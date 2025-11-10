Lázár János is megszólalt a legújabb fake news-ról (VIDEÓ)

Lázár János építési és közlekedési miniszter miután hazatért Washingtonból interjút adott a Rádió7-nek. A beszélgetés során a tárvacezető is cáfolta azt az álhírt, miszerint az Egyesült Államok csupán egy évre adott felmentést Magyarországnak az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól.

A fideszes politikus úgy fogalmazott a hódmezővásárhelyi rádió stúdiójában, hogy

ezt a mentességet idő és technikai korlát nélkül megkaptuk, tehát nincs egyéves limit”.

Lázár ezután leszögezte, hogy a megbeszélésen egy év szóba sem került. Majd azzal folytatta, hogy Trump „nagyvonalúan” jelezte, hogy megértette, hogy Magyarországra energiát, gázt és olajat bejuttatni, – mivel nincs tengeri kikötőnk – nagyon nehéz. Ezért engedélyezi, támogatja és megadja azt a lehetőséget Magyarországnak, hogy továbbra is Oroszországtól vásároljunk gázt, illetve olajat.

„Ez nagy jelentőségű dolog Magyarország üzemanyagellátása és Magyarország háztartásainak gázzal való ellátása érdekében. Minden magyar ember érdekében olyan döntéseket hoztunk, amely minden magyar embert segíteni fog”– magyarázta a miniszter.