövesse velünk élőben a miniszterelnöki évértékelőt.

15 óra után egy perccel már el is kezdődött az esemény.

A távozó két politikus kisujjában több méltóság van, mint a baloldal vezetőiben összesen

„A 2024-es év nem is kezdődhetett volna rosszabbul” – kezdte Orbán, aki felidézte Novák Katalin lemondását, hozzátéve, hogy olyan ez, mint egy rémálom: egy hazájáért harcoló elnökasszonynak kellett távoznia, aki a magyarok jobb énjét testesítette meg: családanya, felkészült politikus, aki nőként sosem akart a férfi politikusokkal harcolni.

„Nekem ez mindig imponált” – mondta Orbán. „Távozása bár helyes, de nagy veszteség Magyarország számára”, mondta a miniszterelnök a lemondott államfőről.

Orbán ismertette: Nováknak azért kellett távoznia, mert kegyelmet adott egy pedofil igazgatót fedező gyermekotthoni munkatársnak. A miniszterelnök szerint Novák kegyelmi döntését a magyarok elsöprő többsége nem fogadta el, és elutasította. Az elnök legfontosabb feladata a nemzeti egység fenntartása. Ha ez megbillen bármilyen módon, akkor le kell mondania szerinte. A lemondás indoklásából tudjuk, hogy a nemzeti egységet az ő döntése bontotta meg. Így helyreállítani csak a lemondásával tudta. „Az történt, aminek ebben a helyzetben történnie kellett” – jelentette ki a miniszterelnök, aki Varga Judit távozásáról kijelentette: az is szükséges, de igazságtalan volt.

Orbán kijelentette: Varga igazságügyi miniszterként 25 év töretlen gyakorlatát folytatva írta csak alá a kegyelmi kérvényt. Orbán szerint viszont „jó emberek is hoznak rossz döntéseket”, de a gyerek sérthetetlen, bántalmazása a legsúlyosabb büntetést vonja maga után, kegyelemnek helye ilyenkor nincs. Orbán végül azt mondta, Novák és Varga munkáját „zaklatott szívvel” bár, de megköszöni.

A témát lezárandó Orbán még kijelentette: a távozó két női politikus kisujjában több méltóság van, mint a baloldal összes vezetőjében együttvéve.

Ha már beütött a baj, legalább annyi haszna legyen, hogy tanuljunk belőle, folytatta a miniszterelnök, aki emlékeztetett hogy milyen kockázatokkal kell szembenézni ma: a nemzetállamok függetlensége, szuverenitása áll a pénzügyi erőközpontok célkeresztjében.

Értékes tapasztalatnak nevezte, hogy az ökölvívás szabályai hasznosabbak a politikában, mint a baletté. „A politikában mindig csak egy ütésre vagy a padlótól. Ezért csak a gondos mérlegelés és körültekintés segíthet” – fogalmazott.

A modern politika vastörvénye Orbán szerint az alázat. „A nemzetszolgálat személyes alázatot is követel. Tudnod kell, akármilyen magasan is vagy, egyedül soha nem lehetsz elég okos, nincs védett hely. Még a legmagasabb hivatalban is lehet hibázni.”

A gyermekvédelmi rendszert meg kell erősíteni, folytatta Orbán, aki jogszabályok kiegészítéséről beszélt „az alkotmánytól a miniszteri rendeletig”.

Hozzátette: az áldozatok kálváriája kötelezi őket arra, hogy törvénycsomagot nyújtsanak be. A gyermekvédelmi intézmények vezetését, működését, az ott dolgozók lehetőségeit is jobban szabályoznák. A miniszterelnök odaszúrt az ellenzéknek is: mint mondta, „a képmutató baloldal majd ott vitézkedhet”.

Emellett a kormányfő bejelentette: sürgető feladatnak tartja az új államfő megválasztását, ezért azt kéri a kormánypárti frakciótól, hogy Novák Katalin lemondásának hatályosulása napján indítsák el az új köztársasági elnök megválasztásához vezető procedúrát.

Sikerült épp bőrrel kikecmeregni a rendkívül nehéz 2023-as évből, de most már gólokat is kell lőni

A feladatok 2024-ben sem lesznek könnyűek vagy egyszerűek, folytatta Orbán Viktor, felidézce, hogy 2019 volt az utolsó békeév, aztán jött a covid és az orosz-ukrán háború. Ötödik éve kell rendkívüli körülmények között és embert próbáló nyomás alatt dolgozni minden magyar családnak, hangzott el. „Ez mindenkit megvisel, egyénenként, családonként és nemzetként is. Ötödik éve minden család keményen dolgozik, hogy megvédhessék, amiért keményen dolgoztak: a legfontosabbat, a munkahelyeket sikerült megvédeni, sosem dolgoztak ennyien. Az 1 millió új munkahely megteremtésén túl vagyunk” – értékelt Orbán.

A kormányfő úgy folytatta, hogy a bár foglalkoztatási ráta 75 százalékos, de el akarják érni a 85 százalékot is. Szerinte még legalább 300 ezer ember bevonható a munka világába, és minden évben többen jönnek haza, mint ahányan elmennek vendégmunkásnak.

A miniszterelnök köszönetet mondott, és megtapsoltatta a közönséggel Varga Mihályt, Szijjártó Pétert és Nagy Mártont, akik a gazdaság fejlesztésében szereztek elévülhetetlen érdemeket az elmúlt években.

Az infláció kapcsán azonban a miniszterelnök odaszúrt a jegybanknak. Kijelentette: az inflációt a jegybank segítségére sietve sikerült a rekordmagas 25 százalékról 4 százalék alá szorítani, a költségvetési hiányt csökkenő pályára állítani és a minimálbért növelni.

Ennek nyomán kijelentette: A 2023-as, extranehéz évből sikerült ép bőrrel kikecmeregni. Bár ez szép dolog, azért az ember ennél többet vár az élettől. „A futballban sem az győz, akinek több védése van, hanem aki több gólt lő” – hozott sportbeli hasonlatot Orbán.

Orbán szerint miután a kormány visszatalált „a 2019-ben kényszerűségből elhagyott kocsiútra”, azt is figyelembe kell venni, hogy közben a világ is sokat változott.

„A magyar politika stabilitása világszerte ismert és elismert: kétharmadunk van a parlamentben, a kormány is egységes, mert a Fidesz–KDNP bajtársi kapcsolat, nem csupán koalíció” – mondta a miniszterelnök.

Orbán szerint a zöldenergia berúgta az ajtót, Magyarország pedig gyorsan tud ehhez majd igazodni. A kormány terve ehhez, hogy megépítik Paks II.-t, fejlesztik Paks I.-et, és „szélsebesen felépítik a kisebb-nagyobb naperőműveket”.

A kormányfő szerint a zöld átállással két legyet üthetünk egy csapásra: élhető lesz az országunk és kiszabadulhatunk az energiafüggésből is. Ehhez két dolog kell: a zöldenergiát meg kell termelni, és el kell tárolni.

„Naperőmű-fejlesztési programunk úgy vágtat, hogy időnként egy megbokrosodott lóra emlékeztet. Lassan nekünk kell visszafogni és megzabolázni” – folytatta a miniszterelnök. Ma a Magyarországon megtermelt energia 15 százalékát már naperőművek adják. „Lantos Csaba miniszter úr a végén még tényleg csodát tesz.”

Orbán arról beszélt, a tartalék erőműveket hamarosan felépítik, és „karnyújtásnyira, néhány évre vagyunk az energiafüggetlenség állapotától”. Aki azt mondja, hogy az iparfejlesztéshez nem lesz elég energia, az a miniszterelnök szerint „nem látja a fától az erdőt”.

Orbán a beruházásokért folyó diplomáciai küzdelmet a nyílt vízi úszáshoz hasonlította, ahol lökdösődni is kell.

Mi Rasovszky Kristóf világbajnok úszót akarjuk követni, említette meg a két hete világbajnokságot nyerő magyar úszót.

A nyugati világban sok autógyárat zárnak be, és helyeznek át, és ezt Magyarországon el kell kerülni – jelentette ki Orbán, mondván, hogy képzeljük el Győrt az Audi, Kecskemétet a Mercedes nélkül. „Nem engedhetjük meg magunknak azt a német zöld elmebajt, hogy az a jó autó, amit nem gyártanak le” – mondta Orbán Viktor.

Orbán odaszúrt a baloldalnak is: mint mondta, alig hiszi, hogy a dollárbaloldal a két szép szeműk miatt kapná a pénzt.

„Hogy ők is megértsék: éberség, elvtársak” – mondta a miniszterelnök a közönség nagy derültségére.

Szó esett a svéd NATO-csatlakozásról is: Orbán elmondta, a vita a lezáráshoz közeledik, és a parlament a tavaszi ülésszakán megszavazhatja a skandinávok csatlakozását a szövetséghez.

Brüsszel Ukrajna-stratégiája megbukott

A lengyel választás éjszakáján a Kelly hősei jutott Orbán eszébe. A miniszterelnök kijelentette: azt a kelepcét kell elkerülnünk, mint az abban a minden oldalról támadott szereplőknek. Orbán elmondta, hogy a tavaszi ülésszak kezdetén ratifikálhatják a svéd NATO-csatlakozást. 2023 az EU kudarcainak éve volt, és ez lehúz, visszaránt, ólomsúlyt helyez a mi lábunkra is – mondta Orbán, aki szerint az egymillió dolláros kérdés, hogy lehetünk-e sikeresek, ha a Nyugat nem az.

De ennek ellenére a miniszterelnök leszögezte: Magyarország természetes létközege az EU, ahová kereken 20 éve csatlakoztunk. A kormányfő a magyar-EU viszonyra egy afrikai mondást hozott hasonlatként: „Ismerd ki a fát, mielőtt nekitámaszkodsz”. Szerinte húsz évnyi uniós lét után most az a kérdés, ennek a fának neki lehet-e támaszkodni.

„Brüsszelből egyre csak a baj zúdul be hozzánk” – folytatta Orbán. A háborúra rátérve kijelentette: Brüsszel ukrán stratégiája megbukott, hiába mondta a magyar kormány már az elején, hogy ez a háború két szláv ország háborúja, Brüsszel szinte belevetette magát a háborúba.

Mi viszont nem hagyjuk magunkat belerángatni a háborúba, nem fogunk fegyvert szállítani, akkor sem, ha vannak nagyhatalmak, amelyeknek ez nem tetszik, folytatta a miniszterelnök.

„Úgy is mondhatnánk, hogy a brüsszeli válságkezelés klasszikus. Amerikának klassz, a többieknek kuss” – mondta szintén a közönség nagy derültségére Orbán.

A nyomásgyakorlás olyan szintre érkezett szerinte, hogy a nagykövetek a parlamentbe járnak ellenőrizni, jól viselkedik-e a dollárbaloldal. Ez nem jó taktika, tette hozzá. „Nekünk volt elég időnk, hogy megtanuljuk, hogyan kezeljük a nyomást. Olyanok vagyunk, mint a presszógép. Nagy nyomás kell ahhoz, hogy a legjobbat préseljük ki magunkból” – mondta Orbán, aki szót ejtett az ukránoknak nyújtott uniós hitelről is.

„Nem babra megy a játék, bele fogunk gebedni, és rámehet az egész kontinens. Ezért berzenkedünk attól, hogy újra meg újra közösen vegyünk fel hitelt a többi tagállammal. Ha az ember megosztja a másikkal a perselyét, abból semmi jó nem származhat” – mondta a miniszterelnök.

És ha még ez nem volna elég baj, az új agrárszabályok és az Ukrajna előtti piacnyitás lehetetlen helyzetbe hozta az európai mezőgazdaságot. Egészséges, helyben termelt élelmiszer helyett GMO-s vackokat sóznának ránk – utalt a minapi hírre a kormányfő.

„A vak is látja, hogy a migráció biztonsági kockázat, ráadásul az antiszemitizmus melegágya, és kifordítja az európai társadalmak gyökereit az európai talajból. Ők maguk csalogatták be a migránsokat, egy szó, mint száz, Brüsszel magára hagyta az európaiakat. Sohasem volt ekkora távolság a brüsszeli politika és az európai emberek érdekei és akarata között” – mondta Orbán Viktor.