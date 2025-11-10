Lázár János is megszólalt a legújabb fake news-ról (VIDEÓ)

Elszólta magát a miniszter: most végleg kiderült, meddig tart igazából Orbán és Trump megállapodása
Szijjártó elárulta, hogy az új megállapodás meddig marad érvényben.
A miniszter a Rádió7-nek adott interjújában rámutatott, hogy a washingtoni egyeztetéseken egy évről nem is volt szó a szankciókat illetően.
Lázár János építési és közlekedési miniszter miután hazatért Washingtonból interjút adott a Rádió7-nek. A beszélgetés során a tárvacezető is cáfolta azt az álhírt, miszerint az Egyesült Államok csupán egy évre adott felmentést Magyarországnak az orosz energiára vonatkozó amerikai szankciók alól.
A fideszes politikus úgy fogalmazott a hódmezővásárhelyi rádió stúdiójában, hogy
ezt a mentességet idő és technikai korlát nélkül megkaptuk, tehát nincs egyéves limit”.
Lázár ezután leszögezte, hogy a megbeszélésen egy év szóba sem került. Majd azzal folytatta, hogy Trump „nagyvonalúan” jelezte, hogy megértette, hogy Magyarországra energiát, gázt és olajat bejuttatni, – mivel nincs tengeri kikötőnk – nagyon nehéz. Ezért engedélyezi, támogatja és megadja azt a lehetőséget Magyarországnak, hogy továbbra is Oroszországtól vásároljunk gázt, illetve olajat.
„Ez nagy jelentőségű dolog Magyarország üzemanyagellátása és Magyarország háztartásainak gázzal való ellátása érdekében. Minden magyar ember érdekében olyan döntéseket hoztunk, amely minden magyar embert segíteni fog”– magyarázta a miniszter.
A washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó tétje az volt, hogy karácsonyra háromszorosára nőnek-e az energiaárak, amit sikerült is elkerülni, és aki ezt tagadja, az valójában Magyarország ellendrukkere – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.
A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban rámutatott, hogy ha az orosz energiaszektort célzó
friss amerikai szankciók a következő hetekben hazánkra vonatkozóan is életbe léptek volna, akkor minimum megtriplázódtak volna karácsonyra hazánkban az energiaárak.
„Ez volt a tét. És a miniszterelnök elérte, hogy ez ne történjen meg” – szögezte le a külügyminiszter.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala