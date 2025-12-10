Ft
12. 10.
szerda
Hévízi Tófürdő Magyarország kórház tervpályázat

Lebontják Magyarország egyik legkedveltebb fürdőjét – az is kiderült, mi lesz helyette

2025. december 10. 12:35

Lebontják, majd teljesen újjáépítik a Hévízi Tófürdő fürdőházát. A pályázatot jövőre írják ki, 2028-ban indulhat a beruházás.

2025. december 10. 12:35
null

Teljesen megújul a Hévízi Tófürdő és kórház területe, várhatóan 2026 márciusában írják ki a nemzetközi tervpályázatot a fejlesztésre, a tényleges fejlesztés pedig 2028-ban indulhat, erről tartott közmeghallgatást múlt héten Naszádos Péter polgármester.

A VG.hu cikke szerint a beruházás több ütemben történik, de a polgármester szeretné, ha a központi fürdőház bontása már 2027-ben megtörténne, és ez lenne a fejlesztés első üteme.

Jelenleg a Tófürdő csak szabadtéren látogatható. A belépés a Festetics Fürdőházon keresztül történik, ahol működik a terápiás részleg, a wellness, a Vitál Bár és a Medio Büfé.

Jelenleg a Tófürdő 8:30-kor nyit, a fürdési idő október 26. és február 8. között, 16 órakor zárul.

  • A kétórás belépő 3000 forint, 
  • diákoknak és 60 év felettieknek 2500 forint. 
  • Egyórás hosszabbítás 1500 forint, 
  • az időtúllépés pótdíja 1000 forint félóránként.

A jegyárak tartalmazzák a wellness- és szaunarészleg használatát is.

Nyitókép: Katona Tibor/MTI/MTVA

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasdi1
2025. december 10. 13:13
Már az eleje nem tetszik. Nevezetesen "nemzetközi tervpályázatot írnak ki". Azt hiszem, van Magyarországon elég építész tervező. Nem csak régen, hanem ma is. Nem "monumentális, modern" vacakokkal kellene elcsúfítani az országot. Kós Károly és Makovecz Imre szellemiségéből kell meríteni.
Válasz erre
3
1
egonsamu-2
2025. december 10. 12:58
Remélem nem valami "sztárépítész" terve nyer majd. Mert ez igy szép és jó ahogy van.
Válasz erre
6
0
Obsitos Technikus
•••
2025. december 10. 12:48 Szerkesztve
"Felújítják". Ezt a szót kerested firkász.
Válasz erre
3
0
mlotta
2025. december 10. 12:42
Na ez sem a plebsznek készül. Magyarok majd képeken nézegetik.
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!