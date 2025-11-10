Vészjósló hangok szólaltak meg Berlinben: Németország egy esetleges háború első hetét sem bírná ki

Egy friss katonai jelentés szerint Németország egészségügyi rendszere súlyos lemaradásban van egy esetleges háborúra való felkészülést tekintve – írta meg a Bild.

A Bundeswehr (német hadsereg) 200 szakértője – köztük orvosok és katonák – készített átfogó elemzést arról, hogyan bírná a német egészségügy a háborús terhelést.

A válasz: aggasztóan rosszul.

A jelentés szerint egy fegyveres konfliktus esetén naponta akár ezer sérült katona is Németországba kerülhetne ellátásra, ehhez jönnének még a civil áldozatok. A szakértők szerint ez „erős fizikai és pszichés megterhelést” okozna az orvosoknak és a többi betegnek egyaránt.