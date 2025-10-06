Orbán Viktor egy interjúban árulta el, lesz-e eurónk, és mi vár a magyar gazdaságra

Az is elhangzott, hogy változhat az egyéni vállalkozók áfamentességi határa. Jelenleg nagyjából félmillió vállalkozót érintene az intézkedés. Az alanyi áfamentes értékhatár a tervek szerint fokozatosan emelkedik:

a jelenlegi 18 millió forintról

előbb 20-ra,

majd 22-re,

végül 24 millió forintra nő.

Ez azt jelenti, hogy eddig az összegig a vállalkozók áfamentesen számlázhatnak. „A mi számunkra az önalkalmazó vagy egyéni vállalkozói életforma, az mint életforma is értékes” – mondta a miniszterelnök.

Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője a Mandinernek aláhúzta: beruházásokra eddig is fel tudtak venni a magyar kkv-k 3 százalékos kamatozású hitelt. Az újdonság most az, hogy rövid távú, likviditási-, forgóeszköz-finanszírozási hitelekre is ekkora lesz a vállalkozások költsége az eddigi 4,5 százalék helyett. Ez a növekedésben is segíthet, ám ami még fontosabb, az az, hogy stabilabbá, biztonságosabbá teszi majd a magyar kkv-szektort.