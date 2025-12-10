Lebontják Magyarország egyik legkedveltebb fürdőjét – az is kiderült, mi lesz helyette

Magyarország vonzza a fürdővendégeket
Az egészségturizmus alterületei világszerte fontos perspektívát jelentenek, hazánk az élen jár a lehetőségekben.
Lebontják, majd teljesen újjáépítik a Hévízi Tófürdő fürdőházát. A pályázatot jövőre írják ki, 2028-ban indulhat a beruházás.
Teljesen megújul a Hévízi Tófürdő és kórház területe, várhatóan 2026 márciusában írják ki a nemzetközi tervpályázatot a fejlesztésre, a tényleges fejlesztés pedig 2028-ban indulhat, erről tartott közmeghallgatást múlt héten Naszádos Péter polgármester.
Ezt is ajánljuk a témában
Az egészségturizmus alterületei világszerte fontos perspektívát jelentenek, hazánk az élen jár a lehetőségekben.
A VG.hu cikke szerint a beruházás több ütemben történik, de a polgármester szeretné, ha a központi fürdőház bontása már 2027-ben megtörténne, és ez lenne a fejlesztés első üteme.
Jelenleg a Tófürdő csak szabadtéren látogatható. A belépés a Festetics Fürdőházon keresztül történik, ahol működik a terápiás részleg, a wellness, a Vitál Bár és a Medio Büfé.
Jelenleg a Tófürdő 8:30-kor nyit, a fürdési idő október 26. és február 8. között, 16 órakor zárul.
A jegyárak tartalmazzák a wellness- és szaunarészleg használatát is.
Nyitókép: Katona Tibor/MTI/MTVA