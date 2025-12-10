Lebontják Magyarország egyik legkedveltebb fürdőjét – az is kiderült, mi lesz helyette

Jelenleg a Tófürdő csak szabadtéren látogatható. A belépés a Festetics Fürdőházon keresztül történik, ahol működik a terápiás részleg, a wellness, a Vitál Bár és a Medio Büfé.

Jelenleg a Tófürdő 8:30-kor nyit, a fürdési idő október 26. és február 8. között, 16 órakor zárul.