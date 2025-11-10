Vészjósló hangok szólaltak meg Berlinben: Németország egy esetleges háború első hetét sem bírná ki

Rejtélyes részletek derültek ki: Berlin szerint Ukrajna állhat az Északi Áramlat felrobbantása mögött
Egy friss katonai jelentés szerint Németország egészségügyi rendszere súlyos lemaradásban van egy esetleges háborúra való felkészülést tekintve – írta meg a Bild.
A Bundeswehr (német hadsereg) 200 szakértője – köztük orvosok és katonák – készített átfogó elemzést arról, hogyan bírná a német egészségügy a háborús terhelést.
A válasz: aggasztóan rosszul.
A jelentés szerint egy fegyveres konfliktus esetén naponta akár ezer sérült katona is Németországba kerülhetne ellátásra, ehhez jönnének még a civil áldozatok. A szakértők szerint ez „erős fizikai és pszichés megterhelést” okozna az orvosoknak és a többi betegnek egyaránt.
A fertőző betegségek száma megugrana, a gyógyszerek, vérkészítmények és kötszerek gyorsan hiánycikké válnának. A felmérés figyelmeztet: még célzott támadásokra is számítani kellene a kórházak és egészségügyi dolgozók ellen.
A szakértők szerint a német egészségügy jelenleg csak részben felkészült egy háborús válsághelyzetre.
A rendszerben számos hiányosság tapasztalható: tisztázatlan felelősségi körök, sebezhető ellátási láncok, koordinálatlan kommunikáció és alacsony gyógyszerkészletek. A jelentés szerint a kórházak, gyógyszertárak és gyárak nincsenek kellően védve, a személyzet leterhelt, és nincs pontos nyilvántartás arról, mely orvosok lennének bevethetők vészhelyzetben. Mindez már a konfliktus első napjaiban súlyos működési zavarokat okozhatna. A dokumentum javasolja a kórházi bürokrácia csökkentését, az orvostanhallgatók háborús képzését, a föld alá költöztethető kezelőhelyiségek kialakítását, valamint a katonai és civil egészségügyi szervezetek közös gyakorlatait.
A tanulmány sürgeti, hogy a létfontosságú gyógyszerek gyártását az Európai Unión belül erősítsék meg, a kritikus készítményekből és vérkészítményekből pedig legyen elegendő tartalék. Emellett egyszerűsíteni kellene a gyógyszergyártásra vonatkozó szabályokat, és létre kell hozni egy országos „egészségügyi helyzetképet”, amely valós időben mutatja a kórházak kapacitását.
Nyitókép: Michaela STACHE / AFP
