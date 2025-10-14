89 milliárdból indul energetikai fejlesztési program a kórházakban és mentőállomásokon

Csaknem 89 milliárd forintos keretösszeggel rendelkező, kórházak, illetve egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítését célzó programmal bővül a Jedlik Ányos energetikai program; a kórházak fejlesztését európai uniós forrásból finanszírozzák – mondta az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón.

Steiner Attila kiemelte, a jelentős kórház energetikai korszerűsítési program célja, hogy a pályázatot elnyert intézmények hosszú távon is működőképesek maradjanak, és sokkal kevesebbet kelljen költeniük az energiaszámlára. Ennek érdekében a pályázat segítségével az érintett intézményeknél nyílászáró cserét, szigetelést és fűtéskorszerűsítést támogatnak.

Közölte, előzetes kalkulációk szerint a 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomás épületét tudják majd felújítani.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ez a mostani nem nyílt, hanem kiemelt pályázat, így azon csak előre meghatározott intézmények tudnak részt venni.

A szaktárcával közösen olyan intézményeket választottak ki, amelyek biztosan meg tudják ugrani a főbb kritériumot: a pályázónál 30 százalékos energiafogyasztás csökkentést kell elérni a beruházások hatására, így az energiaszámlák is ennyivel csökkennek.