Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
steiner attila energetikai program kórház

89 milliárdból indul energetikai fejlesztési program a kórházakban és mentőállomásokon

2025. október 14. 13:12

Országos kórház-felújítási program indul, amelynek célja, hogy az intézmények legalább 30 százalékkal csökkentsék energiafogyasztásukat.

2025. október 14. 13:12
null

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák – mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak.

Közölte, előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomás épületét tudják majd felújítani.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a mostani nem nyílt, hanem kiemelt pályázat, így azon csak előre meghatározott intézmények tudnak részt venni.

A szaktárcával közösen olyan intézményeket választottak ki, amelyek biztosan meg tudják ugrani a főbb kritériumot: a pályázónál 30 százalékos energiafogyasztás csökkentést kell elérni a beruházások hatására, így az energiaszámlák is ennyivel csökkennek.

Rámutatott, a kiválasztottak között sok vidéki intézmény van, de vannak fővárosiak is, mint például a sajtótájékoztató helyszíne, az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelője, amelynek a felújítására 2,64 milliárd forintot terveznek allokálni. Az államtitkár úgy vélte, a beruházás hatására energetikailag teljesen rendbe lehet tenni az épületet.

Ezt is ajánljuk a témában

Az MTI érdeklődésére közölte, a másik fővárosi intézmény a Nyírő Gyula kórház, a vidéki helyszínek között pedig szerepel egyebek mellett Győr, Veszprém, Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza, valamint Ózd, Balassagyarmat, Pásztó és Karcag is.

Steiner Attila hangsúlyozta, a program fontos eleme, hogy európai uniós forrásokat tudnak rá lehívni, és ezeket az összegeket Budapestre is lehet fordítani.

Fontos, hogy ne csak egy olcsó politikai színháznak tekintsük a kórházakat, hanem ténylegesen olyan fejlesztéseket hozzunk a kórházakba, amelyek hosszú távon is biztosítani fogják a kórházak működését” – jelentette ki az EM államtitkára, hozzátéve, biztos benne, hogy kapnak majd bíráló kommenteket arc nélküli profilokból a most bejelentett program kapcsán, de ez a kormányt nem érdekli.

 Haladunk előre ezekkel a beruházásokkal, a magyar állampolgárok és a magyar betegek érdekében” 

– mondta Steiner Attila.

(MTI)

Nyitókép: Hegedüs Róbert / MTI

***

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
•••
2025. október 14. 13:55 Szerkesztve
Na akkor a nejlonmessiás új sztárjának lesz mire ugrálni, ha már Kulja alrezidens-póthelyettes úr nem vált be.
Válasz erre
0
0
augustus2-0
2025. október 14. 13:20
Figyelem! Teljesen más: Az ADHD, vagy magas IQ c. reklám a szcientológusoktól származik!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!