Lázár János is megszólalt a legújabb fake news-ról (VIDEÓ)

2025. november 10. 13:04

A miniszter a Rádió7-nek adott interjújában rámutatott, hogy a washingtoni egyeztetéseken egy évről nem is volt szó a szankciókat illetően.

2025. november 10. 13:04
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter miután hazatért Washingtonból interjút adott a Rádió7-nek. A beszélgetés során a tárvacezető is cáfolta azt az álhírt, miszerint az Egyesült Államok csupán egy évre adott felmentést Magyarországnak az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól.

A fideszes politikus úgy fogalmazott a hódmezővásárhelyi rádió stúdiójában, hogy

ezt a mentességet idő és technikai korlát nélkül megkaptuk, tehát nincs egyéves limit”.

Lázár ezután leszögezte, hogy a megbeszélésen egy év szóba sem került. Majd azzal folytatta, hogy Trump „nagyvonalúan” jelezte, hogy megértette, hogy Magyarországra energiát, gázt és olajat bejuttatni, – mivel nincs tengeri kikötőnk – nagyon nehéz. Ezért engedélyezi, támogatja és megadja azt a lehetőséget Magyarországnak, hogy továbbra is Oroszországtól vásároljunk gázt, illetve olajat.

„Ez nagy jelentőségű dolog Magyarország üzemanyagellátása és Magyarország háztartásainak gázzal való ellátása érdekében. Minden magyar ember érdekében olyan döntéseket hoztunk, amely minden magyar embert segíteni fog”– magyarázta a miniszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Ez volt a washingtoni csúcs tétje

A washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó tétje az volt, hogy karácsonyra háromszorosára nőnek-e az energiaárak, amit sikerült is elkerülni, és aki ezt tagadja, az valójában Magyarország ellendrukkere – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban rámutatott, hogy ha az orosz energiaszektort célzó

friss amerikai szankciók a következő hetekben hazánkra vonatkozóan is életbe léptek volna, akkor minimum megtriplázódtak volna karácsonyra hazánkban az energiaárak.

„Ez volt a tét. És a miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg” – szögezte le a külügyminiszter.

 

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

karcos-2
2025. november 10. 13:18
Magyar Péter beteg, lemondta országjárásának dévaványai eseményét belebetegedett a washingtoni magyar sikerbe
karcos-2
2025. november 10. 13:15
FAKE NEWS magyarországi BBC
robertdenyiro
2025. november 10. 13:13
Tiszta, értelmes beszéd, amit a bolsilibkány söpredék rendkívül nehezen visel. Ha ilyet hallanak, azonnal hangos sivalkodásba csapnak. Nekem pedig a bolsilibány picsogás a legjobb szórakozásom. Dupla haszon, remek műsor.
2xli
2025. november 10. 13:11
Ez ügyben is a BBC hazudott először. Tőle vette át a többi nyugati libsi média.
